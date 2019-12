OTS: PwC Deutschland / Private Equity-Investitionen in deutsche ...

Private Equity-Investitionen in deutsche IT-Unternehmen 2018 auf

Rekordhoch

Düsseldorf (ots) - Das Investitionsvolumen von Private Equity-Häusern in

deutsche IT-Unternehmen ist in den vergangenen 20 Jahren stark gewachsen /

Rekordhoch von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 / Durchschnittliches

Investitionsvolumen von 59 Millionen Euro / IT-Investments bringen hohe Erträge

/ Top-Investoren auf dem deutschen IT-Markt aus Großbritannien, den USA und

Skandinavien

Private-Equity-Investoren haben in den vergangenen 20 Jahren immer stärker in

deutsche IT-Unternehmen investiert.



2018 erreichte das Investitionsvolumen mit

6,4 Milliarden Euro ein Rekordhoch. Doch wie profitabel sind diese Investitionen

für die Private-Equity-Häuser und welche Strategien werden von den

erfolgreichsten Investoren verfolgt? Diese Fragen beantwortet die Studie

"Superior PE returns with investments in German IT assets" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Die

Studie basiert auf einer Auswertung aller Transaktionen im deutschen IT Markt

mit Beteiligung der Private-Equity Investoren zwischen 1999 und 2019 und gibt

Aufschluss über das Markt- und Wettbewerbsumfeld und die Rentabilität der

PE-Investitionen für verschiedene Marktsegmente. In der Studie werden darüber

hinaus exemplarisch die erfolgreichsten Investitionen der Private-Equity-Häuser

im deutschen IT-Sektor beleuchtet.

Das Marktvolumen war 2018 26 Mal so hoch wie 2007

In den vergangenen 20 Jahren ist das Investitionsvolumen von Private

Equity-Unternehmen in den deutschen IT-Markt deutlich gewachsen: Lag es 1999

noch bei 818 Millionen Euro, waren es 2018 insgesamt 6,4 Milliarden Euro - ein

Rekordwert, der dem 26-Fachen des Wertes von 2007 entspricht. PE-Häuser

investierten dabei im Durchschnitt 59 Millionen Euro in jede Transaktion. Dieser

Wert ist allerdings stark von den einigen wenigen Mega- Deals beeinflusst - die

Hälfte aller Transaktionen überschritt nicht die Marke von 12,5 Millionen Euro.

In 2018 handelt es sich um zwei große Transaktionen - zum einen um die 2,7

Milliarden Euro-Akquisition des Open-Software-Abieters SUSE durch EQT mit Sitz

in Stockholm und zum zweiten um die Beteiligung des US-amerikanischen PE Hauses

General Atlantic an der NuCom Gruppe, dem Commerce-Geschäft der

ProsiebenSat.1-Gruppe von geschätzt 813 Millionen Euro. In 2019 gab es bislang

nur eine vergleichbar große Transaktion: die Übernahme des Netzbetreibers Inexio

durch EQT für etwa eine Milliarde Euro.

In den ersten drei Quartalen 2019 ist die Anzahl der Transaktionen mit

Private-Equity-Beteiligung im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahrs

gestiegen, von 40 auf 56 Transaktionen. Auch der durchschnittliche

Transaktionswert, bereinigt um die Mega-Deal-Effekte, stieg von 42 Millionen auf

53,8 Millionen Euro. "Wenn bis Ende des Jahres keine vergleichbaren Mega-Buyouts

im deutschen IT Sektor stattfinden werden, wird der Markt in 2019 unter dem

Niveau des Vorjahres bleiben ", sagt Steve Roberts, Leiter Private Equity bei

PwC Deutschland. "Der Trend geht jedoch zu größeren Transaktionen, nicht zuletzt

bedingt durch die höheren Bewertungen der IT Unternehmen. In den nächsten Jahren

rechnen wir damit, dass mehrere Technologieunternehmen von den PE-Investoren

wieder veräußert werden. Wir erwarten aber auch weitere PE-Investitionen in

deutsche Technologieunternehmen mit hohem Wachstumspotential, vor allem aus den

Segmenten künstliche Intelligenz sowie Datenmanagement und -analyse."

Jedes zehnte PE-Investment brachte den 7,5-fachen Ertrag

"Investitionen in deutsche IT-Unternehmen sind sehr rentabel und werden auch in

Zukunft profitabel bleiben", betont PwC-Partner Steve Roberts. So beliefen sich

die Erträge der PE-Investoren im Durchschnitt auf das 3,5-fache der

Anfangsinvestition, bei jeder zehnten Investition sogar auf das 7,5-Fache. "Aber

auch die Risiken sind entsprechend hoch. Die Investitionen sollten daher

selektiv erfolgen und wohl überlegt sein", empfiehlt Steve Roberts. "Neue

Investitionen setzen einschlägige Expertenkenntnisse des deutschen

Technologiemarktes und des internationalen Wettbewerbsumfelds voraus, um die

Alleinstellungsmerkmale der Softwarelösungen und die Zukunftsträchtigkeit des

Geschäftsmodells beurteilen zu können. Je schneller ein klarer Plan der

Entwicklung des Unternehmens vom Tag 1 bis zum Veräußerungszeitpunkt entwickelt

und umgesetzt wird, desto zielgerichteter kann die weitere

Unternehmensentwicklung gestaltet werden und desto zügiger wird der Durchbruch

erreicht."

Die PwC-Studie zeigt, dass es sich für PE-Investoren lohnt schon sehr frühzeitig

Gedanken über den potentiellen Käufer des erworbenen Unternehmens zu machen, um

strategische Kooperationen einzugehen, weitere Zukäufe vorzubereiten und den

Verkaufsprozess zu planen. So waren Verkäufe an strategische Investoren in der

Vergangenheit mit 5- bis 5,5-fachem Ertrag auf die Anfangsinvestition wesentlich

profitabler als die Verkäufe an andere Finanzinvestoren oder die Börsengänge.

"Strategische Käufer sind durchaus bereit, höhere Prämien für wachsende

Unternehmen mit ausgereiftem Geschäftsmodell zu zahlen, wenn sie gut zu ihrem

Kerngeschäft passen. Diese Investitionen ersparen ihnen den Forschungs- und

Entwicklungsaufwand und ermöglichen Synergien", erläutert Steve Roberts. Dies

wurde von den PE-Investoren erkannt - Verkäufe an strategische Investoren machen

den größten Anteil der Exits der vergangenen 20 Jahre aus (62 Prozent), die

weniger rentablen Verkäufe an andere Finanzinvestoren, die im Durchschnitt nur

etwa 2-3x Erträge auf die Anfangsinvestitionen liefern, dagegen nur 24 Prozent.

Börsengänge, die vergleichsweise zeitaufwendig und mit hohen regulatorischen

Auflagen verbunden sind, bringen verschiedenen Berechnungen zufolge etwa 3,5 bis

4-fachen Ertrag und sind den letzten Jahren wesentlich unprofitabler und daher

auch seltener geworden.

Top-Player 2019 stammen aus UK, den USA und Skandinavien

Der Anteil der ausländischen Private Equity Investoren am deutschen IT Markt,

gemessen am Transaktionswert, ist hoch: die Top-Investoren EQT, Permira,

HgCapital, General Atlantic und Warburg Pincus kommen aus Großbritannien, den

USA und Skandinavien. Die deutschen Häuser Deutsche Private Equity, Emeram und

Capiton belegen Plätze im zweiten Rang.

Der Markt für PE-Investitionen in den IT-Sektor ist fragmentiert: PE-Häuser sind

im Schnitt Beteiligungen an einem bis zwei deutschen IT Unternehmen beteiligt;

größere, global agierende Private Equity Firmen sind zumeist in drei bis vier

Assets investiert.

Über PwC:

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und

wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragen

hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen

Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die Bezeichnung PwC

bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich

selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter

www.pwc.com/structure.

Pressekontakt:

Sven Humann

PwC Communications

Tel.: +49 (0) 211 981 - 2188

E-Mail: sven.humann@pwc.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8664/4474605

OTS: PwC Deutschland