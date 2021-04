OTS: NIO GmbH / NIO Power Swap Station 2.0 in Betrieb genommen - Neue ...

NIO Power Swap Station 2.0 in Betrieb genommen - Neue Partnerschaft

mit Sinopec soll Nutzererlebnis der E-Mobilität optimieren (FOTO)

Shanghai/Peking (ots) - NIO, ein Pionier auf dem Premium-Markt für

Elektrofahrzeuge, hat zusammen mit Sinopec die erste NIO Power Swap Station 2.0

in Betrieb genommen.



Die Inbetriebnahme der Batteriewechselstation der zweiten

Generation von NIO markiert auch den Beginn einer neuen Partnerschaft: Gemeinsam

mit Sinopec wird NIO in Zukunft am weiteren Ausbau des Netzwerks der

Batteriewechelstationen arbeiten. Bereits über 190 NIO Power Swap Stationen von

NIO gibt es in China.

NIO Power Swap 2.0: 312 Tauschvorgängen pro Tag

Das smarte Batteriewechselsystem ist über softwaredefiniertes Cloud-Computing

gesteuert. NIO Power Swap Station 2.0 ist die weltweit erste in Serie gefertigte

Batteriewechselstation, in die ein Fahrzeug vollautomatisiert einfahren kann.

Jede NIO Power Swap Station verfügt über 239 Sensoren und vier kollaborierende

Cloud-Computing-Systeme. Die Technologie ermöglicht es dem Nutzer, einen

Batteriewechsel mit nur einem Klick selbst durchzuführen, während er im Auto

sitzen bleibt. Das NIO Power Swap System ist in der Lage, bis zu 312

Batterietauschvorgänge pro Tag durchzuführen.

Strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der Smart-EV-Industrie

Die Partnerschaft zwischen NIO und Sinopec, einem der größten chinesischen

Erdgas- und Mineralölunternehmen, ist ein wichtiger Meilenstein für die

Entwicklung von Chinas Smart-EV-Industrie. Sie stellt eine konkrete Maßnahme

dar, um beispielsweise Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Desweiteren ist sie

ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von nachhaltigen Transportinitiativen

und -innovationen.

Die Partnerschaft beinhaltet außerdem eine umfassende Zusammenarbeit beider

Unternehmen in Bereichen wie neue Materialien, Smart-EV-Technologien und Battery

as a Service (BaaS). Ziel ist, die unternehmensspezifischen Vorzüge beim Aufbau

eines innovativen Kooperationsmodells zwischen der globalen Energie- und

Automobilindustrie zu nutzen.

Laut Yuzhuo Zhang, Vorsitzender von Sinopec, beschleunigt Sinopec seine

Transformation vom traditionellen Verkauf von Erdölprodukten zu einem

Energiedienstleister für Öl, Gas, Wasserstoff, Elektrizität und

Nicht-Öl-Geschäften. Dabei konzentriert man sich auf die Entwicklung neuer

Bereiche wie Batterietausch und Schnelllade-Technologien. In den nächsten Jahren

plant Sinopec, 5.000 Batterietauschstationen zu installieren. Die Partnerschaft

mit NIO wird es beiden Parteien ermöglichen, ihre jeweiligen Vorteile voll

auszuschöpfen. Gemeinsam gilt es, eine hochwertige wirtschaftliche und soziale

Entwicklung zu unterstützen und eine höhere Lebensqualität für alle zu

erreichen.

Dank der Kooperation können NIO und Sinopec nun ihre Ressourcen effizient

bündeln und den Nutzern von Elektrofahrzeugen ein besseres Erlebnis beim

Batteriewechselsystem bieten, sagt William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von

NIO. Die Entschlossenheit von Sinopec, in ressourcenschonende

Energiedienstleistungen zu investieren, werde mehr Menschen dazu ermutigen, New

Energy Vehicles (NEV) zu nutzen.

Über NIO:

NIO's Mission ist es, mit smarten Premium-Elektrofahrzeugen und einem

herausragenden Nutzererlebnis Lebensfreude zu vermitteln. NIO wurde im November

2014 als globales Elektroautounternehmen gegründet. Das Unternehmen beschäftigt

über 7.000 Mitarbeiter in erstklassigen Forschungs- und Entwicklungs-, Design-

und Fertigungszentren in Shanghai, Peking, San Jose, München, Oxford und

weiteren Standorten. Im Jahr 2015 war NIO Titelsponsor des Siegerteams der

Fahrerwertung während der ersten ABB FIA Formel-E-Saison. Im Jahr 2016

präsentierte NIO eines der schnellsten Elektroautos der Welt, den EP9. Der EP9

stellte den Rundenrekord für ein Elektrofahrzeug auf der Nürburgring

Nordschleife und drei weiteren Strecken von Weltruhm auf. Im Jahr 2017

präsentierte NIO sein Vision Car EVE und vermeldete, dass der NIO EP9 einen

neuen Geschwindigkeitsweltrekord für ein autonomes Fahrzeug auf dem Circuit of

the Americas aufgestellt hat. Am 28. Juni 2018 begann NIO offiziell mit der

Auslieferung des ES8, eines 7-sitzigen Hochleistungs-Elektro-SUVs in China. Seit

September 2018 ist NIO an der New Yorker Börse gelistet. Am NIO Day am 15.

Dezember 2018 launchte NIO offiziell den leistungsstarken elektrischen

Langstrecken-SUV NIO ES6, der seit Juni 2019 serienmäßig ausgeliefert wird. Am

NIO Day am 28. Dezember 2019 launchte NIO offiziell das leistungsstarke Smart

Electric Coupe SUV EC6. Die Auslieferung der überarbeiteten Version des ersten

Serienfahrzeugs ES8 wurde am 19. April 2020 gestartet. Die Auslieferung des

Smart Electric Coupe SUV EC6 startete am 25. September 2020. Am 9. Januar 2021

wurde der NIO ET7, die erste smarte vollelektrische Limousine mit autonomer

Fahrfunktion, offiziell vorgestellt.

