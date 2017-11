OTS: Peter Pane / Paniceus mit Peter Pane auf Wachstumskurs: plus 40 Prozent

Paniceus mit Peter Pane auf Wachstumskurs: plus 40 Prozent Lübeck (ots) - Die Unternehmensgruppe Paniceus mit ihren Peter-Pane-Restaurants entwickelt sich außerordentlich erfolgreich: In den ersten drei Quartalen 2017 ist der Umsatz gegenüber Vorjahr um 40,3 Prozent gewachsen.



815 Mitarbeiter sind mittlerweile in dem Unternehmen beschäftigt (Vorjahr: 745), was einem Zuwachs um 9,4 Prozent entspricht.

Es gibt heute 20 Peter-Pane-Restaurants. Der 21. Peter-Pane-Standort steht kurz vor der Eröffnung. 42 Restaurants sollen es bis 2019 werden.

Aktuell befinden sich noch alle Peter-Pane-Restaurants im Eigentum des Unternehmers Patrick Junge. Hier wurde jetzt der nächste Wachstumsschritt eingeleitet: Der erste Franchisenehmer arbeitet seit Sommer 2017 an der Eröffnung neuer Restaurants in Augsburg und Wien; weitere Betriebe in Süddeutschland, Hessen und Österreich sollen folgen.

"Das tolle Wachstum von Peter Pane wäre ohne unser tolles Team nicht möglich! Für das fantastische Engagement bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unserer Peter-Pane-Familie. Ihr habt einen bemerkenswerten Job gemacht und bewiesen, dass wir unser Motto 'Was Du Dir vorstellen kannst, kannst Du auch erreichen' tatsächlich leben!", sagt Patrick Junge, Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus.

