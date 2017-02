OTS: Project A Ventures GmbH & Ko KG / 180 Millionen Euro neues Risikokapital ...

180 Millionen Euro neues Risikokapital für Startups: Investor Project A schlägt Brücke zwischen digitaler Startup-Szene und etablierter Wirtschaft (FOTO) Berlin (ots) - Zu den Investoren zählen führende Köpfe der deutschen Digitalszene sowie etablierte Unternehmen und Unternehmerfamilien, u.



a. European Investment Fund, Otto, Axel Springer, Oetker, Haniel, Ravensburger, ProSiebenSat.1, Jahr, Robert Schrömgens, Holger Hengstler und Rene Köhler.

Der Berliner Frühphaseninvestor Project A hat seinen zweiten Fonds in Höhe von 140 Millionen Euro geschlossen. Darüber hinaus stehen dem operativen VC weitere 40 Millionen Euro zur Aufstockung von bisherigen Investments zur Verfügung. Damit erhöht Project A sein verwaltetes Gesamtkapital von 80 Millionen Euro auf 260 Millionen Euro. Die neue Investorenbasis ist eine Mischung aus relevanten Persönlichkeiten der deutschen Digitalbranche und der etablierten Wirtschaft und zeigt, dass Project A fünf Jahre nach Gründung ein wichtiger Bestandteil des deutschen Startup-Ökosystems ist.

Neben den bestehenden Investoren Otto Group und Axel Springer SE beteiligt sich der institutionelle Geldgeber European Investment Fund (EiF) sowie namhafte deutsche Unternehmen und Unternehmerfamilien wie ProSiebenSat.1, Jahr, Haniel, Ravensburger und Oetker. Auch zahlreiche führende Köpfe der Digitalszene wie Rolf Schrömgens (Trivago), Rene Köhler (Internetstores), Holger Hengstler (dress-for-less) und Brian O'Kelley (AppNexus) sind im Fonds vertreten.

"Wir freuen uns sehr, dass uns im neuen Fonds ein breites Spektrum an Investoren aus der neuen und alten deutschen Wirtschaft ihr Vertrauen schenken", sagt Thies Sander, Gründungspartner bei Project A. "Die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass sich unser Modell des operativen VC-Ansatzes bewährt und wir freuen uns darauf, unser Portfolio weiter ausbauen zu können."

Mit über 40 Investments zählt Project A zu den etablierten Spielern in der europäischen Venture Capital-Branche. Zum Portfolio gehören Unternehmen wie Catawiki, Contorion, Spryker, Tictail, WorldRemit, KRY, kfzteile24 und Treatwell. Der Wert des Gesamtportfolios beträgt über 2,5 Milliarden Euro, wobei Project A in der Regel Anteile zwischen 10 und 35% hält.

Project A setzt seit der Gründung 2012 auf ein in Europa einzigartiges Modell des "Operational Venture Capital": Der Investor unterhält eine operative Einheit aus rund 100 Fachexperten, zu deren Ressourcen und Erfahrungen die Portfoliounternehmen exklusiven Zugang erhalten. Die Experten unterstützen die einzelnen Teams der Unternehmen aktiv in erfolgsrelevanten Bereichen wie Softwareentwicklung, digitalem Marketing, Business Intelligence, Vertrieb, Design oder Recruiting.

Der Berliner VC investiert regelmäßig an der Seite renommierter internationaler Investoren wie Google Ventures, Accel Partner, Index Ventures, Balderton Capital, Creandum oder Lerer Hippeau Ventures.

Über Project A

Project A ist ein operativer VC, der neben Kapital ein großes Netzwerk und exklusiven Zugang zu einem breiten Spektrum an Services bietet. Der Berliner Investor verwaltet 260 Millionen Euro, mit denen er Technologie-Startups in einer früheren Phase finanziert. Kern von Project A ist das Team aus 100 erfahrenen Experten, die die Portfoliounternehmen in Bereichen wie IT, Marketing & Brand Building, Business Intelligence, Sales und Recruiting operativ unterstützen. Zum Portfolio gehören Unternehmen wie Catawiki, Contorion, Spryker, Tictail, WorldRemit, KRY, kfzteile24 und Treatwell. Mehr Informationen über Project A auf www.project-a.com und auf dem Blog insights.project-a.com

OTS: Project A Ventures GmbH & Ko KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115541 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115541.rss2

Pressekontakt: Konstanze Pflüger E-Mail: konstanze.pflueger@project-a.com Telefon: 030 340 606 321

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/115541/3567056 -