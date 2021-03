OTS: NTT DATA Business Solutions / Ab 1. April 2021 wird itelligence | NTT ...

Ab 1. April 2021 wird itelligence | NTT DATA Business Solutions als

NTT DATA Business Solutions agieren (FOTO)

Bielefeld (ots) - Rebranding zu NTT DATA Business Solutions ist Teil der

globalen Wachstumsinitiative

itelligence | NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit größten

SAP-Partner, firmiert ab dem 1. April unter dem Namen NTT DATA Business

Solutions (https://www.



nttdata-solutions.com) . Der bisher eigenständige

Markenauftritt wird in das Branding der NTT DATA überführt. Das Rebranding des

Unternehmens, das im Kalenderjahr 2020 mit SAP- Beratung- und

Co-Innovations-Dienstleistungen sowie Managed Services einen Jahresumsatz von

rund 1,072 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, ist Teil einer groß angelegten,

globalen Wachstums- und Brandinginitiative von NTT DATA

(https://www.nttdata.com/global/en) .

NTT DATA Business Solutions bleibt ein eigenständiges Unternehmen mit Sitz in

Bielefeld, Deutschland. Mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

weltweit wird die NTT DATA Business Solutions Gruppe auf dem Markt unabhängig

agieren. Vorstand und Management unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden,

Norbert Rotter, setzen ihre Tätigkeiten fort. Alle Verträge mit Kunden und der

Firmengruppe verbundenen Partnern und Dienstleistern behalten ihre Gültigkeit.

"Gemeinsam mit NTT DATA, einem der weltweit erfolgreichsten IT-Dienstleister,

schlagen wir heute ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte auf", so

Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions. "Wir werden unsere Sichtbarkeit

erhöhen. Gleichzeitig sind und bleiben wir ein weltweit führender SAP-Partner

und Reseller für den Mittelstand. Mit der Power von NTT DATA werden wir

ebenfalls weitere Fortschritte auf dem Markt für Großunternehmen machen. Ich bin

sicher, dass der renommierte Markenname NTT DATA und damit bald auch NTT DATA

Business Solutions dazu beitragen werden, uns weltweit erfolgreicher und

bekannter zu machen. All das wird auch ein zusätzlicher Anreiz für die so

genannten "High Potentials" sein, ihre internationale Karriere bei NTT DATA

Business Solutions zu beginnen."

Globale Markeninitiative innerhalb der NTT DATA Gruppe wird ab April wirksam

"Wir haben einen weiteren großen Schritt zur globalen Markenintegration

gemacht", so Kaz Nishihata, Senior Executive Vice President & Representative

Director, NTT DATA. "Ich bin davon überzeugt, dass die Stärkung der Marke NTT

DATA es uns ermöglichen wird, Kunden auf der ganzen Welt noch breiter mit

hochwertigen Dienstleistungen zu versorgen und ein Geschäftswachstum zu

erzielen. Auf dem Weg von NTT DATA zu einem TOP-5-IT-Dienstleister wird NTT DATA

Business Solutions eine wichtige Rolle spielen, indem es das Angebot an

SAP-zentrierten Geschäftslösungen stärkt und ausbaut."

NTT DATA Business Solutions ist weltweit führend bei der Implementierung von SAP

S/4HANA® und bei der Unterstützung von Kunden bei der Systemtransformation.

SAP-Expertise und Anspruch dokumentiert im Mission Statement: We Transform. SAP®

Solutions into Value

NTT DATA Business Solutions offeriert Kunden und Institutionen ein umfassendes

Portfolio aus Consulting, Managed Services und Co-Innovation rund um

SAP®-Produkte und -Lösungen. Mit Standorten in aktuell 30 Ländern unterstützt

NTT DATA Business Solutions Kunden auf ihrem Weg zum intelligenten Unternehmen.

NTT DATA Business Solutions ist einer von nur wenigen SAP-Platin-Partnern sowie

Teil des SAP PartnerEdge®-Programms und betreibt fünf Ländern eigene

Rechenzentren. NTT DATA Business Solutions ist weltweit führend in der

Implementierung von SAP S/4HANA® und der Betreuung von Kunden in ihrer digitalen

Transformation. NTT DATA Business Solutions hat bereits mehr als 460 SAP

S/4HANA-Projekte realisiert oder setzt diese derzeit um.

Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP, betont: "Unser neues Angebot "RISE

with SAP" zeigt die intensive Zusammenarbeit mit Partnern bei SAP. Unser

Partner-Ökosystem ist der Schlüssel zur Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele,

und Partner wie NTT DATA Business Solutions zeugen von der Stärke einer

langfristigen Zusammenarbeit."

Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions betont: "In enger Zusammenarbeit

mit unseren Kunden planen und begleiten wir die digitale Transformation und

sorgen so für echte Wertschöpfung in Verbindung mit SAP-basierten

IT-Anwendungen. Das neue Mission Statement bringt diesen Anspruch von NTT DATA

Business Solutions auf den Punkt: We Transform. SAP® Solutions into Value."

"Wir werden unseren Wachstumskurs sowohl national als auch international

fortsetzen und bieten somit auch Möglichkeiten für globale Karrieren", so Dr.

Andreas Pauls, Executive Vice President, Regional Head DACH, NTT DATA Business

Solutions. "Gleichzeitig steigert die sichtbare Zugehörigkeit zur globalen NTT

DATA Gruppe unsere Attraktivität für High Potentials auf dem globalen

Arbeitsmarkt."

Nach der bereits im letzten Jahr vollzogenen Intensivierung der Zusammenarbeit

zwischen NTT und SAP SE begrüßen alle Parteien die nun vollzogene

Branding-Initiative. NTT DATA Business Solutions profitiert vom Eintritt in die

Markenidentität von NTT DATA nicht nur im heimischen Mittelstandsmarkt, sondern

ebnet durch die Bekanntheit der NTT-Marke den Weg für potenzielle

Enterprise-Kunden."

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://www.nttdata-solutions.com) entwirft,

implementiert, verwaltet und verbessert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit

Unternehmen und deren Mitarbeiter diese optimal nutzen können.

Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, sich zu transformieren, zu wachsen und

erfolgreicher zu werden. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein

herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um die Geschäftsmöglichkeiten

seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen - individuell und über

alle Geschäftsbereiche hinweg. Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen

Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions

Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und

leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen

Geschäftserfolg.

NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 10.000 Menschen in 30 Ländern. 2020

erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,072 Millionen Euro.

About NTT DATA

NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en) - a part of NTT Group - is a

trusted global innovator of IT and business services headquartered in Tokyo. We

help clients transform through consulting, industry solutions, business process

services, digital & IT modernization and managed services. NTT DATA enables

them, as well as society, to move confidently into the digital future. We are

committed to our clients' long-term success and combine global reach with local

client attention to serve them in over 50 countries around the globe. Visit us

at https://www.nttdata.com/global/en .

Any statements in this release that are not historical facts are forward-looking

statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of

1995. All forward-looking statements are subject to various risks and

uncertainties described in SAP's filings with the U.S. Securities and Exchange

Commission ("SEC), including its most recent annual report on Form 20-F, that

could cause actual results to differ materially from expectations. SAP cautions

readers not to place undue reliance on these forward-looking statements which

SAP has no obligation to update and which speak only as of their dates.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their

respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany

and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional

trademark information and notices.

Pressekontakt:

Head of Corporate Communications

Silvia Dicke

NTT DATA Business Solutions

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107

E-mail: mailto:silvia.dicke@nttdata.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/4877621

OTS: NTT DATA Business Solutions