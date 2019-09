PwC-Experten zur IAA: "Trotz bisherigem Rückgang um 2% ist 2019 ein

wichtiges Wendejahr für die globale Automobilindustrie"

Frankfurt am Main (ots) - Blick zurück: zehn Jahre nach dem

Zusammenbruch der globalen Automobilindustrie / Auslaufen des Booms

nach 10 Jahren / Chinesische Sonderkonjunktur / Blick nach vorne:

Trends und Tendenzen der Branche für das Jahr 2029

Mit dem Übergang in die strukturelle Transformation findet der

zehn Jahre andauernde Aufschwung der globalen Automobilindustrie

seinen Abschluss.



So lautet die wichtigste Einschätzung von Felix

Kuhnert, Global Automotive Leader bei PwC und Christoph Stürmer,

Global Lead Analyst bei PwC Autofacts. Anlässlich der Internationalen

Automobil-Ausstellung IAA, die vom 12. bis zum 22. September 2019 in

Frankfurt am Main stattfindet, werfen sie einen Blick zurück auf die

Entwicklung des Weltautomobilmarkts in den zehn Jahren nach Beginn

der Weltwirtschaftskrise 2009. Außerdem schauen sie auf Trends,

Tendenzen und die größten Herausforderungen der kommenden Dekade.

Blick zurück: Talfahrt der globalen Autobranche 2009

Nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 2009 erlebte die Branche

weltweit ihr schwächstes Quartal, die weltweite Automobilproduktion

ging zwischen Oktober und Dezember 2009 um bis zu 40 Prozent zurück.

Im Jahresmittel sank die Produktion um bis zu 32 Prozent in

Nordamerika, um 16% in Europa. "Vor genau zehn Jahren stürzte die

globale Automobilindustrie in eine tiefe Krise", sagt Felix Kuhnert.

Der Marktzusammenbruch wirkte sich in den einzelnen Ländern

allerdings unterschiedlich stark aus: In den USA beispielsweise

gingen viele Unternehmen in die Insolvenz, insbesondere in der Gegend

um Detroit, der traditionell stärksten Region der US-amerikanischen

Automobilproduktion. "Der 'Rust Belt' konnte sich bisher nicht

vollständig von dem Zusammenbruch erholen", so Kuhnert. Profitiert

hätten davon Mexiko, die Südstaaten, auch Städte an der Westküste, in

die sich die Industrie teilweise verlagert habe.

Während die Wirtschaftskrise von 2009 auch in den Industrien in

Japan und Korea zu langfristigen Problemen führte, zeigte sich in

Europa ein differenziertes Bild: Länder wie Großbritannien, Irland

und Spanien traf der Einbruch sehr hart, auch dort mussten viele

Unternehmen aufgeben. In Deutschland und Österreich sorgten

erweiterte Kurzarbeit und Auffanggesellschaften dafür, dass

insbesondere Zulieferbetriebe schnell lieferfähig waren, als die

Nachfrage wieder anzog. In der Folge sicherten sie sich zusätzliche

Anteile des Weltmarkts, die sie in den Jahren darauf behaupten

konnten.

Fundamentale Transformation: Der zehnjährige Aufschwung ist vorbei

"In den zehn Jahren nach der Krise erfolgte dann ein regelrechter

Boom", erläutert Christoph Stürmer von PwC Autofacts. Zwischen 2009

und 2019 ist der globale Automobilmarkt stetig gewachsen - um

insgesamt fast 60%, mit einem CAGR von 5,8%. Dieser Aufschwung sei

bereits 2018 eingebremst worden, und 2019 werde das zweite Jahr, in

dem die globale Automobilindustrie einen sichtbaren Nachfragerückgang

um ca. 2% erlebt. Damit hat sich die Sonderkonjunktur der

Automobilindustrie erschöpft und ist in einen zyklischen Rückgang

übergegangen. Gleichzeitig wirft aber der nächste große Zyklus der

Automobilindustrie seine Schatten voraus. "Die nächste Transformation

der Branche wird fundamental, vergleichbar mit der digitalen

Transformation anderer Industrien. More of the same, also jedes Jahr

Wachstum um 5 Prozent - so lautete das Erfolgsmuster der Hersteller

in den Jahren des Erfolgs", erklärt Global Automotive Leader Felix

Kuhnert. Echte Strukturveränderungen seien in der zurückliegenden

Dekade ausgeblieben, und viele Produzenten hätten den Warnschuss des

Unternehmens Tesla, das 2012 das erste vollelektrische Fahrzeug auf

den Markt brachte, nicht ausreichend ernst genommen.

Dennoch: Transformation erlaubt erneuten Aufschwung für die

nächsten zehn Jahre

Mit Blick auf die aktuelle Situation insbesondere der deutschen

Automobilbranche gibt es aber durchaus positive Nachrichten. So

brachte der August 2019 Angaben des Verbands der Automobilindustrie

(VDA) zufolge ein Wachstum von 3 Prozent gegenüber dem bereits hohen

August 2018. Im August 2018 waren die Neuzulassungen gegenüber August

2017 um 32,5 Prozent gestiegen, im letzten Quartal 2018 dann aber um

bis zu 20% zurückgegangen. Dies sei für 2019, so die Experten, nicht

so extrem zu erwarten. In Europa bereite allerdings aktuell die

Diskussion um den EU-Ausstieg Großbritanniens die größten

Sorgenfalten. Im April 2019 etwa ging dort die Fahrzeugproduktion um

satte 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück.

China bescherte Sonderkonjunktur

Auch der Entwicklung des chinesischen Marktes sehen die

PwC-Experten optimistisch entgegen, denn Ende Mai 2019 beschloss die

Regierung in Peking ein Gesetz, das Automobilbesitzer dazu zwingt,

ihre Benzinfahrzeuge mit dem "National 3"-Standard bis Ende 2020

gegen neue Fahrzeuge zu tauschen. "Zwischen 2005 und 2010 wurden etwa

26 Millionen der National-3-Fahrzeuge verkauft, mindestens 20

Millionen dürften noch auf den Straßen unterwegs sein", schätzt

Christoph Stürmer von PwC Autofacts. Demzufolge sei für die nächsten

18 Monate mit einer sichtbaren Sonderkonjunktur auf dem chinesischen

Automobilmarkt zu rechnen.

Die globale Automobilbranche im Jahr 2029 - Trends und Tendenzen

Welche Entwicklungen werden die Automobilindustrie in den

kommenden zehn Jahren prägen? Felix Kuhnert sagt: "Die derzeitige

Transformation bedeutet nichts Geringeres als die umfassende

Digitalisierung des Mobilitätssektors." Das betreffe die Produktions-

und Designprozesse bei den Herstellern ebenso wie die Mobilitäts- und

Geschäftsmodelle. "Die Produzenten werden sich mehr und mehr zu

Unternehmen entwickeln, die nicht allein Autos herstellen und auf den

Markt bringen, sondern Mobilität als Dienstleistung anbieten",

ergänzt Kuhnert. Die Investitionssummen in neue Technologien wie

elektrische Antriebe und automatisiertes Fahren sowie Konzepte wie

Car Sharing liegen im Milliardenbereich. Über das Zielbild der

Mobilitätstransformation indes herrsche aktuell zunehmende Einigkeit.

Zwischen 2027 und 2030 könnte der Fahrzeugbestand in Europa schon

um ca. 7,5% abnehmen, prognostiziert Analyst Christoph Stürmer. Dies

liege vor allem an der Zunahme der Shared Mobility durch

automatisierte Fahrzeuge. "Die Menge an Fahrzeugen auf der Straße

wird zwar nicht wesentlich zurückgehen, aber der Verkehr wird dank

intelligenter, miteinander kommunizierender Autos besser fließen",

sagt der Experte. Insbesondere der Anteil geparkter Fahrzeuge werde

signifikant abnehmen. Und in den Städten werden die vollelektrischen

Fahrzeuge deutlich sichtbarer sein. "Jeder zweite in der Stadt

gefahrene Kilometer wird von einem E-Fahrzeugen zurückgelegt werden.

Eine spannende Frage ist in diesem Zusammenhang, wie der ID3, das

erste vollelektrische Fahrzeug von Volkswagen, von den Kunden

angenommen wird."

Werden wir auf der IAA 2029 noch Autos sehen? "Definitiv ja", ist

sich Felix Kuhnert sicher. "Allerdings werden wir eine viel größere

Differenzierung bei Konzept und Nutzung sehen." So würden erheblich

mehr sehr kleine Fahrzeuge für den Stadtverkehr auf den Markt kommen,

ebenso große, luxuriöse Autos, die eher fahrenden Konferenzräumen als

den heutigen Autos ähneln. Die Konfigurierbarkeit und

Individualisierbarkeit der Fahrzeuge zeichne sich bereits heute ab,

werde künftig aber noch zunehmen. Insgesamt werde die IAA im Jahr

2029 eher dem heutigen Ausstellungsteil "New Mobility World" ähneln,

auf dem sich Cloud-Dienstleister, Entwickler autonomer Fahrsysteme

und Mobilitätsplattformen nebeneinander präsentieren. "Eine sehr

dynamische Entwicklung", findet Christoph Stürmer von PwC-Autofacts

und ergänzt: "Für die globale Automobilindustrie ist die IAA 2019 ein

Wendepunkt - zehn Jahre nach der Krise bietet sie einen spannenden

Ausblick auf das nächste Jahrzehnt, trotz der aktuellen

Konjunkturprobleme."

