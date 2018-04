OTS: Prophet / Die strategische Markenberatung Prophet ernennt zwei neue ...

Die strategische Markenberatung Prophet ernennt zwei neue Co-Chefs und

will in EMEA weiter kräftig wachsen

Berlin (ots) - Die strategische Marketing- und Markenberatung

Prophet will in Europa noch schneller wachsen und hat daher Tosson El

Noshokaty und Tobias Bärschneider zum gleichberechtigten Führungsduo

für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt.



Die Ernennung

ist sofort wirksam. Die beiden Top-Manager berichten direkt an das

Executive Committee von Prophet in San Francisco, USA.

"Das vergangene Jahr war für uns erneut sehr erfolgreich. Wir sind

in der Region EMEA zweistellig gewachsen. Tosson El Noshokaty und

Tobias Bärschneider haben zu diesem großen Erfolg maßgeblich

beigetragen", sagt Rune Gustafson, Mitglied des Executive Committee

von Prophet: "Die neue Struktur unterstreicht unseren Willen und

unsere unternehmerische Agilität, auf sich rasch ändernden Märkten

weiter flexibel und erfolgreich zu agieren sowie den Ehrgeiz, für

unsere Kunden auf lokaler Ebene noch schneller die richtigen Lösungen

und Services zu finden".

Tobias Bärschneider, seit 2007 als Experte für die strategische

Markenführung bei Prophet aktiv, blickt auf seine neuen Aufgaben:

"Wir erleben bei Prophet gerade eine sehr aufregende Zeit. Ich freue

mich, unsere ehrgeizigen Wachstumsambitionen mit unserem starken Team

umzusetzen, die operative Effizienz weiter zu steigern und vor allem

weiterhin innovative Lösungen für und mit unseren Kunden zu

entwickeln".

Bärschneider sieht in der Doppelspitze mit seinem langjährigen

Kollegen El Noshokaty große Vorteile für Kunden und sein Unternehmen:

"So können wir beiden noch besser unsere individuellen Stärken

ausspielen. Gleichzeitig habe ich einen engen Partner zur Seite, dem

ich voll vertraue. Niemand vermag das gesamte Geschäft allein zu

überblicken. Da ist es hilfreich, wenn wir zwei Manager an der Spitze

sind".

"Ich freue mich vor allem darauf, weiter gemeinsam mit unseren

Kunden und unserem tollen Team an spannenden Projekten und

Herausforderungen zu arbeiten. Die Aufgaben und Chancen sind

vielfältig und auch wir müssen uns ständig verändern, anpassen und

neue Wege entwicklen um den technischen und gesellschaftlichen

Veränderungen unserer Zeit gerecht zu werden", meint El Noshokaty,

seit 2011 bei Prophet. Der Top-Consultant war zuvor Mitgründer der

Strategieberatung Noshokaty, Doering und Thun (NDT). Als Deutscher

mit ägyptischen Wurzeln, der in London lebt und arbeitet hat El

Noshokaty in vielen Regionen der Welt gearbeitet und Erfahrungen im

Umgang mit Sprachbarrieren und unterschiedlichen Kulturen gesammelt.

Es sei daher eine große Freude und Herausforderung, ein so

schlagkräftiges, internationales Team zu führen, meint der

Strategieexperte: "Mit rund einem Dutzend verschiedener

Nationalitäten bietet unser Team eine wunderbare Melange aus vielen

Kulturen, die unterschiedliche Perspektiven auf die strategischen

Herausforderungen unserer Kunden mitbringen."

Über Prophet (www.prophet.com)

Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute das

größte unabhängige Beratungsunternehmen für Wachstumsthemen im

Bereich Marke und Marketing in der digitalen Welt. Kunden wie BMW,

eBay, Electrolux, Postbank, Swarovski und T-Mobile verlassen sich auf

unseren Rat und sehen in uns einen langfristigen strategischen

Partner. We help our clients to find better ways to grow!

OTS: Prophet

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112455

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112455.rss2

Pressekontakt:

Johanna Pochhammer

Marketing Manager

Mobile +49 160 90776303

Mail: jpochhammer@prophet.com

Prophet Germany GmbH

Oranienburger Straße 66

10117 Berlin

Deutschland