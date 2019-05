OTS: Peloton / US-Fit-Tech-Riese Peloton kommt nach Deutschland (FOTO)

US-Fit-Tech-Riese Peloton kommt nach Deutschland (FOTO)

Das Fit-Tech Unicorn Peloton wird noch in diesem Jahr nach

Deutschland expandieren.



Für Peloton ist Deutschland damit der dritte

Markteintritt innerhalb weniger Monate. Dass das Unternehmen

erfolgreich neue Märkte in kürzester Zeit umkrempeln kann, bewies es

zuvor in Großbritannien und in Kanada. Nach der Gründung im Jahr 2012

in New York City erreichte Peloton vergangenes Jahr die Marke von 1

Million Mitgliedern. In Deutschland möchten die Gründer diesen

Erfolgskurs nun fortsetzen.

Das Indoor-Cycling-System für zu Hause besteht aus einem

Karbonstahl-Fitnessbike mit fest installiertem Bildschirm. Die

Mitglieder nehmen weltweit täglich an bis zu 20 Live-Trainingskursen

sowie Tausenden On-Demand-Workouts aus dem Archiv teil - sie können

etwa nach Kurstypen, verschiedenen Schwierigkeitsstufen, bestimmten

Trainern oder nach Musikrichtung filtern. Über eine Rangliste können

sich die Kursteilnehmer live miteinander messen, gegenseitig

anspornen und motivieren. Für den Deutschland-Start produziert

Peloton exklusiv deutsche Inhalte mit deutschen Trainerinnen und

Trainern.

"Deutschland ist Europas größter Fitnessmarkt. Über 10 Millionen

Menschen sind hierzulande Mitglied in einem Fitnessstudio. Daher war

es für uns der logische nächste Schritt, hier unsere Erfolgsstory

weiterzuschreiben", so Kevin Cornils, Managing Director International

von Peloton. "Wir freuen uns, Peloton und seine absolut neuartige

Kombination von hochwertiger Hard- und Software und mitreißendem

Content in einem Land vorstellen zu können, das großen Wert auf

Fitness, Technologie und Design legt."

Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Eröffnung von Stores in

mehreren deutschen Metropolen. Fitnessfans können das Peloton Bike

dort unter idealen Bedingungen testen. "Die Möglichkeit, sich mit

unseren komplett neuartigen Kardio-Workouts, hoch motivierende

Cycling-Kurse nach Hause zu holen und von dort aus jederzeit mit

Gleichgesinnten aus den USA, Großbritannien und Kanada zu trainieren,

wird ganz sicher auch in Deutschland begeistern", so Kevin Cornils.

Das Peloton Bike ist in Deutschland zum Preis von 2.290 Euro inkl.

Lieferung erhältlich. Hinzu kommen monatlich 39 Euro für die

Mitgliedschaft. Darin sind alle Live-Kurse sowie zu jeder Tageszeit

die aufgezeichneten On-Demand-Kurse über das Peloton Bike abrufbar.

Außer in den Stores ist das Peloton Bike ab Ende des Jahres auch

online über onepeloton.de bestellbar.

Die Kurse werden in professionellen Produktionsstudios in New York

City und London aufgezeichnet und von dort gestreamt. Neben den

deutschen Inhalten stehen für Kunden in Deutschland zum Launch

Hunderte englischsprachige Kurse mit deutschen Untertiteln zum Abruf

bereit.

Unter http://onepeloton.de/launch können sich Interessierte ab

sofort für die ersten Auslieferungen in Deutschland vormerken lassen.

Sie erfahren nach der Registrierung immer als Erste von Neuigkeiten

zum Deutschland-Start.

Über Peloton

Peloton wurde 2012 gegründet und ist ein international agierendes

Technologieunternehmen. Peloton verbindet die Energie und Dynamik von

Studio-Workouts mit dem Komfort eines Trainings zu Hause. Damit

definierte Peloton den Begriff "Fitness" in kürzester Zeit völlig

neu. Mit übergreifend bis zu 48 Live-Kursen pro Tag in verschiedenen

Fitness-Disziplinen - gestreamt aus den Peloton Studios in New York

und London - sowie einer Mediathek Tausender On-Demand-Kurse, die

exklusiv von führenden Trainern unterrichtet werden, liefert Peloton

Echtzeit-Motivation und kuratierte Playlisten der weltbesten Musiker.

Durch das umfassende und sozial vernetzte Erlebnis, das jede Peloton

Trainingssession zu einer effizienten und mitreißenden Erfahrung

macht, verändert Peloton die Art und Weise, wie Menschen fit werden.

Peloton hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt derzeit

über mehr als 60 Stores in den USA, sechs in Großbritannien und fünf

in Kanada. Mehr Informationen finden Sie unter www.onepeloton.com.

