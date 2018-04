OTS: Reimer Rechtsanwälte / Footballmannschaft Frankfurt Universe stellt ...

Footballmannschaft Frankfurt Universe stellt Insolvenzantrag (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

Spielbetrieb läuft weiter - Gehälter der rund 80 Spieler und

Trainer bis 30. Juni 2018 gesichert - Gericht bestellt Thomas

Rittmeister zum vorläufigen Insolvenzverwalter

Die Betriebsgesellschaft des Erstliga-Footballvereins Samsung

Frankfurt Universe (Frankfurt Universe Betriebs GmbH, kurz: FUB) hat

am 29. März 2018 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

gestellt.



Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Insolvenzgericht

am 12. April 2018 Thomas Rittmeister von der Kanzlei Reimer

Rechtsanwälte bestellt.

Die Löhne und Gehälter der insgesamt rund 80 Spieler und Trainer

sowie der Verwaltungsmitarbeiter sind bis zum 30. Juni über das

Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.

Der Sanierungsexperte Thomas Rittmeister verschafft sich derzeit

mit seinem Expertenteam einen Überblick über die wirtschaftliche

Gesamtsituation und führt erste Gespräche mit der Führung des

Muttervereins AFC Universe Frankfurt e.V. sowie mit Gläubigern und

Sponsoren.

Die Betriebsgesellschaft musste Insolvenzantrag stellen, nachdem

der AFC Universe Frankfurt den Betriebs- und Vermarktungsvertrag mit

der FUB Ende März 2018 gekündigt hatte und zudem ein Gläubiger einen

gerichtlichen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss erwirkt hatte. Auf

Grund dieses Beschlusses durfte Hauptsponsor Samsung keine Zahlungen

mehr an Frankfurt Universe leisten. "Dieser Beschluss verliert nun im

vorläufigen Insolvenzverfahren seine Wirkung, wodurch kurzfristig

wieder mit Zahlungseingängen zu rechnen ist", sagt Rittmeister.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird zunächst in Verhandlungen mit

dem AFC Universe Frankfurt sowie mit dem Stadionvermieter FSV

Frankfurt GmbH bestehen. Konkret wird es dabei zum einen darum gehen,

erneut einen Betriebs- und Vermarktungsvertrag zwischen dem AFC und

der FUB abzuschließen. Zum anderen wird Rittmeister mit FSV Frankfurt

über eine weitere Vermietung des Stadions verhandeln, um den weiteren

Heimspielbetrieb zu ermöglichen.

"Ich gehe davon aus, dass alle Parteien ein Interesse an der

Fortführung des Spielbetriebs haben und dass wir kurzfristig eine

gemeinsame Lösung finden können", sagt Rittmeister. Wenn das gelingt,

werden sowohl das erste Eurobowl-Saison-Heimspiel am 28. April 2018

gegen Paris Flash stattfinden, als auch das erste Heimspiel in der

German Football League (GFL) am 13. Mai 2018 gegen Marburg.

Ab dem 12. April 2018 erworbene Eintrittskarten behalten ihre

Gültigkeit. Heimspielkarten, die vor diesem Datum gekauft wurden,

also bis zum 11. April 2018, berechtigen juristisch gesehen jedoch

nicht zum Einlass. Vielmehr stellt der Ticketpreis eine

Insolvenzforderung dar. "Laien ist dies kaum vermittelbar. Wir führen

daher intensive Gespräche mit Sponsoren und Verantwortlichen, um auch

für diese Fans eine zufriedenstellende Lösung zu finden", so

Rittmeister. Gerade jetzt benötige Frankfurt Universe den Rückhalt

seiner Anhängerschaft mehr denn je.

Spieler, Trainer und FUB-Geschäftsführer Michael Schwarzer gehen

trotz des Insolvenzantrags zuversichtlich in die neue Saison. "Wir

können uns endlich auf den sportlichen Ablauf konzentrieren. Wir

haben in den letzten Wochen gut gearbeitet und die Mannschaft hat

großes Potenzial. Wir können es kaum erwarten, endlich wieder

Football zu spielen. Die Mannschaft ist heiß auf den Saisonstart",

sagt Defense-Coordinator Thomas Kösling.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter: Thomas Rittmeister (48) ist

Partner der bundesweit tätigen Kanzlei Reimer Rechtsanwälte. Er

leitet die Kanzlei-Niederlassungen in Frankfurt am Main und in

Mannheim. Der bundesweit renommierte Sanierungsexperte ist als

ehemaliger Leistungssportler auch mit den besonderen Gepflogenheiten

und Sachzwängen des Hochleistungssports bestens vertraut.

Zu Reimer Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft: Reimer

Rechtsanwälte ist eine auf das Insolvenz- und Wirtschaftsrecht

spezialisierte Kanzlei mit mehr als 80 Mitarbeitern an den Standorten

Hamburg, Kiel, Frankfurt a. M., Mannheim, Hannover, Flensburg, Lübeck

und Rostock. Die Partnergesellschaft zählt mit neun

Insolvenzverwaltern und 21 Rechtsanwälten zu den größten und

versiertesten Insolvenzrechtskanzleien Deutschlands

(www.reimer-rae.de). Die internationale Research-Agentur "The Legal

500" empfiehlt Reimer Rechtsanwälte als "Führende Kanzlei 2018" für

den Bereich Restrukturierung und Insolvenz. Die Kanzlei ist

zertifiziert nach ISO 9001:2015 und nach den Grundsätzen

ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung, GOI.

