OTS: Pascoe Naturmedizin / Einzug ins Paradies - Pascoe eröffnet neues ...

Einzug ins Paradies - Pascoe eröffnet neues Produktionsgebäude / An

neuem Standort mehr Raum für Gesundheit (FOTO)

Gießen (ots) -

Paradiesische Zustände erwarten die Besucher im neuen Gebäude von

Pascoe Naturmedizin.



Schon der Eingangsbereich empfängt die Gäste mit

einem beeindruckenden Wandgemälde. Darin finden sich sowohl eine

exotische als auch eine heimische Artenvielfalt. Sie sollen den

Besuchern und Mitarbeitern zeigen, wie vielfältig, einzigartig und

schützenswert unsere Schöpfung ist. Die daraus entstehenden Energien

berühren Menschen und Besucher gleichermaßen und fließen in die hier

zu produzierenden naturmedizinischen Produkte ein.

Zusammen mit dem Ministerpräsidenten von Hessen, Volker Bouffier,

weihten die Unternehmerfamilie Pascoe mit ihren Mitarbeitern, deren

Familien und weiteren Ehrengästen feierlich den ersten Bauabschnitt

des neuen Unternehmenssitzes im Gießener Europaviertel ein.

Jürgen Pascoe; Geschäftsführer, in seiner Begrüßungsrede: "Seit

nunmehr schon rund 50 Jahren produzieren wir im Schiffenberger Weg in

Gießen und stoßen mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenzen. Mit

unserer neuen Produktion holen wir unsere ausgelagerte Produktion von

Blockbustern wie Basentabs, Neurapas und Pascoflair zurück und setzen

auch damit ein klares Bekenntnis für den Standort Gießen. Immerhin

sind wir hier schon seit genau 100 Jahren beheimatet. Hier haben wir

auch eine großartige Mannschaft, mit der wir jeden Tag

zusammenarbeiten dürfen. Unsere Mitarbeiter sind ein wesentlicher

Erfolgsfaktor für unser Unternehmen. Das sind gute Gründe, in der

Mitte von Deutschland, bei unseren Mitarbeitern zu bleiben, um von

hier aus unsere Naturmedizin in die ganze Welt verteilen zu dürfen."

Höhepunkte der Einweihungsfestlichkeiten waren die

Feng-Shui-Zeremonien. Die jahrtausendealten Weisheitslehren des

Feng-Shui spielten aber nicht nur bei der Eröffnung eine

entscheidende Rolle, sondern prägten den gesamten Entstehungsprozess.

Annette Pascoe, Geschäftsführerin: "Zuerst formen wir die Gebäude,

dann formen die Gebäude uns. Für uns ist der Neubau nach

Feng-Shui-Kriterien eine Herzensangelegenheit. Es ist uns sehr

wichtig unseren Mitarbeitern eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen in

der sie sich wohl fühlen und gesund bleiben. Wir wollten ein ganz

besonderes Gebäude für ganz besondere Menschen schaffen, denn sie

stellen mit ihrer positiven Energie Medikamente her, die Menschen

weltweit nachhaltig zu mehr Gesundheit verhelfen."

Das Einzigartige an diesem Bauprojekt ist die Verbindung zweier

Welten: Einerseits die weltweit gültigen GMP-Richtlinien ("Good

Manufacturing Practice"; Gute Herstellungspraxis), das sind die

offiziellen Standards für pharmazeutische Herstellungspraxis, und

andererseits die fernöstlichen Gestaltungsprinzipien des Feng Shui.

So wird eine Vereinigung geschaffen, die alle Ebenen des Seins

architektonisch in Einklang bringt - und das hat im wahrsten Sinne

des Wortes Ausstrahlung: Die dadurch freigesetzten Energien wirken

sich positiv auf die Menschen und die Arzneimittel aus. Sie sind

nicht nur höchst professionell produziert, sondern tragen auch die

gesunden Energien der Umgebung und der Menschen.

Birger Rohrbach, Architekt: "Wir haben alle sehr konstruktiv

zusammengearbeitet und alle Herausforderungen gemeistert. Dem

strahlend weißen Haus glaubt man gerne, dass hier Naturmedizin auf

höchstem Niveau hergestellt wird. Und die runden Ecken, die besondere

Atmosphäre des Eingangsbereichs, die in die Fassade eingewobenen

"Bäume", das Miteinander von geschlossenen und offenen

Fassadenflächen und viele kaum sichtbare Kleinigkeiten lassen nicht

nur die Mitarbeiter von Pascoe Feng Shui spüren."

Bettina Czaikowski, Fengshui-Beraterin: " Auch wenn dieses erste

Gebäude später Teil eines großen Mall-Konzeptes sein wird, musste die

perfekte QI-Erzeugung und -Verteilung bereits jetzt im Produktions-

und Lagergebäude gewährleistet sein. Nach der bestmöglichen

Positionierung der Eingangstür war daher die Schaffung eines

großzügigen, sehr lichtvollen und energiereichen Eingangsbereiches

von großer Wichtigkeit. Gemeinsam mit dem Architekten-Team

entwickelten wir daher hier ein halbrundes, über die volle

Gebäudehöhe offenes Entree, das als zusätzlicher Raum der Begegnungen

genutzt werden kann."

Energie aus dem Paradies

Wer den Eingangsbereich mit dem Namen "Paradies" betritt, spürt

sofort, dass er in eine völlig andere Welt kommt. Man bemerkt direkt:

Hier wird nicht nur gearbeitet, sondern gelebt, es geht um

Natürlichkeit, Wachstum, Lebendigkeit. Auch die sorgfältig

ausgesuchten Möbel und die mit Bedacht kreierte Innenraumgestaltung

deuten an, wofür das Herz von Pascoe schlägt: Menschen, die zusammen

sind, Ideen entwickeln wollen, Räume schaffen, Energien freisetzen,

Naturmedizin lieben und Gesundheit leben. Hier geht es um weit mehr,

als das Produzieren von Medikamenten.

Andrea Stuhlsatz, Innenarchitektin: Die Eheleute Pascoe wünschten

sich Formen und Farben, die den Mitarbeitern, Kunden und allen, die

das Gebäude zu einem Lebensort machen, guttun. Sie sind der festen

Überzeugung, dass Räume etwas mit Menschen machen. Ich wurde bei

meiner Arbeit sehr stark von Frau Pascoe inspiriert. Sie ist eine

außergewöhnliche Frau, die neue Maßstäbe setzt und konsequent neue

Wege geht - und zwar in allen Bereichen des Unternehmens. Pascoes

setzen sich auf bewundernswerte Art und Weise für ihre Mitarbeiter

ein. Ich höre sie beispielsweise oft sagen: "Jeder hier ist wichtig,

damit wir insgesamt erfolgreich sein können" oder "Es muss einfach

Spaß machen, hier zu arbeiten."

Größe, die zu beeindrucken weiß

Spektakulär sind neben den geweckten Emotionen und freigesetzten

Energien auch die Dimensionen des Neubaus: Die Grundstücksfläche des

zukünftigen Unternehmenssitzes im Europaviertel beträgt beachtliche

32.000 qm. Allein die Grundfläche von über 3.000 Quadratmetern bietet

dem zweigeschossigen Gebäude einen Boden. Hier sind im Erdgeschoss

die Produktionsabteilungen, Personalschleusen und -umkleiden

untergebracht, während sich im Obergeschoss die Qualitätskontrolle,

der technische Bereich zur Versorgung des Gesamtgebäudes sowie ein

Bürobereich mit Konferenzraum befinden; das Hochregallager macht

wiederum seinem Namen alle Ehre und erstreckt sich über beide

Geschosshöhen. Der derzeitige Standort im Schiffenberger Weg in

Gießen wird auch weiterhin der Lebens- und Arbeitsmittelpunkt für

viele der rund 200 Mitarbeiter von Pascoe Naturmedizin bleiben, bis

die nächsten beiden Bauabschnitte fertiggestellt sind und alle

Unternehmensbereiche wieder vereint sind

Ministerpräsident Volker Bouffier betonte in seiner Rede: "Vor

genau 100 Jahren, im Jahr 1918, hat sich Firmengründer Friedrich

Pascoe hier in Gießen niedergelassen und den Grundstein für das heute

national wie auch international erfolgreiche Unternehmen gelegt.

Heute werden die Pascoe-Produkte in mehr als 30 Länder weltweit

exportiert - Tendenz steigend. Das ist ein toller Erfolg. Mit der

heutigen Eröffnung des Neubaus und den beiden weiteren, die noch

folgen werden, legen die Verantwortlichen der Firma ein klares

Bekenntnis zum Standort Hessen ab und zeigen 100 Jahre nach dem Start

in Gießen ganz deutlich, dass genau hier auch in Zukunft an der

erfolgreichen Unternehmensgeschichte weitergeschrieben wird". Die

starke regionale Verwurzelung des Unternehmens zeige sich auch in dem

großen sozialen Engagement von Pascoe: ob bei der Unterstützung der

Lebenshilfe Gießen und der evangelischen Behindertenseelsorge oder

bei der Förderung der gesunden Ernährung an den Gießener Grundschulen

oder für den Erhalt des Liebig-Museums - um nur einige Beispiele zu

nennen. "Pascoe zeigt, dass Gießen für die Verantwortlichen nicht nur

ein Unternehmensstandort, sondern eine Heimat ist, für die man sich

gerne und mit großem Einsatz engagiert. Ich möchte die Gelegenheit

heute auch nutzen, um ihnen dafür von Herzen Danke zu sagen", fügte

der Ministerpräsident an.

Die Europameister in der Europastraße

Die Einzigartigkeit von Pascoe Naturmedizin erfährt auch im

Ausland immer größere Aufmerksamkeit. So wurde das Unternehmen in der

vergangenen Woche in Athen zum wiederholten Male als einer der besten

Arbeitgeber Europas ausgezeichnet. Immerhin 2.800 Unternehmen hatten

sich um diese Auszeichnung beworben. Das Unternehmen Pascoe

Naturmedizin wurde dabei von seinen Mitarbeitern auf den großartigen

Platz 33 gewählt.

Annette Pascoe: "Unsere Mitarbeiter haben uns jetzt schon zum

vierten Mal in Folge zu einem der besten Arbeitgeber in Europa

gewählt, in Deutschland in diesem Jahr schon sieben Mal

hintereinander". Wir sind so dankbar, mit einer so tollen Mannschaft

jeden Tag zusammenarbeiten zu dürfen. Wertschätzen Sie Ihre

Mitarbeiter, denn sie stellen Ihnen das Wertvollste zur Verfügung was

sie haben: Einen Teil ihrer Lebenszeit und ihr Know-how. Wir

Führungskräfte sind dafür verantwortlich, unseren Mitarbeitern einen

Sinn für ihre Arbeit zu geben und sie gemäß ihren Stärken

einzusetzen. Damit geben Sie echte Lebensqualität und Sie können

sicher sein, Sie bekommen es doppelt und dreifach zurück".

