OTS: Plansecur KG / Plansecur verdoppelt Wachstum / Doppeltes Wachstum bei ...

Plansecur verdoppelt Wachstum / Doppeltes Wachstum bei

Provisionserlösen, fünffaches Wachstum beim Vermittlungsvolumen im

Geschäftsjahr 2019/20

Kassel (ots) - "Wir haben die immensen Herausforderungen des Jahres 2020

hervorragend bewältigt", sagt Johannes Sczepan, Geschäftsführer der

Finanzberatungsgruppe Plansecur.



"Unsere 170 Beraterinnen und Berater sowie die

Mitarbeitenden der ServiceZentrale haben Herausragendes geleistet, um unseren

rund 85.000 Privat- und Firmenkunden in der schwierigen Phase der für uns alle

überraschenden Pandemie mit Rat und vor allem auch mit Tat zur Seite zu stehen."

Die Finanzzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2019/20 vom 1.7.2019 bis zum

30.6.2020 spiegeln ein rasantes Wachstum wider, teilt die Plansecur KG mit. Die

Provisionserlöse kletterten um 7,6 Prozent auf 25,5 Millionen Euro. Das

entspricht einer Verdoppelung beim Wachstum: Im Jahr zuvor waren die Erlöse um

3,5 Prozent auf 23,7 Millionen Euro gestiegen. Beim Vermittlungsvolumen gelang

der Finanzberatung im abgelaufenen Geschäftsjahr sogar eine Verfünffachung des

Wachstums von 6,5 Prozent in 2018/19 auf 32,5 Prozent in 2019/20. In absoluten

Zahlen betrug das Vermittlungsvolumen 2019/20 rund 425,2 Millionen Euro

gegenüber 320,8 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Wert aller von Plansecur

verwalteten Depots wird zum 30.06.2020 auf rund 980 Millionen Euro beziffert,

was einem Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die höchsten

Zuwächse konnte Plansecur im Geschäftsjahr 2019/20 in den Sparten

Unternehmensbeteiligungen, Investments, Finanzierungen und Bausparen sowie

Auslandsimmobilien verzeichnen.

"Die herausragenden Zahlen zeigen auch, wie hervorragend wir es geschafft haben,

in der Krise unsere Digitalisierungsstrategie zu beschleunigen. Praktisch aus

dem Stand heraus haben wir auf Videoberatung umgestellt und binnen kürzester

Zeit eine virtuelle Finanzmesse aus dem Boden gestampft, die mit rund 400

Online-Teilnehmern beispielgebend für unsere gesamte Branche war, so externe

Teilnehmer", freut sich Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Er bedankt

sich: "Dieses Engagement haben unsere Kunden belohnt, indem sie uns öfter und

umfassender das Vertrauen ausgesprochen haben als je zuvor."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und

Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört

mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher

unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen

erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um

höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum"

ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft

unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof

Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",

2018) und Bassam Tibi (2019).

