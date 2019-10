OTS: PwC Deutschland / Private-Equity-Report: Die frühzeitige ...

Private-Equity-Report: Die frühzeitige Wertschöpfungsstrategie ist der

größte Erfolgsfaktor

Düsseldorf (ots) - PE-Report von PwC: Nur 45 Prozent der PE-Firmen fokussieren

sich auf Umsatzwachstum als Wertschöpfungshebel / 57 Prozent erleben

Unternehmenskultur als Renditebremse / 52 Prozent wollen Exits künftig früher

planen / Frühzeitige und umfassende Wertschöpfungsstrategie wird zum größten

Erfolgsfaktor, um Renditeziele zu erreichen

Private Equity (PE)-Häuser fokussieren sich zu stark auf Kostensenkungen, um den

Wert ihrer Portfolio Unternehmen zu steigern.



Ihr Erfolgspotenzial stiege

deutlich, würden sie auf andere Wertschöpfungskomponenten ebenso stark setzen -

insbesondere auf die Working Capital-Effizienz und Umsatzwachstum. Dies sind

wichtige Erkenntnisse des Private Equity-Reports "Creating Value beyond the

deal", den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers (PwC) erarbeitet hat. PwC hat dafür 100 Entscheider von

Finanzinvestoren befragt, die in den 36 Monaten vor der Befragung einen oder

mehrere Deals abgeschlossen haben. Der PE-Report untersucht, wie

Finanzinvestoren das Renditepotenzial ihrer Transaktionen bestmöglich

ausschöpfen.

Drei Viertel der wertschöpfenden Deals erzielten Umsatzsteigerungen 70 Prozent

der Befragten gaben an, dass sie ihren wesentlichen Renditehebel in

Kostensenkungen sehen, lediglich 53 Prozent nannten Working Capital-Effizienz.

Liquide Mittel im operativen Geschäft freizusetzen, ist besonders wichtig für

Wertsteigerungen von stark fremdfinanzierten Deals. Des Weiteren nannten

lediglich 45 Prozent der befragten Investment Manager Umsatzsteigerung als

Renditehebel. Steve Roberts, Leiter Private Equity bei PwC Deutschland, sagt:

"Hier offenbart der PE-Report unter anderem ein besonders renditeträchtiges

Aufholpotenzial, zumal 74 Prozent der wertschöpfenden Deals ein Umsatzwachstum

erzielten."

Wertschöpfungsstrategien bis hin zum Exit frühzeitig entwickeln

Die Investitionskapazitäten von PE-Häusern sind 2018 weiter gestiegen. Der

Wettbewerb um attraktive Zu- und Verkäufe steigt folglich auch. Hinzu kommt die

große Konkurrenz durch strategische Unternehmen mit vollen Akquisitionskassen.

"Der intensivere Wettbewerb treibt die Transaktionspreise weiter, weshalb

Wertsteigerungen immer schwieriger werden", sagt PE-Experte Steve Roberts. "Der

Anteil der PE-Unternehmen, die mit ihren Deals keine signifikanten Werte

schaffen, steigt. Kostensenkungen reichen eben kaum noch aus, um Werte zu

steigern." PE-Unternehmen sollten auch Wertschöpfungshebel aktivieren, die ihnen

bislang zu komplex erscheinen. Dazu gehöre eine Wertschöpfungsstrategie, die

auch Exit-Szenarien frühzeitig einbezieht. "Umfassende Wertschöpfungsplanung

muss eine Top-Priorität für PE-Firmen sein", stellt Roberts klar. "Mindestens ab

dem ersten Tag nach einem Deal - und besser noch viel früher."

Relevante Talentabgänge kennzeichnen wertvernichtende Deals

88 Prozent der Deals von für den PE-Report befragten Unternehmen, die mit einer

klaren, bereits vor dem Transaktionsabschluss entwickelten Strategie verfolgt

wurden, brachten moderate bis signifikante Renditen. Die in diesem Sinne

erfolgreichen PE-Unternehmen begannen mit ihrer strategischen Deal-Planung bis

zu zwei Jahre vor dem Transaktionsabschluss. Sie hatten bereits vor dem

Abschluss sehr viele Deal-Aspekte analysiert.

Doch selbst die besten PE-Firmen wissen: Eine besonders hohe Hürde auf dem Weg

zur effizienten Wertschöpfung sind Unternehmenskulturen. So sagten 57 Prozent

der Befragten, dass kulturelle Themen ihre Wertschöpfung behindert hätten. Von

PE-Firmen gekaufte Unternehmen, die nach der Transaktion an Wert verloren,

verloren im Schnitt auch 10 Prozent ihrer zum Transaktionszeitpunkt

beschäftigten Mitarbeiter. 83 Prozent jener Unternehmen, die nach der

Transaktion an Wert verloren, mussten sogar 21 bis 30 Prozent ihrer

Schlüsseltalente ziehen lassen. "Die Befragungsergebnisse zeigen, dass

Personalabgänge von Talenten den Transaktionserfolg massiv gefährden", resümiert

Steve Roberts. "Sie sind geradezu charakteristisch für wertvernichtende Deals."

Eine frühzeitige, umfassende Wertschöpfungsstrategie für PE-Deals müsse deshalb

auch Personal- und Karriereplanungen enthalten.

Frühe Exit-Planung und Vendor Due Diligence sind weitere Erfolgsfaktoren

Der PE-Report offenbart zudem die Relevanz von frühzeitigen Exit-Planungen. Den

Befragten zufolge wurden 91 Prozent der wertschöpfenden PE-Desinvestitionen nach

einem formalisierten Verfahren durchgeführt. Knapp mehr als die Hälfte (52

Prozent) der Befragten sagt dennoch, dass sie mit der Planung von

Beteiligungsverkäufen künftig früher beginnen will.

Ein weiteres aufschlussreiches Analyseergebnis ist, dass Vendor Due Diligence

(VDD) ebenfalls relevant für wertschöpfende Desinvestitionen ist. VDD wurde zwar

erst in 66 Prozent der Deals angewandt, doch alle Transaktionen, bei denen sie

durchgeführt wurde, erzielten letztlich Wertsteigerungen. Dagegen gewannen nur

zwölf Prozent jener Desinvestitionen an Wert, bei denen die verkaufenden

PE-Firmen auf VDD verzichteten. Interessanter Randaspekt: 54 Prozent der

wertschöpfenden PE-Desinvestitionen fanden ihren Käufer über eine

Investmentbank.

Datenintelligenz wird auch den PE-Sektor prägen

Weiteres unverzichtbares Potenzial für höhere Deal-Renditen bergen Datenanalysen

in Echtzeit. Sie ermöglichen strukturelle und prozessuale Verbesserungen in

allen Unternehmensbereichen schneller als je zuvor und beziehen auch externe

Marktdaten ein. Die Qualität der Datenerhebungen und -analysen wird - wie in

allen anderen Wirtschaftsbereichen auch - im PE-Sektor maßgeblich

mitentscheidend dafür sein, welche PE-Unternehmen künftig zu den Gewinnern und

den Verlierern gehören.

