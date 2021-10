OTS: Plansecur KG / Plansecur verstärkt Vermögensberatung / Johannes Sczepan: ...

Plansecur verstärkt Vermögensberatung / Johannes Sczepan: "Ansatz der

Werteorientierung auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet.



"

Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat ihre Aktivitäten

auf dem Gebiet der Verwaltung größerer Vermögen stark erweitert. Hierzu hat das

Unternehmen eine eigene Vermögensverwaltung eingerichtet für eine Klientel, die

ihr Vermögen erhalten und mehren will, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.

Ganzheitlicher Ansatz mit Werteorientierung

"Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequent

auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet", erklärt

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Hierzu kümmert sich Plansecur bei

Bedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, das

Anlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und private

Nachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung. Dabei

verfolgen die Finanzberater einen ganzheitlichen Ansatz: Vor der Entwicklung

eines Anlagekonzepts analysiert Plansecur zunächst das Gesamtvermögen und seine

Struktur. Hierbei finden die persönlichen Ziele, die familiäre Situation und das

individuelle Risikoempfinden sowie Ansprüche hinsichtlich der Liquidität

Berücksichtigung. Erst wenn all diese Faktoren analysiert und besprochen sind,

beginnt Plansecur mit einer strategischen Strukturierung des Vermögens. Hier

spielen neben der Werterhaltung und der Vermögensvermehrung auch die Vorsorge

und Absicherung eine wesentliche Rolle.

Vertrauen in Fondsmanager mit langfristiger Erfahrung

Schwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und -steuerung bilden neben der

kundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzen

im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Hierbei kombiniert Plansecur

Gesellschaften und Fondsmanager mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um eine

möglichst ausgewogene Aufteilung des Vermögens über die verschiedenen

Anlageklassen hinweg zu erreichen. Besonders wichtig: Plansecur setzt hierfür

nicht alleinig Softwareanalyse-Tools und datenbankbasierte Investmentmodelle

ein, sondern zieht vor allem die langfristige Entwicklung der Fonds über mehrere

Zyklen hinweg als Maßstab für die Stabilität ins Kalkül. Bei der Bewertung der

Fondsmanager berücksichtigen die Plansecur-Berater nicht nur die erzielten

Renditen, sondern mindestens ebenso sehr das Verhalten bei Zyklusbrüchen in der

Vergangenheit, also die Fragen: Hat der Fondsmanager bereits Krisen für die

Anleger erfolgreich bewältigt und wie stellt sich die Ertragsentwicklung über

einen langen Zeitraum dar? Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt

das höhere Vertrauen in den Menschen statt in die Technik wie folgt: "Eine

Stabilitätsgarantie per Mausklick gibt es nicht. Menschen mit entsprechender

Erfahrung können Märkte in der Regel besser einschätzen als Analyse-Tools, die

vorprogrammierten Algorithmen folgen."

Immobilien als Vermögensbaustein

Neben Investmentfonds legt Plansecur bei der Vermögensberatung einen weiteren

Schwerpunkt auf das Immobilienmanagement. Plansecur berät sowohl beim Aufbau als

auch bei der Optimierung eines Immobilienportfolios. Dazu gehören eine Analyse

des Bestands, eine Marktanalyse und ein individuelles Finanzierungskonzept.

Darüber hinaus unterstützen die Berater auf Wunsch beim Erwerb und Verkauf von

Immobilien. "Wer in Immobilien investiert, wirtschaftet nicht nur in die eigene

Tasche. Wohnraum ist auch ein gesellschaftlich wichtiges Thema", sagt

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.

Vorsorge und Absicherung gegen Schicksalsschläge

Im Rahmen einer Vermögensstrategie kümmert sich Plansecur auch um die

Absicherung und Vorsorge, gleichgültig ob Beschädigungen am Eigentum,

Krankheiten, Unfälle, Diebstähle oder Wirtschafts- und Finanzkrisen. "Abwenden

lassen sich Schicksalsschläge nicht, aber absichern", erklärt Johannes Sczepan.

Er fügt hinzu: "Oberstes Ziel der Vermögensverwaltung durch Plansecur ist der

Erhalt des Vermögens. Das geht nicht ohne Absicherung." Einen weiteren

Schwerpunkt legt Plansecur auf die Beratung rund um den Generationenwechsel.

Dies umfasst sowohl Schenkungen und Erbschaften als auch Betriebsübergänge in

der Familie. Dazu Johannes Sczepan: "Familiäre Wendepunkte sind

Sollbruchstellen, die ein erwirtschaftetes Vermögen splitten und hohe

Steuerzahlungen nach sich ziehen können. Dabei lässt sich die Weitergabe im

Vorfeld gut regeln. Bei dieser Regelung bringen wir gern unsere

Beratungskompetenz ein, finden gemeinsam gute Lösungen und helfen somit, ein

Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zu mehren."

Plansecur (https://plansecur.de/home.html) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung, Vermittlung und Vermögensberatung, die

Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren

Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen

Absatz- oder Provisionsvorgaben. Jede Kundenberatung erfolgt über den

Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste

Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins

Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer

Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang

Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",

2018) und Bassam Tibi (2019).

