OTS: Oliver Wyman / Frauen in der Finanzbranche: 700 Mrd. Dollar ungenutztes ...

Zürich/München (ots) -

Der Anteil von Frauen in den Geschäftsleitungen der Schweizer

Finanzdienstleister hat sich in den vergangenen drei Jahren auf niedrigem Niveau

mehr als verdoppelt (von 7% in 2016 auf 17% heute). Die Schweiz liegt aber

weiter unter dem weltweiten Durchschnitt von 20 Prozent und mit Platz 22 von 37

untersuchten Ländern nur im unteren Mittelfeld. Um aufzuschliessen sollten

Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und insgesamt auf eine bessere

Vertretung und Ansprache von Frauen achten - nicht nur innerhalb der

Arbeitnehmer und Führungskräfte, sondern auch bei Kunden. Finanzdienstleister

könnten ihre Umsätze jährlich um 700 Milliarden Dollar weltweit steigern, wenn

sie Frauen als Kundinnen besser verstehen und bedienen würden.

Die Finanzbranche hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend um die Förderung

von Frauen gekümmert. Das spiegelt sich in einem moderaten, aber

kontinuierlichen Anstieg des Anteils von Frauen in Spitzenpositionen wider. Die

dritte Ausgabe der Women in Financial Services-Studie der Strategieberatung

Oliver Wyman zeigt jedoch, dass ein Themenbereich derzeit zu wenig

Aufmerksamkeit erfährt: Frauen als Kundinnen. Durch ein besseres Verständnis und

eine bessere Ansprache von Frauen als Kundinnen könnten Finanzdienstleister

jährlich Umsatzsteigerungen von mehr als 700 Milliarden US-Dollar weltweit

erzielen, so ein Ergebnis der aktuellen Ausgabe.

«Frauen stellen die grösste unterversorgte Kundengruppe der

Finanzdienstleistungsbranche dar», so Astrid Jäkel, Partnerin bei Oliver Wyman

und Co-Autorin der Studie. «Die Unternehmen lassen sich erhebliche Umsatzchancen

entgehen, weil sie ihren Kundinnen nicht richtig zuhören und ihre

Lebenssituation und Anforderungen an Finanzprodukte nicht wirklich verstehen.»

Wie die Oliver Wyman-Studie zeigt, sind Frauen zunehmend einflussreiche

Käuferinnen von Bank-, Investitions- und Versicherungsprodukten - sowohl im

privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Um dieses Potenzial auszuschöpfen,

ist es nicht ausreichend, Frauen als ein einziges Kundensegment zu betrachten.

Vielmehr geht es darum, Besonderheiten im Lebensweg von Frauen und die

Auswirkungen auf ihre Anforderungen an Bank- und Versicherungsprodukte besser zu

analysieren und dann speziell darauf zugeschnittene Produkte und

Dienstleistungen zu entwickeln. Es gibt eine Reihe von Merkmalen im

Kundenprofil, bei denen sich Frauen derzeit im Durchschnitt von Männern

unterscheiden: weniger lineare Einkommensentwicklung, andere Risikopräferenzen

und anders gewichtete Ziele jenseits des blossen Vermögensaufbaus, um nur ein

paar Beispiele zu nennen. Wenn Banken, Vermögensverwalter und Versicherer diese

Unterschiede im Detail besser verstünden und in der Produktentwicklung

berücksichtigten, würde dies letztendlich zu besseren Produkten für alle

Verbraucher führen.

Auf der Geschäftskundenseite zeigt sich ein ähnliches Bild. Eine Befragung von

Finanzchefinnen und weiteren weiblichen Kadermitgliedern in Finanzabteilungen

ergab, dass die Mehrzahl von ihnen deutliches Verbesserungspotenzial bei der

Betreuung durch Geschäfts- und Investmentbanken sehen. Mehr als die Hälfte der

Befragten waren der Meinung, dass Teams mit einem ausgewogenen

Geschlechterverhältnis besseren und innovativeren Service liefern. Zugleich

konstatierten sie jedoch, dass die Finanzdienstleister, mit denen sie

geschäftlich zu tun haben, in diesem Punkt hinter ihren Erwartungen

zurückbleiben. Nicht wenige wiesen darauf hin, dass sie als Geschäftskundinnen

nicht mit dem gleichen Respekt behandelt werden wie ihre männlichen Kollegen.

Frauen in Führungsrollen - allmähliche Fortschritte

Der Anteil von Frauen in den Geschäftsleitungen der grössten Schweizer

Finanzdienstleister hat sich in den vergangenen drei Jahren auf niedrigem Niveau

mehr als verdoppelt (von 7% in 2016 auf 17% heute). Damit liegt die Schweiz zwar

noch vor ihren Nachbarländern Deutschland (Platz 24) und Österreich (Platz 30)

jedoch drei Prozentpunkte unterhalb des weltweiten Durchschnitts von 20 Prozent.

Bei der Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten der Finanzbranche konnte die

Schweiz einen Zuwachs von vier Prozentpunkten auf 24 Prozent verbuchen und liegt

damit knapp über dem weltweiten Durchschnitt von 23 Prozent.

Im weltweiten Vergleich hat Israel bei der Vertretung von Frauen in der

Geschäftsleitung die Nase vorn: Hier liegt der Anteil von Frauen in

Geschäftsleitungen in der Finanzbranche bei 38 Prozent, auf den Rängen folgen

Australien, Schweden, Finnland, Thailand, Norwegen, Kanada und Südafrika

(jeweils 30 oder mehr Prozent). Am geringsten ist der Frauenanteil in

Saudi-Arabien und Südkorea mit jeweils gerade einmal vier Prozent.

An den Problemen rund um Frauenkarrieren hat sich bisher nicht viel geändert.

Nach wie vor geraten Frauen in der Mitte ihrer Karriere in einen Konflikt, in

dem - auch aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen - die Kosten einer

Karriere den Nutzen zu überwiegen scheinen. Halbherzige Unterstützung von

Familien, wenig flexible Arbeitszeiten, intransparente und als ungerecht

empfundene Beförderungsprozesse und Gehaltsstrukturen sowie unbewusste

Vorurteile und Ressentiments - all dies sind Punkte, an denen Finanzunternehmen

nach wie vor arbeiten.

Um eine bessere Repräsentanz von Frauen zu erreichen, sollten Unternehmen einen

ganzheitlichen Ansatz wählen und die Themen Frauen als Arbeitnehmerinnen und

Führungskräfte, Frauen als Kundinnen sowie die Bedeutung des Frauenanteils für

Anteilseigner und Aufsichtsbehörden miteinander verknüpfen.

«Ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter ist für verschiedene Gruppen im

und um das Unternehmen von Bedeutung: Arbeitnehmer und Führungskräfte, Kunden,

Aufsichtsbehörden und Shareholder», sagt Robert Buess, Partner bei Oliver Wyman.

«Unternehmen müssen dies erkennen und einen ganzheitlichen Ansatz wählen. So

wird Geschlechterausgewogenheit ein Thema für die CEO-Agenda und schlägt sich

letztlich in besseren Unternehmensergebnissen nieder."

Über die Studie

Für die Women in Financial Services-Studie wurde die Zusammensetzung von

Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen von mehr als 460 Firmen in 37 Ländern

analysiert. Zudem führten Oliver Wyman-Experten mehr als 100 Interviews mit

Führungskräften aus allen Teilen der Finanzbranche (Banken, Versicherungen,

Vermögensverwalter, FinTech-Unternehmen, Aufsichtsbehörden).

