OTS: Plansecur KG / Plansecur Finanzplanungsmesse 2020 sendet optimistische ...

Plansecur Finanzplanungsmesse 2020 sendet optimistische Signale

Kassel (ots) -

- Johannes Sczepan: "In der Krise rückt der Wert lebenslanger Beratung wieder in

den Fokus.



Langfristige Beziehungen gewinnen an Bedeutung."

- Finanzgruppe meldet 6 Prozent Plus für das abgelaufene Geschäftsjahr

- Die 2020er Jahre werden von der vierten industriellen Revolution geprägt

Die Finanzplanungsmesse 2020 der Finanzberatungsgruppe Plansecur stand im

Zeichen des Optimismus. Unter dem Motto "Gemeinsam neue Wege gehen: analog,

digital, interaktiv" hatten sich rund 400 geladene Teilnehmer zu der in diesem

Jahr vollständig online abgehaltenen Messe eingefunden. "Plansecur kann

digital", erklärte Geschäftsführer Johannes Sczepan zur Begrüßung. Damit spielte

er über die gelungene Messe hinaus auf die erfolgreiche Umstellung der

Finanzgruppe auf Videoberatung und digitale Kundenkommunikation an. Plansecur

war es gelungen, trotz der Coronakrise das Geschäftsjahr mit einem Plus von 6

Prozent abzuschließen. Dennoch stellte er fest: "Digital kann das persönliche

Zusammentreffen auf Dauer nicht ausgleichen. Wir setzen bei Plansecur nicht auf

reine Digitalisierung, sondern nach wie vor auch auf den direkten Kontakt,

sobald er wieder sicher ist." Die Finanzplanungsmesse 2021 soll wieder als

Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

Neben der beschleunigten Digitalisierung hat der Plansecur-Chef in diesem Jahr

noch einen zweiten Trend in seiner Branche ausgemacht: "In Zeiten der Krise

rückt der Wert lebenslanger Beratung wieder in den Fokus. Auf Langfristigkeit

ausgerichtete vertrauensvolle Beziehungen haben gerade jetzt enorm an Bedeutung

gewonnen. Diese Entwicklung kommt dem Selbstverständnis von Plansecur und

unserer Ausrichtung an ethischen Werten unmittelbar entgegen."

Investieren als rationaler Optimist

"Investieren als rationaler Optimist" lautete das Keynote-Thema von Dr.

Hans-Jörg Naumer, Leiter Global Capital Markets & Thematic Research der Allianz

Global Investors, auf der Finanzplanungsmesse 2020. Naumer macht mit Blick auf

die weltwirtschaftliche Gesamtsituation aktuell vor allem ermutigende Signale

aus: Die Reaktion der Staaten und Notenbanken auf die Coronakrise wird als

massiver geldpolitischer Stimulus deutliche Wirkung zeigen. Zudem führe die

momentan exponentiell wachsende Innovationskraft vieler Technologieunternehmen

zu steigenden Investitionen, speziell in diesem Segment. Beide Aussichten lassen

die 2020er Jahre in einem deutlich helleren Licht erscheinen, als es die

aktuelle Nachrichtenlage unter Einfluss der Coronasituation, vermuten lässt.

Dieser positive Grundtenor beherrschte die Finanzplanungsmesse insgesamt.

"In dem Wissen, das es vielen Menschen derzeit schwerfällt, das Licht am Ende

des Tunnels zu sehen, herrscht bei den Finanzexperten weitgehend Einigkeit, dass

die Zukunftsaussichten im Wesentlichen ausgesprochen gut sind", sagt

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.

Allerdings sind in den 2020ern erhebliche Umwälzungen zu erwarten, ist sich

Keynoter Dr. Hans-Jörg Naumer sicher. Als Beispiel hierfür verweist er auf den

Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in immer mehr Branchen wie etwa dem

Gesundheitswesen, der Logistik, der Energiewirtschaft, dem Bildungswesen und der

Landwirtschaft. Als weitere Treiber für das neue Jahrzehnt gelten neben dem

technologischen Fortschritt der demografische Wandel und das Niedrigzinsniveau

im Finanzsektor. Aus allen anstehenden Veränderungen zieht Dr. Hans-Jörg Naumer

ein positives Resümee: Gegenwart und Zukunft sind oft besser als uns bewusst

ist.

Alle wesentlichen Bereiche der Finanzberatung auf einer Messe

Auf der Finanzplanungsmesse ist mit vier Sponsoren und mehr als 70

Produktpartnern ein breites Themenspektrum präsent, das alle wesentlichen

Bereiche der Finanzberatung abdeckt.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische

Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am

Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder

Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus

anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu

gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das

Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft

mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber

(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",

2018) und Bassam Tibi (2019).

