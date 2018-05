OTS: NBT INVEST GmbH & Co. KG / BPD veräußert per Forward Deal in Buchholz an ...

BPD veräußert per Forward Deal in Buchholz an Hamburger Family Office

Die BPD Immobilientwicklung GmbH veräußert im Forward Deal eine

Projektentwicklung mit Wohnnutzung in Buchholz in der Nordheide.





Erwerberin ist die NBT INVEST GmbH & Co. KG, ein bestandshaltendes

Family Office aus Hamburg. Es entsteht ein moderner Wohnkomplex mit

durch Einzelgebäude gebildeten Höfen. Die Gebäude werden im

energieeffizienten KfW 55-Standard errichtet. "Das Angebot wird sich

an Familien, Singles, Senioren, in Hamburg arbeitende Pendler ebenso

wie an Buchholzer richten", so Petra Wedemann, Projektleiterin bei

BPD. Der Wohnungsmix auf 6.513 qm Fläche sieht Wohneinheiten in der

Größe von 48 qm bis 148 qm vor und stellt somit ein vielfältiges

Angebot dar. Der Kaufgegenstand umfasst zudem 77 Tiefgaragen- und 18

Außenstellplätze. "Wir halten das Vorhaben als Langfristinvestor für

eine hervorragende Portfolioerweiterung und freuen uns auf

Fertigstellung und Integration in Q4 2019", so Dr. Jens-Jochen

Schulze-Ketelhut, geschäftsführender Gesellschafter der NBT INVEST

GmbH & Co. KG. Vermittelnd war Thomas Klinke Immobilien, Hamburg

tätig. Das Unternehmen ist auch mit der Vermarktung der Mietwohnungen

beauftragt.

