OTS: PwC Deutschland / Upskilling kann Millionen neuer Jobs und weltweiten ...

Upskilling kann Millionen neuer Jobs und weltweiten Wohlstand schaffen

Frankfurt am Main (ots) - "Upskilling for Shared Prosperity": Report des World

Economic Forum mit PwC / Upskilling-Investitionen können globales BIP bis 2030

um bis zu 6,5 Billionen US-Dollar steigern / 5,3 Millionen neue Jobs bis 2030

möglich / BIP-Wachstumspotenzial in China, den USA, in Subsahara-Afrika und

Lateinamerika am größten / COVID-19 erfordert anhaltende Initiativen auch in

Deutschland

Technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung, Globalisierung und

demografischer Wandel: Das sind drei der wichtigsten Ursachen dafür, dass sich

viele Branchen, Geschäftsmodelle und einzelne Berufe verändern oder in den

kommenden Jahren sogar ganz verschwinden.



Wichtig ist es deshalb, dass

Berufstätige die Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten, die sie für die

Arbeitswelt der Zukunft benötigen. Der Report "Upskilling für Shared

Prosperity", den das World Economic Forum in Zusammenarbeit mit der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC)

erstellt hat, untersucht, wie sich weltweite Investitionen in

Qualifizierungsmaßnahmen ("Upskilling") in den kommenden Jahren auswirken

können. Einige der Kernergebnisse: Upskilling hat das Potenzial, das weltweite

Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis zum Jahr 2030 um 6,5 Billionen US-Dollar zu

erhöhen. Außerdem könnten bis zu 5,3 Millionen neue Jobs entstehen.

6,5 Billionen US-Dollar BIP-Zuwachs bis 2030 möglich

Im Zuge der "vierten industriellen Revolution" entstehen in vielen Branchen und

Berufen Qualifikationslücken - also ein Unterschied zwischen den Fähigkeiten,

die Berufstätige heute haben und denen, die sie künftig brauchen. Welche

wirtschaftlichen Auswirkungen hat es, wenn es gelingt, diese Lücken in den

kommenden Jahren zu schließen? Die Untersuchung entwickelt dazu zwei Szenarien:

Im Kernszenario gelingt es, viele Berufstätige bis zum Jahr 2030 erfolgreich

weiterzuqualifizieren - mit einem Zugewinn für das globale BIP von fünf

Billionen US-Dollar. Im beschleunigten Szenario zeigen

Qualifizierungsinitiativen schon 2028 Erfolg und bringen ein BIP-Wachstum von

6,5 Billionen US-Dollar. Petra Raspels, Leiterin People & Organisation bei PwC

Deutschland und Europa, sagt: "Das tatsächliche Upskilling-Potenzial dürfte

weitaus größer sein. Denn unsere konservativen Szenarien quantifizieren keine

Innovationen oder neue Jobs, die durch technischen Fortschritt oder neue Jobs

entstehen."

So könnten dem Bericht zufolge bis 2030 weltweit bis zu 5,3 Millionen neue

Beschäftigungen entstehen, weil künftig mehr Jobs genuin menschliche Fähigkeiten

wie Kreativität, Innovationsfähigkeit und Empathie erfordern. Außerdem würden

viele Jobs durch Upskilling und neue Technologien höherwertig, anstatt dass sie

durch Automatisierung ersetzt werden.

Upskilling-Investitionen mit größtem Potenzial in China, den USA,

Subsahara-Afrika und Lateinamerika

Ein weiteres Ergebnis des Berichts: Die Länder und Regionen, in denen die

Qualifizierungslücken am größten sind, würden am meisten von der Kombination aus

Upskilling und technologischem Fortschritt profitieren. Das

BIP-Wachstumspotenzial ist demnach in China in Relation zum dortigen BIP am

größten (Zuwachs um 3,6 bzw. 7,5 Prozent im Kern- bzw. beschleunigten Szenario).

Danach folgen die USA mit einem relativen Wachstumszuwachs in 3,3 bzw. 3,6

Prozent. An dritter Stelle steht Indien mit einem Zuwachs von 6,1 bzw. 6,8

Prozent im Verhältnis zum BIP des Landes.

"Für China zum Beispiel ist das beschleunigte Szenario durchaus realistisch,

weil das Land im Jahr 2019 13,8 Milliarden US-Dollar investiert hat, um bis 2022

50 Millionen Menschen weiterzuqualifizieren", kommentiert PwC-Expertin Petra

Raspels. Staaten in Subsahara-Afrika und in Lateinamerika könnten bis 2030 einen

deutlichen BIP-Zuwachs von sieben Prozent erreichen, wenn sie jetzt in

Upskilling investieren würden. Denn beide Regionen seien durch große soziale

Ungleichheit, eine im internationalen Vergleich unterentwickelte Wirtschaft und

einen großen Anteil junger Menschen charakterisiert.

Beschäftigte in Deutschland vergleichsweise gut qualifiziert - aber COVID-19

erhöht Upskilling-Bedarf

Deutschland landet in diesem Ranking auf dem zwölften von 13 Rängen (hinter

Südafrika und vor den Vereinigten Arabischen Emiraten), und zwar mit einem

möglichen BIP-Wachstum um 0,2 bis 0,3 Prozent relativ zum heimischen BIP. "Das

sind gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn das geringe

Wachstumspotenzial bedeutet, dass die Menschen hierzulande im internationalen

Vergleich gut qualifiziert sind", analysiert Petra Raspels. Allerdings erhöhe

die COVID-19-Krise auch hierzulande den Bedarf an kontinuierlicher

Weiterqualifizierung. Re- und Upskilling seien daher wichtiger als je zuvor,

gerade in eher ländlichen Regionen, die von einem starken Mittelstand geprägt

sind. "Mit Initiativen wie der DBU Digital Business University, an der PwC seit

Sommer 2020 mit fast 50 Prozent beteiligt ist, bereiten Unternehmen ihre

Mitarbeitenden gezielt auf die künftigen Anforderungen der Arbeitswelt vor - ein

echter Vorteil im zunehmenden Wettbewerb um die besten Talente, der insbesondere

mit unserer Go-to-market-Initiative 'New world. New skills' im Einklang ist",

betont PwC-Expertin Petra Raspels.

