OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1 schließt 2021 mit ...

ProSiebenSat.1 schließt 2021 mit Umsatzwachstum von 11 % ab; adjusted

EBITDA steigt um deutliche 19 %

Unterföhring (ots) - Geschäftszahlen 2021

- Neuer Rekordumsatz mit einem Wachstum von 11 % auf 4.494 Mio Euro

- Werbeerlöse im Gesamtjahr wieder über Niveau des Vorkrisenjahres 2019 trotz

anhaltender Pandemie und schwachem Q1 2021

- Deutlicher Anstieg des adjusted EBITDA um 19 % auf 840 Mio Euro sowie des

adjusted net income um 64 % auf 362 Mio Euro

- P7S1 ROCE klar auf 14,1 % gestiegen; Verschuldungsgrad auf 2,2x gesunken

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen entsprechend erhöhte Dividende von 0,80

Euro je Aktie vor; Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 63 %

Ausblick 2022

- Gesamtjahresausblick: ProSiebenSat.1 strebt Umsatzwachstum auf rund 4,6 Mrd

Euro mit einer Varianz von plus/minus 100 Mio Euro (währungs- und

portfoliobereinigter Vorjahreswert: 4,413 Mrd Euro) sowie ein adjusted EBITDA

von 840 Mio Euro mit einer Varianz von plus/minus 25 Mio Euro (währungs- und

portfoliobereinigter Vorjahreswert: 825 Mio Euro) an

- Mittel- bis langfristig hat der Konzern die Ambition, im Umsatz

durchschnittlich 4 - 5 % organisch pro Jahr zu wachsen

Unterföhring, 3. März 2022. Die ProSiebenSat.1 Group ist 2021 dynamisch

gewachsen: Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 4.494

Mio Euro (Vorjahr: 4.047 Mio Euro); auch organisch1 legte der Konzernumsatz mit

einem Plus von 10 Prozent klar zu. Größter Wachstumstreiber war das Segment

Entertainment mit deutlich höheren Werbeeinnahmen als noch zu Beginn des

Geschäftsjahres erwartet. Gleichzeitig zahlten sich die breite Aufstellung sowie

die übergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe aus, die der Konzern in

allen Segmenten vorantreibt. Teil dieser Strategie war auch die Akquisition des

US-amerikanischen Online-Dating-Anbieters The Meet Group im September 2020, die

seither das Segment Dating & Video stärkt und sich sehr positiv auf den

Konzernumsatz ausgewirkt hat.

Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Trotz der

andauernden COVID-19-Pandemie war 2021 ein Rekordjahr für ProSiebenSat.1 und wir

konnten erneut den Erfolg und die Resilienz unseres Geschäftsmodells unter

Beweis stellen: Im Jahresverlauf haben wir dreimal unsere Prognose erhöht und

schließlich alle Finanzziele vollumfänglich erreicht. Der Treiber war vor allem

unser Werbegeschäft, das deutlicher und schneller gewachsen ist als zunächst

erwartet - so konnten wir unsere Marktführerschaft klar stärken. Gleichzeitig

hat sich unsere robuste Aufstellung in drei starken Segmenten erneut ausgezahlt.

Wir sind deshalb nicht nur profitabel gewachsen, sondern können unseren

Aktionär:innen auch eine um 63 Prozent höhere Dividende als noch im Vorjahr

vorschlagen."

Operative Entwicklung

Der Außenumsatz des Segments Entertainment stieg im Geschäftsjahr 2021 um 12

Prozent auf 3.098 Mio Euro (Vorjahr: 2.768 Mio Euro). Organisch1 betrug das

Wachstum des Segmentumsatzes 13 Prozent. Dieser Anstieg reflektiert die Dynamik

des Werbegeschäfts, das sich deutlich und besser als zu Jahresbeginn erwartet

von den Auswirkungen der Pandemie erholt hat: Auf Jahressicht stiegen die

Werbeerlöse des Segments um 11 Prozent und lagen damit um 2 Prozent über dem

Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Dabei ist ProSiebenSat.1 im Gesamtjahr weiter

die Nummer 1 im deutschen TV-Markt: Die Gruppe führt den deutschen TV-Werbemarkt

mit einem Anteil von 37,6 Prozent an; im TV-Zuschauermarkt (14-49 Jahre) ist

ProSiebenSat.1 mit einem Anteil von 25,6 Prozent ebenfalls Marktführer.

Gleichzeitig haben sich 2021 auch die Umsätze aus Programmproduktion und

-verkauf stark entwickelt und wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent. Die

Distributionserlöse legten zudem um 6 Prozent zu.

Im Segment Dating & Video betrug der Außenumsatz im Gesamtjahr 542 Mio Euro.

Dieser lag damit um 63 Prozent über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 333 Mio Euro).

Der erhebliche Anstieg ist geprägt von der Übernahme der The Meet Group im

September 2020. Der Bereich Dating trug 51 Prozent zum Außenumsatz des Segments

bei, wobei hier der US-amerikanische Matchmaking-Dienst eharmony ein kräftiges

organisches Wachstum verzeichnete. Im Video-Bereich hatten 2021 staatliche

Konjunkturprogramme in den USA den privaten Konsum stimuliert und einen

positiven Effekt auf die Umsätze dieses Geschäfts. Organisch1 lag der Umsatz des

Dating & Video-Segments annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Hier wirkt sich

der hohe Vorjahreswert aus: 2020 hatte die ParshipMeet Group stark von den

Beschränkungen des öffentlichen Lebens infolge der Pandemie profitiert und ihre

Umsätze entsprechend dynamisch gesteigert. Währungsbereinigt und auf proforma

Basis, also unter Berücksichtigung der Umsätze der The Meet Group für das

Gesamtjahr 2020, verzeichnete das Segment 2021 einen Umsatzanstieg von rund 7

Prozent.

Der Außenumsatz im Segment Commerce & Ventures lag 2021 bei 854 Mio Euro

(Vorjahr: 945 Mio Euro) und damit insbesondere aufgrund von Entkonsolidierungen

um 10 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung reflektiert vor allem

die Veräußerung des OTC-Anbieters WindStar Medical im Dezember 2020. Organisch1

ist der Segmentumsatz dagegen um 3 Prozent gestiegen: Hierzu hat insbesondere

der Online-Beauty-Anbieter Flaconi beigetragen. Deutliche Zuwachsraten

verzeichnete zudem das Mietwagenvergleichsportal Billiger Mietwagen

(Silvertours), wenn auch noch nicht auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Zugleich

steigerten das Investitionsvehikel SevenGrowth sowie die SevenVentures mit ihrem

Media-for-Equity- und Media-for-Revenue-Geschäft ihre Umsätze. Die zunehmend

angespannte Situation auf dem Energiemarkt wirkte sich hingegen nachteilig auf

das Vergleichsportal Verivox aus. Zudem war das Erlebnis- und Freizeitgeschäft

von Jochen Schweizer mydays insbesondere im vierten Quartal von erneut

gestiegenen Infektionszahlen beeinflusst.

Das adjusted EBITDA der ProSiebenSat.1 Group ist im Gesamtjahr deutlich um 19

Prozent auf 840 Mio Euro (Vorjahr: 706 Mio Euro) gestiegen. Das spiegelt das

starke Umsatzwachstum und insbesondere die Erholung des Werbegeschäfts wider.

Wie bereits zu Jahresbeginn angekündigt, nutzt der Konzern das positive

Werbemarktumfeld, um durch den Fokus auf lokale und Live-Inhalte Reichweite und

Marktanteile seiner Entertainment-Angebote mittel- und langfristig zu stärken.

Das adjusted net income (bereinigter Konzernüberschuss) wuchs aufgrund der stark

verbesserten operativen Profitabilität um 64 Prozent auf 362 Mio Euro (Vorjahr:

221 Mio Euro). Diese Entwicklung bildet die Basis für den Dividendenvorschlag

des Unternehmens.

Die ProSiebenSat.1 Media SE verfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 eine

Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung an die Aktionär:innen der Gruppe von

ca. 50 Prozent des adjusted net income als Dividende vorsieht. Entsprechend

schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr

2021 eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer deutlichen

Erhöhung von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 0,49 Euro) sowie

einer Dividendenrendite von 5,7 Prozent (Vorjahr: 3,6 %) bezogen auf den

Schlusskurs der ProSiebenSat.1-Aktie zum Jahresende 2021 in Höhe von 14,01 Euro.

ProSiebenSat.1 misst den mittelfristigen finanziellen Erfolg des Unternehmens

anhand der Kennzahl P7S1 ROCE (Return on Capital Employed) . Vor dem Hintergrund

der verbesserten operativen Performance und der konsequenten nachhaltigen

Steuerung des Konzerns hat sich der P7S1 ROCE 2021 deutlich auf 14,1 Prozent

verbessert (Vorjahr: 10,5 %). Gleichzeitig greift unser konsequentes

Cashflow-Management: Die Netto-Finanzverschuldung des Konzerns ist im Vergleich

zum Jahresende 2020 trotz Dividendenzahlung um 117 Mio Euro auf 1.852 Mio Euro

gesunken. Entsprechend hat sich der Verschuldungsgrad zum Jahresende 2021 auf

den Faktor 2,2x verbessert (31. Dezember 2020: 2,8x). Damit liegt dieser wieder

klar und früher als erwartet in der angestrebten Zielbandbreite von 1,5x bis

2,5x. ProSiebenSat.1 hat 2021 zudem die günstigen Bedingungen am

Fremdkapitalmarkt genutzt und mit einer Refinanzierung über eine

Schuldscheindarlehensemission die durchschnittliche Laufzeit der

Finanzierungsinstrumente der Gruppe verlängert sowie deren Fälligkeitsprofil

diversifiziert.

Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Diese

Erfolgsgeschichte wollen wir 2022 fortschreiben: Wir konzentrieren uns voll

darauf, durch die Zusammenarbeit zwischen unseren Geschäftsbereichen noch mehr

Wert zu schaffen. Dafür ist unsere Reichweite die starke Grundlage. Wir

produzieren - übrigens immer mehr selbst - lokale, relevante Inhalte und spielen

sie live und on-demand über alle Plattformen aus. Dabei ist die

Streaming-Plattform Joyn der zentrale Baustein unseres Digital-Angebots. Mit

diesem Digital-Fokus stärken wir unsere Gesamtreichweite und unsere

Möglichkeiten, diese rentabel und mit innovativen Werbetechnologien zu

vermarkten. Unser Ziel ist es, einer der führenden digitalen Info- und

Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum zu sein und mit unserer

Reichweite weltweite, synergetische digitale Verbraucherplattformen aufzubauen

und weiterzuentwickeln. Diese können dann sogar eine eigene Wachstumssäule

unserer Gruppe werden, wie zuletzt die ParshipMeet Group. Auf Basis dieser

Strategie haben wir uns die Ambition gesetzt, mittel- bis langfristig ein

profitables, organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 4 bis 5 Prozent pro

Jahr zu erwirtschaften."

Ralf Peter Gierig, Vorstandsmitglied & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media

SE: "Wir haben die Steuerung unseres Unternehmens konsequent auf organisches

Umsatzwachstum sowie eine klare Cashflow-Orientierung ausgerichtet. Auf diese

Weise haben wir bereits 2021 unsere Kernkennzahl P7S1 ROCE von 10 Prozent

deutlich auf über 14 Prozent gesteigert. Mittelfristig ist unser Ziel, den P7S1

ROCE auf über 15 Prozent zu verbessern und damit noch mehr Wert für unsere

Aktionär:innen zu schaffen. Dass uns das gelingt, zeigt sich bereits heute im

Anstieg der Dividende von zuletzt 0,49 Euro auf nun 0,80 Euro je Aktie, die wir

als Vorstand mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr

2021 vorschlagen werden."

Ausblick

Die ProSiebenSat.1 Group verfolgt eine klare Strategie, die auf nachhaltiges und

profitables Wachstum ausgerichtet ist. Da die makroökonomische Entwicklung in

den Kernmärkten der ProSiebenSat.1 Group auch im Geschäftsjahr 2022 unter

anderem aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie unsicher bleibt, hat sich der

Konzern entschieden, für seine Umsatz- und adjusted EBITDA-Prognose jeweils

einen Mittelwert mit einer Plus-/Minus-Varianz zugrunde zu legen, die diesen

Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Beeinträchtigungen des Geschäfts, die unter

anderem aufgrund des momentanen Verlaufs der COVID-19-Pandemie bis zur

Aufstellung des Geschäftsberichts 2021 am 1. März 2022 absehbar sind, hat der

Konzern in seinem Ausblick berücksichtigt. Beeinträchtigungen des Geschäfts der

ProSiebenSat.1 Group darüber hinaus, etwa auch durch negative Auswirkungen des

Russland-/Ukraine-Kriegs auf die Kernmärkte des Konzerns, sind in dieser

Prognose2 nicht reflektiert.

Insgesamt strebt der Konzern auf dieser Grundlage an, im Gesamtjahr 2022 beim

Umsatz weiter zu wachsen: Der Konzern erwartet 2022 - ohne weitere

Portfolioveränderungen - einen Umsatz von rund 4,6 Mrd Euro mit einer Varianz

von plus/minus 100 Mio Euro nach einem währungs- und portfoliobereinigten

Vorjahreswert von 4,413 Mrd Euro3. Dies übersetzt sich in eine

Umsatzwachstumsbandbreite des Konzerns im Geschäftsjahr 2022 von mindestens 2

Prozent bis zu rund 6 Prozent.

Die Bandbreite des Umsatzziels hängt insbesondere von der Entwicklung der

Werbeerlöse in der DACH-Region ab: Für den unteren Wert der Varianz nimmt der

Konzern im Vergleich zum Vorjahr stabile Werbeerlöse in der DACH-Region an, für

den oberen Wert der Varianz ein Wachstum von 3 Prozent.

Basierend auf diesen Umsatzannahmen und ohne weitere Portfolioveränderungen

erwartet ProSiebenSat.1 im Gesamtjahr 2022 - weiterhin größtenteils getragen

durch das Segment Entertainment - ein adjusted EBITDA der Gruppe von rund 840

Mio Euro mit einer Varianz von plus/minus 25 Mio Euro (währungs- und

portfoliobereinigter Vorjahreswert: 825 Mio Euro4). Die

Entertainment-Programmkosten werden dabei insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres

(Vorjahr: 1,054 Mrd Euro) liegen, wobei der Hauptteil der Gesamtprogrammkosten

auf lokale Inhalte entfallen wird und diese abhängig von der

Werbemarktentwicklung in Höhe von rund 50 Mio Euro gesteuert werden können. Hier

nutzt der Konzern den Erfolg seiner lokalen Programmstrategie, um seine

Reichweite über alle Plattformen auszubauen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag

die Gruppe so in der Prime Time in jedem Quartal vor den von der Ad Alliance

vermarkteten Sendern des Hauptwettbewerbers RTL Deutschland (Marktanteile

Zielgruppe 14-49 Jahre) und hat insbesondere im wichtigen vierten Quartal ihre

Marktführerschaft weiter ausgebaut.

Das adjusted net income des Konzerns wird maßgeblich durch die Entwicklung des

adjusted EBITDA bestimmt. Daneben wird diese Kenngröße durch das Finanzergebnis,

in dem unter anderem die at-Equity-Beteiligung der Streaming-Plattform Joyn

erfasst wird, sowie durch die Ertragsteuern beeinflusst. Für das Gesamtjahr 2022

erwartet der Konzern auf dieser Basis und ohne weitere Portfolioveränderungen,

dass das adjusted net income auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 362

Mio Euro liegen sollte.

Der adjusted Operating Free Cashflow ist die relevante Cashflow-Steuerungsgröße

des Konzerns und orientiert sich an der Entwicklung des adjusted EBITDA. Beim

Erreichen eines mittleren Werts der angestrebten adjusted-EBITDA-Zielbandbreite

geht ProSiebenSat.1 davon aus, dass sich der adjusted Operating Free Cashflow

für das Gesamtjahr 2022 - aus Vergleichbarkeitsgründen korrigiert um die

Veränderung der Investitionen für den Bau des neuen Campus am Standort

Unterföhring - auf oder leicht über dem Vorjahreswert von 599 Mio Euro bewegen

sollte.

Die ProSiebenSat.1 Group misst den mittelfristigen finanziellen Erfolg des

Unternehmens anhand der Kennzahl P7S1 ROCE (Return on Capital Employed). Im

Geschäftsjahr 2022 geht die Gruppe von einem P7S1 ROCE leicht über dem Niveau

des Vorjahres von 14,1 Prozent aus.

Zum Jahresende 2022 rechnet der Konzern - abhängig von der Geschäftsentwicklung

und ohne Berücksichtigung eventueller Portfolioveränderungen - mit einem

Verschuldungsgrad (Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum LTM adjusted

EBITDA des Konzerns) auf oder leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 2,2x).

Darüber hinaus hat sich die ProSiebenSat.1 Group folgende mittel- und

langfristigen Ziele für den gesamten Konzern gesetzt:

- Die ProSiebenSat.1 Group strebt auf Basis ihrer starken und auf drei sich

ergänzenden Segmenten basierenden Strategie an, auch mittel- und langfristig

weiterhin attraktiv für alle Stakeholder zu sein und mit einer klaren

Ergebnisorientierung in allen drei Segmenten profitabel zu wachsen.

- Dabei hat sich ProSiebenSat.1 zum Ziel gesetzt, den Umsatz weiter zu

diversifizieren und somit den Umsatzanteil außerhalb der TV-Werbeerlöse in der

DACH-Region kontinuierlich auszubauen.

- Im Mittelpunkt steht dabei eine konsequente Wertschaffung: Mittelfristig will

der Gesamtkonzern eine Rendite auf das eingesetzte Kapital, also einen P7S1

ROCE, von über 15 Prozent erzielen. Dafür sollen sich Erweiterungs- und

Neuinvestitionen grundsätzlich innerhalb von drei Jahren amortisieren und

dabei eine Verzinsung von mindestens 18 Prozent erwirtschaften. Strategische

Projekte sollen sich im Regelfall innerhalb von fünf Jahren amortisieren.

- Die ProSiebenSat.1 Group strebt zudem auch mittelfristig weiterhin einen

Verschuldungsgrad in einer Bandbreite zwischen 1,5x und 2,5x an.

- All diese Ziele reflektieren die Strategie, dass die ProSiebenSat.1 Group

einer der führenden digitalen Infotainment- und Entertainment-Anbieter in der

DACH-Region ist und mit dieser Stärke weltweite synergetische digitale

Verbraucherplattformen auf- und ausbaut.

- Die Dividendenpolitik des Konzerns, rund 50 Prozent des adjusted net income

als Dividende auszuschütten, soll weiterhin Bestand haben, um die

Aktionär:innen am nachhaltigen Erfolg der Unternehmensstrategie auch jährlich

partizipieren zu lassen.

(1) Organisch = Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte.

(2) Der US-Dollar ist für die ProSiebenSat.1 Group neben dem Euro die

wesentliche Währung. Der Konzern erwartet 2022 einen US-Dollar-Anteil am

Konzernumsatz von ca. 20 Prozent bzw. am adjusted EBITDA von ca. 15 Prozent.

Eine über das gesamte Geschäftsjahr durchschnittliche Stärkung oder Schwächung

des US-Dollars im Verhältnis zum Euro um 1 Cent beeinflusst entsprechend die

Umsatzerlöse des Konzerns um ca. 8 Mio Euro und das adjusted EBITDA um ca. 1 Mio

Euro. Für die Prognose aller folgenden Kennzahlen legt der Konzern einen

US-Dollarkurs im Verhältnis zum Euro von 1,15 US-Dollar im Geschäftsjahr 2022

zugrunde.

(3) Basierend auf den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2021 umgerechnet mit den

Plankursen des Geschäftsjahres 2022 abzüglich insbesondere der Umsatzerlöse der

in 2021 entkonsolidierten Gesellschaften Sonoma Internet GmbH (Amorelie),

moebel.de Einrichten & Wohnen AG und Gravitas Ventures LLC in Höhe von insgesamt

101 Mio Euro.

(4) Basierend auf dem adjusted EBITDA des Geschäftsjahres 2021 umgerechnet mit

den Plankursen des Geschäftsjahres 2022 abzüglich insbesondere des adjusted

EBITDA der in 2021 entkonsolidierten Gesellschaften Sonoma Internet GmbH

(Amorelie), moebel.de Einrichten & Wohnen AG und Gravitas Ventures LLC in Höhe

von insgesamt 17 Mio Euro.

Weitere Kennzahlen sowie den Geschäftsbericht 2021 finden Sie ab 3. März 2022,

7:30 Uhr, auf unserer Konzernwebsite www.ProSiebenSat1.com.

