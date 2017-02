OTS: R+V Versicherung AG / Rekordumsatz bei R+V in allen Sparten

Rekordumsatz bei R+V in allen Sparten Wiesbaden (ots) -

- Gegen den Branchentrend steigert R+V die Prämieneinnahmen im deutschen Erstversicherungsgeschäft um 3,4 Prozent - Klassische private Lebensversicherung und betriebliche Altersvorsorge mit kräftigen Zuwächsen - Deutlich überdurchschnittliches Wachstum in der Schaden-/ Unfallversicherung - auch Kfz-Versicherung steigert Beiträge und Bestand

"Ein erneutes Plus bei Beiträgen - angesichts des weitgehend stagnierenden Marktes freuen wir uns sehr über das anhaltend kräftige Wachstum", sagt Dr. Norbert Rollinger, neuer Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung AG.



"Wir haben es mit einem Umfeld zu tun, das angesichts niedriger Zinsen, Digitalisierung, neuer Mitbewerber und demografischem Wandel große Veränderungen mit sich bringt. Um auch künftig erfolgreich am Markt zu bestehen, werden wir unsere Produkte, Prozesse und Services noch konsequenter auf die Kundenbedürfnisse ausrichten." Nicht zuletzt aufgrund der bewährten Partnerschaft in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe mit Volksbanken und Raiffeisenbanken habe die R+V Versicherung eine hervorragende Marktposition.

Im inländischen Erstversicherungsgeschäft kletterten die Beiträge der R+V Gruppe 2016 um 3,4 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Insgesamt verzeichnete die R+V Gruppe einen Zuwachs von 4,8 Prozent auf insgesamt 15,8 Milliarden Euro.

Personenversicherung mit breitem Produktangebot erfolgreich

Zum sechsten Mal in Folge hat die R+V Lebens- und Pensionsversicherung ihr Neugeschäft des Vorjahres übertroffen: Der Neubeitrag belief sich 2016 auf 4,3 Milliarden Euro (+2,4 Prozent). Hohe Ablaufleistungen aus Altverträgen und die Garantiezinssenkung ab 1.1.2017 haben viele Kunden zu Neuabschlüssen in 2016 bewogen. Den höchsten Neubeitrag in Höhe von 1,4 Milliarden Euro verzeichnete die betriebliche Altersversorgung. Die gebuchten Beitragseinnahmen der Lebens- und Pensionsversicherung beliefen sich fürs Gesamtjahr 2016 auf 7,5 Milliarden Euro - das entsprach im rückläufigen Markt einem Zuwachs von 1,8 Prozent. Als erfolgreich hat sich erneut das breite Produktspektrum erwiesen, das auch klassische Garantieprodukte einschließt.

Die relativ junge R+V Krankenversicherung übersprang 2016 erstmals die Beitragsmarke von 500 Millionen Euro. Sie wuchs um 8,4 Prozent auf 507 Millionen Euro, während die Branche nur einen leichten Zuwachs von 1,1 Prozent verzeichnete. Besonders die Zusatzversicherungen haben wieder zweistellig zugelegt (+12,1 Prozent auf 261 Millionen Euro). Auf die Vollversicherung entfielen 246 Millionen Euro (+4,8 Prozent).

Schaden-/Unfallversicherung in allen Geschäftsfeldern im Plus

In der von starkem Verdrängungswettbewerb geprägten Schaden-/Unfallversicherung konnte der genossenschaftliche Versicherer die Beitragseinnahmen 2016 um 5,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro steigern. Sehr erfolgreich war wieder die Kraftfahrtversicherung, die mit +5,5 Prozent mehr als doppelt so stark wie der Markt wuchs. Die Beiträge erhöhten sich hier auf 2,3 Milliarden Euro. Auch im Bestand verzeichnete der drittgrößte deutsche Kfz-Versicherer einen Anstieg um 157.000 auf knapp 4,2 Millionen versicherte Fahrzeuge. Sehr gute Beitragszuwächse erzielte R+V ebenfalls im Firmenkundengeschäft (+5,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro) und im Privatkundengeschäft (+5,7 Prozent auf 766 Millionen Euro).

Das Geschäftsergebnis der R+V Versicherung wird im Detail am 25. April 2017 auf der Bilanzpressekonferenz vorgestellt.

Beitragsentwicklung R+V 2016 in Zahlen (vorläufig)

Gebuchte Bruttobeiträge 2016 2015 Veränderung Mio. Euro Mio. Euro in Prozent

R+V Gruppe (HGB) 15.750 15.034 4,8 Erstversicherer Inland (HGB) 13.277 12.846 3,4 davon: Lebensversicherung inkl. Pensionskasse, -fonds 7.531 7.401 1,8 Krankenversicherung 507 468 8,4 Schaden-/Unfallversicherung 5.239 4.977 5,3 Aktive Rückversicherung (HGB) 1.754 1.536 14,2

Neugeschäft Leben/Pension Neubeiträge 4.296 4.196 2,4 davon: Einmalbeiträge 3.625 3.591 0,9 Laufende Beiträge 671 604 11,1

