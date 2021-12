OTS: Octopus Energy Germany GmbH / Mit Technologie für Klima- und ...

Mit Technologie für Klima- und Verbraucherschutz: Octopus Energy zieht

Zwischenbilanz nach einem Jahr auf dem deutschen Energiemarkt

München (ots) - Vor rund einem Jahr ging der britische Ökostrom- und Gasanbieter

Octopus Energy als erstes EnerTech-Unternehmen unter den Energieversorgern und

mit einer Anfangsinvestition in Höhe von 80 Millionen Euro in Deutschland an den

Markt.

Greg Jackson, CEO der Octopus Energy Group, blickt zufrieden auf das erste Jahr

in Deutschland: "Seit unserem Markteintritt im November 2020 haben wir unsere

Kundenzahl versechsfacht. Sie liegt nun im oberen fünfstelligen Bereich und bis

2024 sollen es eine Million Kunden sein. Unsere Mitarbeiterzahl hat sich in

dieser Zeit etwa verdreifacht und bis 2027 werden wir 1.000 neue Arbeitsplätze

in Deutschland schaffen."

Aktuell kann Octopus Energy Germany ein Rekordhoch an Neukunden verzeichnen. Der

im August 2021 deutschlandweit gestartete Tesla Stromtarif powered by Octopus

Energy weckte großes Interesse und weitere Kooperationen mit namhaften

Unternehmen sind in Arbeit. Auch der Investmentfonds des ehemaligen

US-Vizepräsidenten Al Gore stieg jüngst mit umgerechnet gut 500 Millionen Euro

ein, wodurch die Octopus Energy Group nun mit vier Milliarden Euro bewertet

wird.

"Octopus Energy engagiert sich als globaler Player gegen den Klimawandel und für

mehr Fairness und Transparenz auf dem Energiemarkt. Wir sehen, dass in beiden

Bereichen noch zu wenig passiert", so Andrew Mack, Geschäftsführer von Octopus

Energy Germany. "Deutschland braucht eine Strompreisreform, faire

Vertragsbedingungen für Haushalte und mehr Verbraucherschutz sowie einen

schnelleren Smart-Meter-Rollout. Die Energiewende muss gelingen - aber nicht auf

Kosten jener Haushalte mit mittlerem und niedrigem Einkommen, denen sonst

Energiearmut droht. Dass die Regierung die Haushalte nun entlastet, indem die

EEG-Umlage ab 2023 nicht mehr über die Stromrechnungen beglichen werden soll,

wie in unserem, zum Anlass der Koalitionsverhandlungen veröffentlichten

Energiemanifest gefordert, ist ein Anfang. Aber es gibt für die neue

Bundesregierung noch wesentlich mehr zu tun."

Über Octopus Energy

Octopus Energy wurde 2016 mit der Vision gegründet, die Energiewende weltweit

mithilfe von Technologie zu beschleunigen und schnellstmöglich einen großen,

grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Der mehrfach ausgezeichnete Anbieter

erneuerbarer Energien und EnerTech-Player ist das am schnellsten wachsende

Privatunternehmen Großbritanniens und versorgt mittlerweile mehr als drei

Millionen Kunden weltweit. Die Octopus Energy Group hat eine Bewertung von vier

Milliarden Euro. Im Zentrum des Erfolgs steht Kraken, eine inhouse entwickelte

Technologieplattform, die mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Großteil

der Energieversorgungskette automatisiert und damit hervorragenden Kundenservice

und Betriebseffizienz ermöglicht. Über Lizenzverträge erhalten auch andere

Energieversorger Zugang, so dass weltweit rund 17 Millionen Energiekonten über

die Plattform versorgt werden. Seit 2020 ist Octopus als erstes Tech-Unternehmen

unter den Energieversorgern in Deutschland am Start und ist in mittlerweile

sieben Ländern weltweit operativ.

