OTS: PwC Deutschland / Ausblick 2030: Mobilitätstrends in Deutschland bieten ...

Die automobile Transformation wird die klassischen Zulieferer in

schwere Bedrängnis bringen, lautet eine weitverbreitete These. Dass

diese Entwicklung jedoch nicht zwangsläufig ist, zeigt nun die

PwC-Studie "DON'T PANIC - The Transformation of the Automotive Value

Chain". Für die Analyse unterteilten die Experten der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft die Produktionskosten

eines Autos in sieben Funktionsgruppen und 40 Komponenten. Auf der

Basis des PwC Autofacts-Marktmodells "eascy" errechneten die Experten

dann detailliert, wie sich der Wertschöpfungsbeitrag der einzelnen

Bestandteile in den nächsten Jahren verändern wird.

Das Ergebnis: Die durchschnittlichen Herstellungskosten eines in

Deutschland verkauften Pkw könnten sich bis 2030 von heute ca. 18.000

Euro um real 10 Prozent auf ca. 19.800 Euro erhöhen - diese Kosten

entsprechen auch der Wertschöpfung, die Zulieferer und

Automobilkonzerne in der Herstellung erbringen. Dadurch sinkt die

Wertschöpfung im deutschen Markt - anders als oft angenommen - nicht

etwa. Sondern sie steigt laut PwC-Studie bis 2030 von momentan 63,2

Mrd. Euro um real 22 Prozent auf 77,2 Mrd. Euro. "Trends wie

autonomes Fahren, Car-Sharing oder Elektromobilität verlangen nach

tiefgreifenden Veränderungen, bieten für die Zulieferindustrie aber

auch große Chancen. Wer sich frühzeitig auf diesen Wandel einstellt,

wird entsprechend profitieren", sagt PwC Global Automotive Leader

Felix Kuhnert.

Elektrische Antriebe für Deutschland bieten fast 15 Mrd. Euro

Umsatzpotential

Wie erwartet wird das heutzutage wertvollste Fahrzeugsystem - der

klassische Antriebsstrang - im Zuge der Umstellung auf den

Elektromotor allmählich an Bedeutung verlieren und 2030 bezogen auf

den deutschen Markt noch einen Wertschöpfungsbeitrag von 13,1 Mrd.

Euro leisten. Zum Vergleich: Aktuell sind es geschätzte 15,9 Mrd.

Euro, das Maximum wird 2023 mit 17,4 Mrd. Euro erreicht. Diese

Verluste werden aber durch die zusätzlichen Umsätze bei elektrischen

Antriebsstrangkomponenten mehr als kompensiert. Schon heute sorgt die

Nachfrage des deutschen Markts nach elektrischen Antrieben für eine

Wertschöpfung von ca. 1,3 Mrd. Euro. Im Jahr 2030 sind es der

PwC-Analyse zufolge errechnete 14,7 Mrd. Euro, einschließlich der

erforderlichen Batteriespeicher. In Summe könnte der Wert der für den

deutschen Markt hergestellten Antriebskomponenten bis 2030 gegenüber

heute real um knapp 60 Prozent zunehmen - von heute ca. 17,4 Mrd.

Euro auf fast 28 Mrd. Euro.

Dass diese Erkenntnisse bislang kaum verbreitet sind, liegt laut

Christoph Stürmer, Global Lead Analyst von PwC Autofacts, daran, dass

der eigentliche Charakter der automobilen Transformation noch kaum

erkannt wird: "Die Debatte um die Zukunft der Zulieferindustrie ist

noch zu einseitig auf die potenzielle Ablösung traditioneller

Antriebstechnologien fokussiert. Natürlich werden im Elektroauto

viele klassische Fahrzeugteile wie der Grundmotor oder die

Abgasanlage verschwinden - aber das Verbrennerfahrzeug wird noch

viele Jahre gebraucht werden. Zudem erschöpft sich der Wandel ja

nicht in der Elektrifizierung des Antriebs. Parallel kommen andere

wertvolle technische Inhalte wie das autonome Fahrsystem,

Connectivity-Bausteine oder intelligente Interieurs auf uns zu." Das

Auto der Zukunft werde deshalb nicht nur anders angetrieben als

heute, sagt Kuhnert: "Stattdessen bedeutet automobile Transformation,

dass sich die Mobilität als solche verändert - weg vom traditionellen

Individualverkehr, hin zu völlig neuen Mobilitätsformen wie

selbstfahrenden Robo-Taxis, in denen sich manchmal nur ein oder zwei,

manchmal aber auch fünf oder zehn Personen bewegen. Deshalb werden

Autos in der nächsten Generation schon andere Komponenten brauchen

als heute - und in zwei Generationen noch mal ganz andere Fahrwerke,

Systeme oder Interieurs."

Die OEMs müssen ihre Produktpalette weiter ausdifferenzieren

Die aus Sicht der Automobilindustrie entscheidende Frage lautet

freilich: Wo und durch wen wird die künftige Wertschöpfung erbracht?

Dabei liegt die besondere Herausforderung für Hersteller wie

Zulieferer darin, dass sich der zeitliche Beginn der automobilen

Transformation nicht exakt definieren lässt - "und dass wir es aller

Voraussicht nach mit lokal unterschiedlichen Entwicklungen zu tun

haben, die nicht nur von technologischen, sondern auch stark von

politischen und kulturellen Faktoren beeinflusst werden", so Stürmer.

In China zum Beispiel, wo die Regierung klare Anreize zur Etablierung

von neuen Mobilitätsformen setzt, dürfte sich der breite Wandel

wesentlich früher vollziehen als in den USA. Und in den Städten

schneller als auf dem Land. "Die Automobilbranche wird ihre

Produktangebote darum in den nächsten fünf bis zehn Jahren stärker

ausdifferenzieren müssen, um sowohl klassische als auch moderne

Nutzergruppen anzusprechen", so Christoph Stürmer.

Dabei spricht vieles dafür, dass der Trend zum autonomen Fahren -

in Kombination mit Car-Sharing - die Branche weitaus nachhaltiger

verändern wird als der elektrische Antrieb. Ein Beispiel: Heutige

Autos werden in Deutschland im Schnitt gut 17 Jahre alt. Dagegen

zeigt die PwC-Studie, dass selbstfahrende, im Sharing-Betrieb

genutzte Autos aufgrund des viel höheren Verschleißes nur noch knapp

vier Jahre in Betrieb sein dürften. "Die Zahl der im Verkehr

benötigten Fahrzeuge sinkt also, zugleich steigt der Absatz

strukturell weiter an, weil es mehr Ersatzbedarf gibt", erläutert

Kuhnert. "Und logischerweise wird auch das Verkehrsaufkommen noch

einmal zunehmen, da individuelle Mobilität günstiger, besser und

komfortabler genutzt werden kann. Andererseits werden autonome,

geteilte Autos viel seltener geparkt sein, und damit kostbaren

Verkehrsraum freigeben. Ebenso werden intelligente

Konnektivitäts-Lösungen bis hin zu zentralen

Verkehrsmanagement-Systemen die Effizienz und Sicherheit des

Straßenverkehrs nachhaltig erhöhen. Die Folge: Selbst auf Basis der

heutigen Infrastruktur wird viel mehr Mobilität möglich sein."

Neue Mobilität braucht neue Fahrzeuge - und neue Komponenten

Für die deutsche Zulieferindustrie bedeutet dies: Die Zukunft wird

zwar um einiges anders werden, was aber nicht unbedingt zulasten der

Absatzchancen gehen muss - im Gegenteil. So sagt die PwC-Studie für

2030 bereits einen Anteil selbstfahrender Autos (Level 4 und 5) an

den Neuzulassungen von 36 Prozent in China und 28 Prozent in Europa

voraus. "Weil das autonome Fahren zum Beispiel ein aktives Fahrwerk

mit vielfältigen Kompensationsfunktionen erfordert, braucht es allein

in diesem Bereich einer Vielzahl neuer Komponenten", sagt Kuhnert.

Zudem müsse die gesamte Karosserie auf den wesentlich leiseren

elektrischen Antrieb ausgelegt werden - und darauf, dass bei

elektrischen Autos viel weniger Energie für Heizung, Klimatisierung

und andere Systeme zur Verfügung steht.

Damit wächst zum Beispiel der Wertanteil der elektrischen und

elektronischen Komponenten wie Stromversorgung, Sensoren und

Aktuatoren, Datenverbindungen und Rechenleistung massiv. Laut

PwC-Analyse dürfte sich hier der Beitrag zur Wertschöpfung allein für

den deutschen Markt von knapp 7 Mrd. Euro um über 50 Prozent auf mehr

als 11 Mrd. Euro erhöhen - obwohl einzelne Komponenten einem zum Teil

drastischen Preisverfall unterliegen dürften. "Diese absehbare

Entwicklung könnte dazu führen, dass das zwischenzeitliche

Umsatzwachstum bei autonomen Fahrfunktionen und Konnektivität bald

wieder abebbt", sagt Christoph Stürmer. "Dadurch dürfte es auf

mittlere und lange Sicht zu einer Konsolidierung der angebotenen

Technologien in diesem Bereich kommen - worauf sich die Unternehmen

schon heute vorbereiten sollten."

Viele neue Opportunitäten ergeben sich im Bereich Interieur -

"schließlich werden wir in autonomen Fahrzeugen ganz anders 'leben',

als wir das heute tun, wo wir meist selbst am Steuer sitzen", so

Stürmer. Ein einfaches Beispiel: Da es in sogenannten Robo-Taxis

keinen Fahrer mehr gibt, der für die zentrale Steuerung aller

Funktionen zuständig ist, müssen auch alle anderen Sitze im Auto mit

vielfältigen Informations- und Bedienfunktionen ausgerüstet werden.

Folge: Kommt die Innenausstattung für den deutschen Automobilmarkt

aktuell auf einen Wertschöpfungsbeitrag von 7 Mrd. Euro jährlich,

könnten es 2030 knapp 10 Mrd. Euro sein. Insbesondere in diesem

Bereich ist aktuell die Wertschöpfung fast ausschließlich bei den

Zulieferern angesiedelt. Gut möglich, dass das Interieur deshalb

demnächst zu einem Kandidaten für In-Sourcing-Strategien von

Autoherstellern wird.

Warum deutsche Zulieferer weiterhin in der Pole-Position sind

"Viele mittelständische deutsche Zulieferer erscheinen aufgrund

ihrer unternehmerisch geprägten Struktur, ihrer hohen Prozess- und

Methodenkompetenz und ihrer engen Kundenverbindungen prädestiniert,

diese zukunftsträchtigen Bereiche zu besetzen", sagt Kuhnert. Dafür

allerdings seien einschneidende Änderungen beim Geschäftsmodell

notwendig. Dass die Struktur der hiesigen Zulieferindustrie

vorwiegend mittelständisch geprägt ist, bedeutet Kuhnert zufolge

keinen Nachteil. "Die Autoindustrie tritt in eine Phase ein, die so

transformativ ist, dass es nicht nur Manager, sondern echte

Unternehmer braucht, die den notwendigen Wandel einleiten und führen.

Insofern könnte die eigentümergeführte Struktur sogar im Vorteil

sein." Auch sehr große, börsengelistete Zulieferer können im Rahmen

ihres strategischen Portfoliomanagements die erforderliche Agilität

und Weitsicht umsetzen.

Allerdings erfordern grundlegende Änderungen des Geschäftsmodells

auch große Risikobereitschaft und Kapitalkraft. Dazu wiederum

benötigen die Firmen die entsprechende Unterstützung der

Kreditindustrie: "Die deutschen Banken sind gut darin, das normale

operative Geschäft zu finanzieren, haben jedoch seit der großen Krise

2009 die Sicherheitsanforderungen an die Unternehmen weiter

verschärft. Die Transformationen der nächsten Jahre werden hohe

Investitionen in zum Teil völlig neue Geschäftsfelder erfordern - was

sich mit klassischen Finanzierungsinstrumenten nur schwer abbilden

lässt", so PwC-Experte Stürmer. Es wird also neuer, möglicherweise

unkonventioneller Finanzierungsquellen bedürfen, um die

Transformation der Automobilindustrie zu finanzieren. Und so lautet

eine Empfehlung der PwC-Untersuchung: Die klassischen Kreditinstitute

wären gut beraten, sich das zukünftig weiterwachsende

Automotive-Geschäft nicht entgehen zu lassen.

Weitere Informationen: www.pwc.de/automotive-value-chain

