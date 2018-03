OTS: OQEMA AG / Overlack wird zu OQEMA - das Familienunternehmen stellt sich ...

Overlack wird zu OQEMA - das Familienunternehmen stellt sich als

europäische Marke auf (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -

Die Overlack-Unternehmensgruppe tritt seit Anfang 2018 als OQEMA

auf dem europäischen Chemiedistributionsmarkt auf.



Zur Gruppe gehören

mit derzeit 40 Standorten in 17 Ländern fast 1.000 Mitarbeiter. Mit

dem Namenswechsel bestärkt OQEMA den Wachstumskurs und vollzieht den

Wandel zum gesamteuropäischen Unternehmen mit familiären Werten. Die

Eigentümerstrukturen bleiben unverändert. Auch organisatorisch wird

das Geschäft weitergeführt wie bisher und die Standorte bleiben in

ihren regionalen Märkten verankert.

"Wir wollen unsere Position als einer der führenden Distributoren

für Spezialitäten, Basischemikalien und Dienstleistungen in

Gesamteuropa weiter ausbauen", beschreibt Peter Overlack,

Vorstandsvorsitzender der OQEMA-Gruppe, seine Zukunftsvision. "Dabei

ist ein einheitlicher Außenaufritt aller unserer Unternehmen sowohl

für die Wahrnehmung auf dem Markt als auch für das Selbstverständnis

unserer Mitarbeiter wesentlich", fasst er die Beweggründe für die

Namensänderung zusammen. "Seit dem 1. Januar 2018 führen wir unsere

Unternehmensaktivitäten unter dem Namen OQEMA fort."

Wandel durch Wachstum

Den Schritt vom Familienunternehmen zur länderübergreifenden

Unternehmensgruppe haben die Mönchengladbacher längst vollzogen. Seit

Ende der 1980er-Jahre ist die bisherige Overlack durch strategische

Zukäufe und Partnerschaften - zunächst in den östlichen europäischen

Ländern - stetig gewachsen. Im gleichen Zuge konnte der

Chemiedistributor deutlichen organischen Zuwachs durch den Ausbau des

Produkt- und Leistungsportfolios verzeichnen. Heute setzt die Gruppe

europaweit 650 Millionen Euro um. Die Namensänderung ist, so Peter

Overlack, die konsequente Fortführung des schon lange eingeschlagenen

Europakurses. Auch für 2018 stehen bereits einige Akquisitionen auf

der Agenda.

Die mittelständische Agilität bewahren

Trotz des wachsenden Netzwerkes soll die mittelständische Agilität

der OQEMA-Gruppe gewahrt werden. Bisher hat sich das Unternehmen an

der Schnittstelle zwischen chemieproduzierenden und

chemieverarbeitenden Unternehmen durch flexible Lösungsansätze

positioniert. Auch künftig wird das Distributionshaus - es gehört

heute zu den fünf größten in Deutschland und zu den Top Ten in Europa

- nicht der größte Anbieter auf dem Markt werden, sondern derjenige

mit dem effizientesten Leistungsangebot für Hersteller und

verarbeitende Industrien. "Wir haben den Anspruch, vieles für unsere

Kunden und Partner möglich zu machen", so Peter Overlack. "Wir halten

also unsere unternehmerische Komplexität so gering wie möglich. Wir

achten sorgfältig auf einen gegebenenfalls unnötigen oder

unangepassten Aufbau von innerbetrieblichen Strukturen, die uns

einengen und unsere Flexibilität im Day-to-day-Ansatz erschweren. Nur

so gelingt es uns, die Nase dicht am Markt zu halten." OQEMA bietet

mit mehr als 13.000 Produkten heute bereits eines der größten

Portfolien am Markt. Die Chancen aus einem derart breiten Portfolio

zu nutzen, lautet das Ziel der engagierten Vertriebsmannschaft.

Familiäre Markenwerte transportieren

Zu vermitteln, dass die bisherigen Unternehmenswerte des bald

einhundert Jahre alten Familienunternehmens auch für die OQEMA Gruppe

gelten, hält Peter Overlack aktuell für eine der wichtigsten

Aufgaben. Wenn man einen etablierten Unternehmensnamen vom Markt

nimmt, sorge das zunächst für Verunsicherung und Unverständnis bei

Kunden und Partnern, so seine Erfahrung. "Wir betreiben unser

Geschäft genauso wie bisher, unter denselben Eigentümerverhältnissen

und mit den gleichen Ansprechpartnern", stellt Peter Overlack klar.

Jetzt gehe es darum, die gesamteuropäische Zukunftsvision und deren

Nutzen für Kunden und Partner zu vermitteln.

Das zugrunde liegende Markenkonzept und der visuelle Außenauftritt

der Gruppe wurden inhouse entwickelt.

Über OQEMA

Die OQEMA-Gruppe, ehemals Overlack, gehört zu den fünf größten

Chemiedistributoren in Deutschland und zu den Top Ten in Europa. An

derzeit 40 Standorten in 17 Ländern sind fast 1.000 Mitarbeiter für

die OQEMA tätig. An der Schnittstelle zwischen Chemieherstellern und

chemieverarbeitenden Industrien deckt die OQEMA-Gruppe europaweit

Leistungen entlang der Lieferketten ab: von der Beschaffung über die

Produktentwicklung und das individuelle Mischen bis hin zu Logistik

und dem Recycling. Besondere Expertise liegt im technischen und

regulatorischen Support der Kunden. OQEMA ist außerdem exklusiver

Vertriebspartner verschiedener namhafter Hersteller. Zu den Kunden

der OQEMA gehören europaweit rund 27.000 Unternehmen aus den

unterschiedlichsten Bereichen von Life Science über Technical

Applications zu Environmental, und Industrien wie Paints & Coatings,

Pharma & Cosmetic und Feed & Food. OQEMA bietet ein dynamisches und

stetig wachsendes Produktportfolio von über 13.000 Produkten an.

OTS: OQEMA AG

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130015

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130015.rss2

Ihr Kontakt:

OQEMA AG

Nanni Goebel

Group Director Marketing and Communications

P +49 2161 356126

Aachener Straße 236

41061 Mönchengladbach

nanni.goebel@oqema.com

www.oqema.com

Pressekontakt:

Sturat Kommunikation

Meike Sturat

P +49 221 9986507

M +49 177 2833278

m.sturat@sturat-kommunikation.de

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/130015/3896740 -