OTS: OETKER-GRUPPE / Oetker-Gruppe erreicht 2019 Umsatzwachstum von 3,7 ...

Oetker-Gruppe erreicht 2019 Umsatzwachstum von 3,7 Prozent /

Handlungsspielräume dank frühzeitiger strategischer Weichenstellungen

Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2019 trotz eines

herausfordernden Marktumfeldes mit einem positiven Ergebnis ab.



Die

Geschäftsbereiche Nahrungsmittel, Bier und alkoholfreie Getränke, Sekt, Wein und

Spirituosen sowie Weitere Interessen erreichten einen konsolidierten Nettoumsatz

von 7.406 Mio. Euro. Damit wuchs die Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 3,7

Prozent. "Unser erfreuliches Umsatzwachstum war sowohl von einem deutlich über

dem Marktniveau liegenden organischen Wachstum in unseren Kerngeschäften geprägt

als auch durch Akquisitionen bedingt", kommentiert Dr. Albert Christmann,

persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August Oetker KG. Wachstumstreiber

waren insbesondere Akquisitionen bei Dr. Oetker sowie das erste gemeinsame

Geschäftsjahr von Henkell und Freixenet, während zugleich die Umsätze von

Getränke Essmann, nach dem Joint Venture mit der Deutschen Getränke Logistik

(DGL), entkonsolidiert wurden. Zugleich scheinen die Planungen für das aktuell

laufende Geschäftsjahr 2020 durch die Corona-Pandemie überholt zu sein. "Zwar

sind auch die Unternehmen der Oetker-Gruppe von den Einschränkungen, teilweise

sogar erheblich, betroffen. Erfreulicherweise werden Umsatzeinbußen in einzelnen

Sparten durch Zugewinne bei anderen zumindest teilweise wieder ausgeglichen. Wir

werden die Krise meistern, sich ergebende unternehmerische Chancen beherzt

ergreifen und letztlich gestärkt daraus hervorgehen", bleibt Christmann für die

Zukunft vorsichtig optimistisch.

DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 IM DETAIL:

Umsätze der Oetker-Gruppe

Angesichts der schwierigen globalen Rahmenbedingungen hat die Oetker-Gruppe im

Rahmen der Erwartungen das Geschäftsjahr 2019 ordentlich abgeschlossen. Sie

erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 7.406 Mio. Euro und lag damit um 3,7 Prozent

über dem Vorjahreswert (7.140 Mio. Euro). Aus Veränderungen im

Konsolidierungskreis resultierte insgesamt ein Umsatzzuwachs von 101 Mio. Euro.

Dieser ist maßgeblich bedingt durch die ganzjährige Berücksichtigung der im

Vorjahr akquirierten Unternehmen bei Dr. Oetker und Henkell Freixenet sowie

durch weitere Unternehmenserwerbe in 2019. Dem standen Umsatzverluste durch

Entkonsolidierungen, vor allem Getränke Essmann im Geschäftsbereich Bier und

alkoholfreie Getränke, gegenüber. Die Entwicklung der Währungskurse hatte in der

Summe einen positiven Einfluss von 33 Mio. Euro, vor allem infolge der

Aufwertung des US- und des kanadischen Dollars, des britischen Pfunds und des

mexikanischen Pesos, jeweils gegenüber dem Euro. Ohne Berücksichtigung der

Effekte aus Erst- und Entkonsolidierungen lagen die kursbereinigten Umsatzerlöse

um 131 Mio. Euro über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Dies entspricht einem

organischen Umsatzwachstum von 1,8 Prozent, das in erster Linie auf die

Entwicklung der Geschäftsbereiche Nahrungsmittel und Weitere Interessen

zurückzuführen ist, die erfreulich stärker zulegen konnten.

In Deutschland wurden 46,3 Prozent oder 3.427 Mio. Euro des Gesamtumsatzes

erwirtschaftet (Vorjahr: 52,6 Prozent oder 3.757 Mio. Euro). Der Auslandsanteil

am Gesamtumsatz der Oetker-Gruppe ist auf 53,7 Prozent oder 3.979 Mio. Euro

gestiegen (Vorjahr: 47,4 Prozent oder 3.383 Mio. Euro). Vom Auslandsanteil

entfielen auf die EU 32,2 Prozent oder 2.384 Mio. Euro (Vorjahr: 30,4 Prozent

oder 2.169 Mio. Euro) und auf Europa ohne EU 4,0 Prozent oder 299 Mio. Euro

(Vorjahr: 3,9 Prozent oder 276 Mio. Euro). Der Umsatzanteil der restlichen Welt

betrug 17,5 Prozent oder 1.296 Mio. Euro (Vorjahr: 13,1 Prozent oder 938 Mio.

Euro).

Investitionen

Das Investitionsvolumen in der Oetker-Gruppe (ohne Erstkonsolidierungen) in Höhe

von 358 Mio. Euro lag um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (350 Mio.

Euro). Mit 65,6 Prozent (Vorjahr: 61,4 Prozent) war der Investitionsanteil der

Unternehmen in Deutschland weiterhin sehr hoch. Fast die Hälfte der

Investitionen entfiel auf den Geschäftsbereich Nahrungsmittel, wenngleich die

Ausgaben geringer waren als im Jahr zuvor. Der Schwerpunkt der Investitionen im

Bereich Nahrungsmittel lag wiederum im Produktions- und Logistikbereich.

Deutlich angestiegen sind die Investitionen im Geschäftsbereich Weitere

Interessen (+ 48,1 Prozent), die damit ein Ausgabenvolumen von 54 Mio. Euro in

2019 erreichten. Die Investitionssumme erklärt sich maßgeblich durch

Renovierungsarbeiten in den von der Oetker Collection betriebenen Hotels sowie

durch Ausgaben in die digitale Infrastruktur.

Mitarbeiter

Der Personalbestand der Oetker-Gruppe stieg im Berichtsjahr um 10,1 Prozent auf

34.060 Beschäftigte (Vorjahr: 30.937). Im Jahr 2019 waren insgesamt 19.015

Mitarbeiter in Deutschland und 15.046 Mitarbeiter im Ausland für die Gruppe

tätig. Der Geschäftsbereich Nahrungsmittel erhöhte die Mitarbeiterzahl -

insbesondere aufgrund akquisitionsbedingter Veränderungen - von 17.394 auf

18.743.

Des Weiteren war die Personalentwicklung in der Oetker-Gruppe geprägt von

akquisitionsbedingten Effekten im Bier- und Sektbereich. Infolge des ersten

gemeinsamen Geschäftsjahres von Henkell Freixenet erhöhte sich die

Mitarbeiterzahl in diesem Bereich auf 3.556 Beschäftigte (Vorjahr: 2.701).

Dagegen meldete der Bierbereich einen Rückgang auf 7.094 Beschäftigte (Vorjahr:

7.989), im Wesentlichen bedingt durch die Entkonsolidierung von Getränke Essmann

und die Umgliederung der Durstexpress GmbH, die seit 2019 im Geschäftsbereich

Weitere Interessen geführt wird und unter anderem dort den Anstieg der

Mitarbeiterzahl begründet. Ohne Berücksichtigung der Veränderungen im

Konsolidierungskreis der Oetker-Gruppe stieg die Mitarbeiterzahl um 4,8 Prozent.

Umsätze der einzelnen Geschäftsbereiche

Wachstum im Geschäftsbereich Nahrungsmittel

Der Geschäftsbereich Nahrungsmittel setzt sich aus den Unternehmensgruppen Dr.

Oetker inklusive der Conditorei Coppenrath & Wiese sowie Martin Braun zusammen.

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete er insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von

3.862 Mio. Euro und konnte somit im Berichtsjahr um 11,6 Prozent wachsen.

Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte betrug das

Umsatzwachstum 3,5 Prozent. Die Investitionen lagen bei 176 Mio. Euro (Vorjahr:

191 Mio. Euro). Bei der Mitarbeiterzahl verzeichnete der Geschäftsbereich einen

Anstieg um 7,8 Prozent auf 18.743 Beschäftigte, im Wesentlichen bedingt durch

die Akquisitionen bei Dr. Oetker sowie die ganzjährige Berücksichtigung der im

Jahr 2018 erworbenen Unternehmen. Ohne Veränderungen im Konsolidierungskreis

ergab sich ein Anstieg der Personalzahlen um 1,4 Prozent.

Dr. Oetker einschließlich Coppenrath & Wiese erzielte im Jahr 2019 Umsatzerlöse

in Höhe von 3.345 Mio. Euro und konnte somit deutlich um 12,3 Prozent wachsen.

Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte betrug das Wachstum

4,5 Prozent. Beide Unternehmen verzeichneten damit im weiterhin herausfordernden

Wirtschafts- und Marktumfeld insgesamt eine erfreuliche Entwicklung.

Auch im Jahr 2019 wurde das bereinigte Wachstum durch mehrere Akquisitionen

ergänzt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 hat Dr. Oetker die Übernahmen von

Confetti in Finnland und Bagetid in Dänemark vollzogen. Beide Gesellschaften

betreiben eine OnlinePlattform für den Vertrieb diverser Back- und Dekorartikel

namhafter Hersteller an Endkonsumenten. Darüber hinaus verfügt Confetti über

zwei eigene Ladengeschäfte und ist Franchisegeber für fünf weitere Geschäfte.

Mit Übernahme des Alsa-Geschäftes in den Ländern Frankreich, Niederlande,

Belgien und Portugal zum 1. März 2019 sowie in Marokko zum 1. Oktober 2019

konnte Dr. Oetker im französischen Backartikel- und Dessertmarkt den ersten

Platz einnehmen. Im Juli 2019 wurde der Hersteller Mavalério akquiriert, der

Torten- und Dessertdekore für den brasilianischen Markt sowie den

panamerikanischen Exportmarkt anbietet.

Ein wesentlicher Grund für die erfreuliche Entwicklung des Bereiches im

abgelaufenen Geschäftsjahr ist die Vielzahl relevanter Innovationen in allen

Sortimentsbereichen und in vielen Ländern. So hat Dr. Oetker in der Kategorie

Kuchen und Dessert mit dem "Seelenwärmer" einen cremigen Tassenpudding auf den

deutschen Markt gebracht, der sowohl das Konsumentenbedürfnis nach Convenience

bedient als auch die Nachfrage nach Ein-Personen-Zubereitungen deckt. Auch das

"My Sweet Table"-Kuchenkonfekt konnte sich erfolgreich am Markt etablieren. In

der Kategorie Pizza war "La Mia Grande" 2019 die Top-Innovation von Dr. Oetker

in Deutschland. Ebenso entwickelte sich das Rohteigpizzakonzept "Die

Ofenfrische"/ "Casa di Mama" in vielen Ländern äußerst erfreulich.

Bei der regionalen Betrachtung zeigte sich über alle Regionen eine

Umsatzsteigerung, die jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt war. Erfreulich

ist, dass Dr. Oetker bereinigt vor allem in Deutschland und Osteuropa sowie

bereinigt und akquisitionsgetrieben in Amerika, Asien, Afrika und Australien ein

deutliches Wachstum verzeichnen konnte.

In Deutschland basierte das Umsatzwachstum insbesondere auf der guten

Entwicklung von Backartikeln, Frische- und Pulverdesserts sowie Pizza. Im

Gegensatz dazu blieb das Geschäft bei Müsli, im Bereich Professional und

wetterbedingt bei den Einmachprodukten etwas hinter den Erwartungen zurück.

Durch die Akquisition von Alsa verzeichnete die Region Westeuropa vor allem in

Frankreich, aber auch in Belgien, den Niederlanden und Portugal ein Wachstum.

Darüber hinaus sorgten kleinere Akquisitionen in neue Geschäftsmodelle für

zusätzliche Umsatzbeiträge in Westeuropa. Trotz widriger Rahmenbedingungen in

Großbritannien durch den mehrfach verschobenen Brexit trug Dr. Oetker UK

erfreulich zum Umsatzwachstum bei. Dagegen mussten in Dänemark

handelskonfliktbedingt rückläufige Umsätze in Kauf genommen werden.

Das Umsatzwachstum in der Region Osteuropa wurde unter anderem von der

Entwicklung in Polen getragen, sowohl in Bezug auf die Kategorie Kuchen und

Dessert als auch in der Kategorie Pizza. Daneben konnten Rumänien, Tschechien

und Ungarn ebenfalls organisch wachsen.

Auch die Landesgesellschaften in Mexiko und Brasilien zeigten ein erfreuliches

organisches Wachstum. Zudem profitierte Brasilien von der Akquisition des

Backdekor-Herstellers Mavalério. In der Summe verzeichnete die Region Amerika

einen kräftigen Umsatzsprung gegenüber dem Vorjahr, auch durch die ganzjährige

Berücksichtigung der Umsätze des im Oktober 2018 in den USA übernommenen

Geschäftes von Wilton.

Die Region Asien, Afrika und Australien profitierte insbesondere von dem

organischen Wachstum in Indien, Südafrika und Korea. Hinzu kommen die

Wachstumseffekte aus der im Vorjahr vollzogenen Akquisition von Tag El Melouk in

Ägypten. Dagegen konnte die Distribution neuer Pizzaprodukte in Australien noch

nicht wie geplant aufgebaut werden. So hat Dr. Oetker in Australien die Umsätze

auf dem Niveau des Vorjahres gehalten.

Die Investitionen lagen im Jahr 2019 mit 109 Mio. Euro (96 Mio. Euro im Vorjahr)

auf einem weiterhin hohen Niveau. Damit schafft das Unternehmen die Grundlagen

für zusätzliches Wachstum in den kommenden Jahren und gewährleistet den

aktuellen Stand der Technik sowie hochqualitative Prozesse innerhalb der

gesamten Supply Chain. In diesem Kontext erfolgten beispielsweise an den

Produktionsstandorten in Deutschland, Südafrika und Kanada Großinvestitionen in

neue Produktionslinien oder Lagererweiterungen.

Die Conditorei Coppenrath & Wiese hat im Geschäftsjahr 2019 einen Schwerpunkt

auf die weitere Verbesserung der Produktionsabläufe gelegt. Dies umfasste die

Fortsetzung derjenigen Projekte, die auf schnelleres Rüsten bei

Produktionswechseln, Dosierungsoptimierungen und sogenannte Low-Cost-Automation

abzielen. Am Standort Mettingen wurde im August 2019 die neue

Körnerbrötchen-Linie für Weltmeister- und Dinkelbrötchen in Betrieb genommen, um

die steigende Nachfrage im wachsenden Brötchengeschäft bedienen zu können.

Daneben hat die Conditorei Coppenrath & Wiese mit dem Aufbau weiterer

Produktionslinien für Fertigkuchen begonnen.

Mit Blick auf den Vertrieb spielen die Kundenbeziehungen aus dem

E-Commerce-Bereich zunehmend eine Rolle für das Unternehmen. Bereits im Vorjahr

hatte die Conditorei Coppenrath & Wiese gemeinsam mit Oetker Digital ein

Strategieprojekt zum Thema Digitalisierung angestoßen. Die Ausarbeitung dieser

Strategie wurde im Jahr 2019 abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen

werden in 2020 umgesetzt. Neben dem Ausbau der Geschäftsbeziehungen im

E-Commerce konnte das Unternehmen auch im klassischen Vertrieb seine

Kundenbeziehungen ausweiten und stärken.

Die Martin Braun-Gruppe erreichte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 517

Mio. Euro und damit eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent. Wie

geplant konnten alle Regionen der Gruppe zu dem erfreulichen Wachstum beitragen.

Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseinflüsse verblieb immer noch eine

positive organische Umsatzsteigerung. Besonders positiv hervorzuheben sind die

Entwicklungen in den Landesregionen Deutschland sowie West- / Nordeuropa. Trotz

der zunehmend schwierigen Marktbedingungen setzt die Martin Braun-Gruppe ihren

nun über viele Jahre hinweg stattfindenden Wachstumsprozess konsequent fort. Die

Wechselkursentwicklungen, insbesondere in der Türkei, reduzierten zum Teil den

Umsatz der lokal sehr erfolgreichen Geschäftsbereiche. Die Preissituation beim

Rohstoff Butter hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder entspannt. Wie bereits in

der Vergangenheit konnte der Sortimentsbereich mit Tiefkühlbackwaren seinen

Erfolg europaweit ausbauen. Weitere Treiber waren Spezialbrotmischungen, der

Bereich der Biohefe und verschiedene süße Produktinnovationen für kleine sowie

große Bäckereien.

Der Geschäftsbereich Bier und alkoholfreie Getränke behauptet sich in

angespanntem Marktumfeld

Nach dem Rekordjahr 2018 konnte sich die Radeberger Gruppe im Jahr 2019 in dem

branchenweit angespannten Marktumfeld vergleichsweise gut behaupten. Bei der

Geschäftsentwicklung ist zu beachten, dass die bis zum 1. März 2019

vollkonsolidierten Gesellschaften von Getränke Essmann zu diesem Zeitpunkt in

das mit der Brauerei C. & A. Veltins geschlossene Joint Venture eingebracht

wurden. Das neu gegründete Joint Venture unter dem Namen Deutsche Getränke

Logistik (DGL) bündelt die Kompetenzen der Getränke- und Logistikspezialisten

der beiden Brauereigruppen. Im Fokus steht dabei das kundenorientierte Angebot

ganzheitlicher Lösungen in der Voll- und Leergutlogistik. Mit Wirkung zum 1.

März 2019 wird die Beteiligung nach der At-Equity-Methode bilanziert, so dass

die Umsatzerlöse der Radeberger Gruppe unbereinigt um 20,2 Prozent auf 1.741

Mio. Euro zurückgegangen sind. Nach der Eliminierung von Währungs- und

Konsolidierungskreiseffekten weist die Gruppe einen geringen Umsatzrückgang auf.

Die Zahl der Beschäftigten reduzierte sich insbesondere aufgrund des

konzerninternen Abgangs von Durstexpress und der Entkonsolidierung von Getränke

Essmann von 7.989 auf 7.094 Mitarbeiter. Bereinigt um Zu- und Abgänge im

Konsolidierungskreis ergab sich ein leichter Anstieg bei den Mitarbeiterzahlen

um 2,0 Prozent im Jahr 2019.

Die Entwicklung innerhalb der einzelnen Segmente und Marken war im Berichtsjahr

heterogen. Die nationalen Marken im Portfolio der Radeberger Gruppe, also

Radeberger Pilsner, Jever und Schöfferhofer, verzeichneten insgesamt einen

leichten Absatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Der Absatz der Hauptmarke

Radeberger Pilsner konnte sich nach dem Rückgang im Vorjahr in 2019 wieder

stabilisieren und lag in etwa auf Vorjahresniveau. Der Absatz von Jever stieg

dank Jever Fun sowie Jever Fun Zitrone um 1,2 Prozent, während bei Schöfferhofer

Weizen die Entwicklung insbesondere durch die Mixgetränke beeinträchtigt war.

Dies resultierte sowohl aus dem im Vergleich zum Vorjahr weniger warmen Frühjahr

als auch aus der zunehmenden Konkurrenz durch Naturradler. Bei den nationalen

Spezialitäten konnten die drei Volumenmarken Clausthaler, Guinness und

Altenmünster zum Teil zulegen. Bei Clausthaler und Altenmünster zeigten sich

hier die positiven Effekte aus den umgesetzten Maßnahmen zur Modernisierung der

Marken.

Die regionalen Premiummarken blieben der Wachstumsmotor im Markenportfolio.

Insbesondere die Marken Ur-Krostitzer und Freiberger sowie die Berliner Marken

konnten mit Wachstumsraten zwischen 2,9 Prozent und 10,1 Prozent die erfreuliche

Absatzentwicklung der letzten Jahre in einem schwierigen Marktumfeld weiter

fortsetzen. Aber auch das Allgäuer Büble Bier ist im Jahr 2019 mit 11,0 Prozent

zum wiederholten Male zweistellig gewachsen. Bei den regionalen Traditionsmarken

stellte sich erwartungsgemäß ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ein.

Im Exportgeschäft konnte eine rückläufige Mengenentwicklung in den USA, Italien

und China nicht vollständig durch das Wachstum in Kanada, Australien und Namibia

kompensiert werden. Insbesondere in Italien blieben die Absätze aufgrund des

schlechten Wetters sowie des zunehmenden Preiskampfes im LEH merklich hinter den

Erwartungen zurück.

Die alkoholfreien Getränke haben die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre

selbst ohne eine Wiederholung des 2018er Jahrhundertsommers auch in 2019

fortgesetzt. Dabei profitierte Selters unter anderem von der Umstellung auf das

neue Glas-Mehrweg-GdB-Gebinde.

Die Distributions- und Handelsaktivitäten der Radeberger Gruppe gewinnen

zunehmend an Bedeutung, was sich nicht zuletzt im steigenden Ergebnisbeitrag wie

auch in den Investitionen in neue Partnerschaften und Unternehmen der

entsprechenden Geschäftsfelder bemerkbar machte.

Im Jahr 2019 lagen die Investitionen der Radeberger Gruppe mit 93 Mio. Euro über

dem Vorjahreswert, unter anderem bedingt durch Investitionen in Leergut,

Lieferrechte, Software sowie diverse technische Anlagen und Maschinen.

Geschäftsbereich Sekt, Wein und Spirituosen: Erfreuliches erstes gesamtes

Geschäftsjahr von Henkell Freixenet

Henkell Freixenet konnte im erstmals vollständig gemeinsamen Gesamtjahr 2019 die

Umsatzerlöse von 816 Mio. Euro auf 1.044 Mio. Euro erhöhen, dies entspricht

einer Steigerung um 27,9 Prozent. Die Umsatzentwicklung wurde annähernd von

allen Regionen sowie dem Bereich Rest of World (RoW)/Global gestützt, der die

Exportumsätze in 150 Ländern zusammenfasst. Bereinigt um Konsolidierungskreis-

und Wechselkurseinflüsse ergab sich, bedingt durch die erheblichen

Integrationsarbeiten, ein leichter Umsatzrückgang. Die Investitionen von Henkell

Freixenet beliefen sich im Jahr 2019 auf 36 Mio. Euro gegenüber 33 Mio. Euro im

Jahr zuvor. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Standortentwicklung von Mionetto

in Italien.

Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten hat sich infolge der ganzjährigen

Berücksichtigung von Freixenet deutlich von 2.701 Mitarbeitern auf 3.556 in 2019

erhöht, während bei einem konstanten Konsolidierungskreis die Mitarbeiterzahlen

um 1,1 Prozent gestiegen sind.

Mit einem Umsatz von 297 Mio. Euro erzielte die Region DACH (Deutschland,

Österreich, Schweiz) ein Wachstum von 29,4 Prozent. Viel Freude bereitete die

Entwicklung von Deutschlands führender Premiumsektmarke Fürst von Metternich und

von Wodka Gorbatschow. In Österreich legten Henkell Trocken, Kupferberg,

Mionetto und Freixenet gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Schloss Johannisberg

konnte die Fokussierung auf Schlossweine sehr erfolgreich vorantreiben, Henkell

Freixenet Schweiz lag auf dem guten Niveau des Vorjahres.

Der Umsatz in der Region Westeuropa wuchs von 275 Mio. Euro auf 356 Mio. Euro im

Jahr 2019 (+ 29,7 Prozent). Wichtigste Marken dieser Region waren Freixenet,

Mionetto sowie i heart WINES . In Großbritannien konnte die Marktposition mit

Freixenet und i heart WINES deutlich ausgebaut werden. Die Umsatzsteigerung der

Region ist vor dem Hintergrund der Konsumzurückhaltung aufgrund der

Verunsicherung der Verbraucher sowohl in Spanien (Katalonienkonflikt) als auch

in Großbritannien (Brexit) umso erfreulicher.

Die Region Osteuropa ist geprägt von den starken Landesgesellschaften Bohemia in

Tschechien, Törley in Ungarn und Hubert in der Slowakei, die jeweils über mehr

als 60 Prozent Marktanteil auf dem nationalen Sektmarkt verfügen. Der Umsatz der

Region konnte zusammen mit den Gruppenunternehmen in Polen und der Ukraine fast

gehalten werden (173 Mio. Euro versus 174 Mio. Euro im Vorjahr). Ursächlich für

die Stagnation waren hohe Lagerbestände der Handelspartner aus der

Vorjahressaison sowie die Schließung der Produktion in der Ukraine.

Eine zunehmend wichtige Wachstumsregion ist der amerikanische Kontinent. Mit den

USA als wichtigstem Markt, aber auch einem starken Geschäft in Kanada gewann die

Gruppe durch Freixenet eine starke Marktpräsenz in Süd- und Mittelamerika. Der

Umsatz in der Region Amerika wuchs im Jahr 2019 von 110 Mio. Euro auf 166 Mio.

Euro (+ 50,4 Prozent). Rückgrat der positiven Wachstumsentwicklung war Mionetto

Prosecco.

In der Region RoW / Global vereint die Gruppe das Geschäft mit Importeuren und

Distributoren in Ländern ohne eigene Vertriebsgesellschaft. Auch das

Duty-free-Geschäft zählt zur Region Global. Die weltweit starke Marke Freixenet

hat hier besonderes Gewicht, so dass der Umsatz im Jahr 2019 auf 51 Mio. Euro

sehr erfreulich gesteigert werden konnte (Vorjahr: 38 Mio. Euro).

Die internationalen Kernmarken entwickelten sich überwiegend positiv. Die gute

Entwicklung von Freixenet auf den internationalen Märkten basierte vor allem auf

Cordon Negro Brut, während in Deutschland die Marke von dem besonders

erfolgreichen Carta Nevada Semi Seco geprägt war, der im Jahr 2019 einen

wertigkeitssteigernden Relaunch erfuhr. Ausgesprochen erfolgreich waren zudem

der neue Freixenet Prosecco und Italian Rosé. Insgesamt konnte die Marke im

Vorjahresvergleich leicht zulegen.

Mionetto Prosecco zeigte mit seinen Schwerpunktmärkten Italien, USA,

Deutschland, UK, Frankreich, Kanada und Osteuropa einen deutlich positiven

Trend. Insbesondere in den USA und Osteuropa konnte die Marke hohe zweistellige

Wachstumsraten aufweisen und damit schneller wachsen als der Prosecco-Markt.

Henkell lag in der Summe knapp über dem Vorjahr und konnte sich vor allem in

Österreich, Kanada und Australien erfolgreich entwickeln. Zweistellig zulegen

konnte das Geschäft mit Henkell Piccolo.

i heart WINES wuchs erneut zweistellig. Eine kontinuierliche

Portfolioerweiterung mit den i heart Regionals (zum Beispiel i heart Rioja) oder

neuen Produkten, wie zum Beispiel i heart Gin, ermöglichte eine bessere

Marktabdeckung und unterstützte das Wachstum. Nach erfolgreichen

Markteinführungen außerhalb Großbritanniens hat die Gruppe die internationale

Präsenz weiter ausgebaut. Zu den jüngsten Markteintritten gehören Polen und die

Schweiz.

Mangaroca Batida de Côco konnte die mit dem Relaunch 2017 aufgenommene

Wachstumsdynamik fortsetzen. Das Original Mangaroca Batida de Côco wurde mit

einer klaren Variante Mangaroca Batida com Rum und Mangaroca Batida Passion in

der Ready-to-Drink-Dose ergänzt. Die Marke entwickelte sich durchweg positiv und

konnte bereits das dritte Mal in Folge zweistellig wachsen.

Positive Entwicklungen im Geschäftsbereich Weitere Interessen

Der Geschäftsbereich Weitere Interessen fasst Unternehmen der Oetker-Gruppe

zusammen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Hierzu gehören Budenheim

, die Oetker Collection und sonstige Unternehmen, wie die OEDIV Oetker Daten-

und Informationsverarbeitung , Oetker Digital , die Handelsgesellschaft

Sparrenberg , Roland Transport sowie die Atlantic Forfaitierung . Im Hinblick

auf die verschiedenen Märkte haben sich die Firmen dieses Geschäftsbereiches

unterschiedlich entwickelt. Insgesamt erzielte der Geschäftsbereich eine

Umsatzsteigerung um 11,0 Prozent auf 759 Mio. Euro. Das Wachstum ging in erster

Linie zurück auf den Bereich sonstige Unternehmen und entfiel unter anderem auf

Budenheim, OEDIV, den eCommerce-Weinhändler BELVINI und Durstexpress. Letzteres

Unternehmen war im Jahr 2018 dem Geschäftsbereich Bier und alkoholfreie Getränke

zugeordnet. Nach Bereinigung um Kurs- und Konsolidierungskreiseffekte konnten

die Umsatzerlöse im Jahr 2019 um 8,3 Prozent gesteigert werden. Die Ausgaben für

Investitionen betrugen 54 Mio. Euro für das Berichtsjahr gegenüber 36 Mio. Euro

im Jahr zuvor. Der Anstieg der Investitionen war im Wesentlichen auf höhere

Ausgaben bei der OEDIV und den Immobilien zurückzuführen. Die Zahl der

Beschäftigten wuchs von 2.853 auf 4.667 in 2019. Dies entspricht einem Anstieg

um 63,6 Prozent, der maßgeblich auf Durstexpress entfällt. Ohne Veränderungen im

Konsolidierungskreis sind die Personalzahlen um 31,0 Prozent gestiegen,

insbesondere bedingt durch den unterjährigen Personalaufbau bei Durstexpress,

Oetker Digital, der OEDIV und Budenheim.

Budenheim sah sich auch im Jahr 2019 mit wettbewerbsintensiven Marktbedingungen

konfrontiert. Dennoch erzielte die Gruppe eine Umsatzsteigerung gegenüber dem

Vorjahr von 3,7 Prozent auf 325 Mio. Euro. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse

erhöhten sich die Umsätze um 1,0 Prozent. Der Umsatz in der umsatzstärksten

Business Unit Food Ingredients stieg im Jahresvergleich deutlich an. Dies ist

das Ergebnis einer intensiven Kundenorientierung sowie einer erfolgreichen

Portfoliooptimierung. Die bereits im Vorjahr stark gestiegenen Rohstoffpreise

konnten durch Anhebung der durchschnittlichen Verkaufspreise weitgehend

kompensiert werden. Wachstumstreiber im Bereich Food Ingredients war der Bereich

"Baking" mit Fokus auf den Märkten in den Regionen Nordamerika, Asien sowie

Mittel- und Südamerika. Auch der Bereich "Dairy & Dairy Substitutes" konnte im

Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwachsraten verzeichnen. Ebenso zeigte sich im

Bereich "Nutrition" eine sehr positive Entwicklung in Asien, Europa und

Nordamerika, die vor allem auf verstärkte Wertschöpfungsaktivitäten in den

Bereichen Nahrungsmittelanreicherung und Nutraceuticals zurückging. Aufgrund des

zunehmenden Wettbewerbs und der angespannten Marktdynamik erlitt der Bereich

"Animal Protein" in Mexiko und Europa starke Rückschläge.

Trotz eines schwierigen Marktumfeldes erreichte der Bereich Performance

Materials insgesamt Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres. Das umsatzstärkste

Cluster Pharmaceutical & Medical Products verzeichnete in 2019 einen leichten

Umsatzrückgang, der im Wesentlichen auf außergewöhnlich hohe

Lagerhaltungseffekte bei den asiatischen Kunden zurückzuführen ist. Im

Geschäftsbereich Material Ingredients erzielte das Cluster Polymers einen

signifikanten Umsatzanteil und transformierte sich erfolgreich in eine Position

als Anbieter nachhaltiger Additivlösungen. Damit konnte es entgegen dem

Branchentrend bei Kunststoffen ein stabiles Geschäft erzielen.

Die Hotels der Oetker Collection konnten im Jahr 2019 die geplanten Umsatzziele

erreichen und beendeten das Jahr mit einer leichten Umsatzsteigerung von 2,0

Prozent auf 170 Mio. Euro. Hierzu beigetragen haben im Wesentlichen das Hotel du

Cap-Eden-Roc dank einer starken Entwicklung der Durchschnittszimmerrate sowie

das Hotel Le Bristol, während das Brenners Park-Hotel & Spa einen leichten

Umsatzrückgang ausweisen musste. Das Hotel Le Bristol profitierte von einer

leicht verbesserten Auslastung und einem guten Umsatzniveau im Bereich Food &

Beverage. Das Brenners Park-Hotel & Spa konnte fehlende Übernachtungen von

Gästen aus der Region Naher Osten nicht kompensieren. Das Château St. Martin in

Südfrankreich hat nach der Komplettrenovierung der Zimmer und des Restaurants im

Vorjahr die Zahl der Übernachtungen in 2019 steigern und damit die Auslastung

verbessern können, dies spiegelte sich in der guten Umsatzentwicklung des Hotels

wider. In der Oetker Hotel Management Company war das Jahr 2019 von der

verlängerten Schließung des Eden Rock St. Barths beeinträchtigt, die nach den

notwendig gewordenen Renovierungsarbeiten infolge des Hurrikans Irma bis

November 2019 andauerte.

Die Umsätze der OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung haben sich im

Geschäftsjahr 2019 kräftig erhöht. Außer durch das organische Wachstum war die

Umsatzentwicklung auch durch die ganzjährige Berücksichtigung der Umsatzbeiträge

der Personal Partner Strixner GmbH, die im August 2018 übernommen wurde, positiv

beeinflusst. Wie im Vorjahr trugen die Kernsegmente SAP und Microsoft mit zwei

Dritteln den Großteil zum Umsatz der OEDIV bei. Besonderer Wachstumstreiber war

die erfolgreiche Akquise eines großen Neukunden im Retail-Bereich sowie weiterer

Neukunden, die entsprechend zur Umsatzsteigerung beitrugen. Daneben profitierte

die OEDIV von einer gesteigerten Nachfrage bestehender Kunden nach zusätzlichen,

bisher nicht genutzten Dienstleistungen aus dem OEDIV-Leistungsportfolio sowie

wachstumsbedingten Erweiterungen an bestehenden Infrastrukturen.

Der überwiegende Teil des Umsatzes der OEDIV wird durch deutsche Kunden mit

internationalen Standorten getragen. Auch die beschriebenen Umsatzsteigerungen

wurden durch diese Kundengruppe generiert.

Geschäftsbereich Bank

Die Bankhaus Lampe KG bildet mit ihren Tochtergesellschaften den

Geschäftsbereich Bank und zählt zu den führenden unabhängigen sowie von

persönlich haftenden Gesellschaftern geführten Privatbanken in Deutschland.

Weitere Standorte befinden sich in London, New York und Wien. In der

Geschäftstätigkeit fokussiert sich die Bank auf die Beratung und Betreuung der

drei Zielkundengruppen vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle

Kunden. Sie wird mittels der Equity-Methode im Konzernabschluss berücksichtigt.

Für weitergehende Informationen wird auf den separaten Geschäftsbericht und die

dazugehörige Presseinformation der Bank verwiesen.

Am 5. März 2020 unterzeichneten die Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG einen

Vertrag zum Verkauf sämtlicher Anteile an die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

AG, Frankfurt. Der Zusammenschluss der beiden Traditionshäuser wird nach

Vorliegen aller Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vollzogen.

Finanzkennzahlen Oetker-Gruppe

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2018 um 189 Mio. Euro

auf 10.010 Mio. Euro. Die Bilanzstruktur zeigte zum Stichtag 31. Dezember 2019

keine wesentlichen Änderungen: Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen

betrug 39,6 Prozent (Vorjahr: 38,9 Prozent), auch innerhalb des Umlaufvermögens

haben sich keine strukturellen Änderungen ergeben. Das immaterielle

Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 55 Mio. Euro auf 958 Mio. Euro

gestiegen. Die Zugänge betrugen im Jahr 2019 insgesamt 316 Mio. Euro und sind

mit 292 Mio. Euro größtenteils auf die Erstkonsolidierungen in 2019

zurückzuführen. Hiervon entfielen 218 Mio. Euro auf Geschäfts- und Firmenwerte,

die überwiegend im Geschäftsbereich Nahrungsmittel bilanziert sind. Daneben sind

Markenrechte im Wert von 73 Mio. Euro, in erster Linie resultierend aus den

Kaufpreisallokationen für die Akquisitionen von Mavalério und Alsa, zugegangen.

Die Erhöhung des Sachanlagevermögens um 101 Mio. Euro auf 2.336 Mio. Euro ist

hauptsächlich verursacht durch die bilanzielle Entwicklung bei den Grundstücken

und Gebäuden sowie den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau. Zusätzlich zu

den laufenden Investitionen von 334 Mio. Euro, die das Abschreibungsvolumen im

Berichtsjahr deutlich überstiegen, schlugen sich in dieser Anlagenkategorie

akquisitionsbedingte Zugänge in Höhe von 70 Mio. Euro, vor allem im Bereich

Nahrungsmittel und Immobilien (Weitere Interessen), nieder. Die gesamten Zugänge

bei den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten beliefen sich auf 719 Mio.

Euro (Vorjahr: 1.331 Mio. Euro). Hiervon entfielen 361 Mio. Euro auf

Akquisitionen (Vorjahr: 980 Mio. Euro). Die laufenden Investitionen betrugen 358

Mio. Euro und lagen damit um 8 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres. Regional

betrachtet lag der Fokus erneut auf Investitionen in Inlandsgesellschaften, der

Anteil der Auslandsgesellschaften an den laufenden Investitionen betrug 34,4

Prozent (Vorjahr: 38,6 Prozent). Die Abschreibungen auf das immaterielle

Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen betrugen insgesamt 547 Mio. Euro

(Vorjahr: 433 Mio. Euro).

Das Festkapital der Dr. August Oetker KG lag unverändert bei 450 Mio. Euro. Das

Eigenkapital wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 77 Mio. Euro auf 4.104 Mio. Euro.

Bei einem gleichzeitigen Anstieg der Bilanzsumme um 1,9 Prozent belief sich die

Eigenkapitalquote unverändert auf 41,0 Prozent.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Die Weltwirtschaft ist seit Beginn des Jahres 2020 als Folge des neuen

Corona-Virus und der zu seiner Eindämmung beschlossenen Maßnahmen sowie der sich

anschließenden weltweiten Rezession deutlich in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der zunehmend globalen Ausbreitung des Virus ergeben sich weltweit

negative Auswirkungen auf Produktion und Nachfrage, deren genaue Abschätzung

derzeit nicht möglich ist. Das Corona-Virus ist in allen Ländern, in denen die

Unternehmen der Oetker-Gruppe tätig sind, angekommen. Ausgangsbeschränkungen,

die Schließung beziehungsweise starke Einschränkung des Betriebes von Hotels,

Restaurants und Gaststätten hinterlassen ihre deutlichen Spuren in den Absatz-

und Umsatzberichten einzelner Gruppenunternehmen, die entweder diese Firmen mit

Speisen und Getränken beliefern oder - im Fall der Oetker Collection - selbst

betreiben. Da immer mehr Menschen gezwungen sind, zuhause zu bleiben, ergeben

sich andererseits positive Effekte bei den Gruppenunternehmen, die Produkte für

die häusliche Zubereitung und den häuslichen Verzehr herstellen. Allerdings

dürfte die Corona-Krise insgesamt deutliche Auswirkungen auf das Ergebnis der

Oetker-Gruppe haben, auch wenn alle Unternehmen versuchen, den Erlösausfällen

durch Kostenreduzierungsmaßnahmen entgegen zu wirken. Die Gruppenleitung ist

aber zuversichtlich, dass die Gruppe dank der Bearbeitung vielfältiger

Sortimentsbereiche und Absatzkanäle in der Lage sein wird, die Krise zu meistern

und, auf einem stabilen Fundament aufbauend sowie dank der strategischen

Weichenstellungen vor und in der Krise, den eingeschlagenen Wachstumspfad weiter

zu beschreiten.

Vor dem Ausbruch des Corona-Virus sah die Umsatzplanung ein moderates Wachstum

der Umsatzerlöse vor, das sowohl auf organischem Wachstum als auch auf

akquisitionsbedingten Umsatzzuwächsen beruhte. "Wir sind zuversichtlich, dass

wir in der Oetker-Gruppe auf dem Fundament unserer wertebasierten

Unternehmenskultur mit Solidarität, Zusammenhalt und Teamgeist diese schwierige

Zeit gemeinsam meistern werden, um mit Ergreifen der in den Zeiten des Wandels

sich bietenden Chancen die Weiterentwicklung unseres Unternehmens

voranzutreiben", so Dr. Albert Christmann abschließend.

Anmerkungen:

Die im Konzernlagebericht und Konzernabschluss enthaltenen Prozentzahlen

beziehen sich auf die exakten Beträge, nicht auf die gerundeten Beträge.

Aufgrund von Auf- bzw. Abrundung ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen (EUR,

% usw.) nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren lassen.

Diese Presseinformation sowie den aktuellen Geschäftsbericht können Sie ab dem

16. Juni 2020 im Pressebereich der Oetker-Gruppe abrufen:

http://www.oetker-gruppe.de

