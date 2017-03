OTS: Nichia Corporation / Nichia reicht in Deutschland Patentverletzungsklage ...

Nichia reicht in Deutschland Patentverletzungsklage gegen EBV hinsichtlich eines weißen LED Produkts von Everlight ein München (ots) - Am 22. Februar 2017 hat Nichia Corporation ("Nichia") in Deutschland eine Patentverletzungsklage am Landgericht Düsseldorf gegen das in Deutschland ansässige Vertriebsunternehmen EBV Elektronik GmbH & Co.



KG und EBV Management GmbH (beide "EBV") eingereicht.

Mit der Klage beantragt Nichia dauerhafte Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Schadensersatz, Rückruf und Vernichtung. Nach Auffassung von Nichia verletzt das von dem taiwanesischen LED Hersteller Everlight Electronics Co., Ltd. hergestellte und von EBV in Deutschland vertriebene weiße LED Produkt "XI3535-KT577J1-03201-000P" Nichia's YAG Patent EP 0 936 682 (DE 697 02 929).

Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente und anderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweit gegen Schutzrechtsverletzungen vor.

OTS: Nichia Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83247 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83247.rss2

Kontaktinformation: Public Relations, Nichia Corporation Tel:+81-884-22-2311 Fax:+81-884-23-7717