OTS: Mitchells & Butlers Germany GmbH / Starker Rückenwind für die ALEX ...

Starker Rückenwind für die ALEX Freizeitgastronomie / Hohe Kunden- und

Mitarbeiterzufriedenheit sind entscheidende Faktoren für das Wachstum

der deutschen Kette

Wiesbaden (ots) - Die Mitchells & Butlers Germany GmbH hat ihre

exzellenten Ergebnisse der vergangenen Jahre 2017 nochmals getoppt.





Mit den von ihr zum Jahresende betreuten 44 deutschen

Erlebnisgastronomie-Betrieben der Marken ALEX (40), Brasserie (3) und

All Bar One (1) hat das Unternehmen im zurückliegenden Geschäftsjahr

(zum 31.12.17) ein Umsatzwachstum von 4,9 % auf 110,8 Mio. Euro (i.

Vj. 105,6) erwirtschaftet.

Obwohl sich die Anzahl der Betriebe im Vergleich zu 2016 um ein

ALEX erhöhte (Eröffnung Aachen im April 2017), wurde das Plus primär

über die bestehenden Outlets generiert. Bernd Riegger,

Geschäftsführer des in Wiesbaden ansässigen Unternehmens, sieht die

strategische Ausrichtung der ALEX-Kette durch dieses positive

Ergebnis bestätigt: "Eines unserer Hauptziele für das vergangene

Geschäftsjahr war die Gewinnmaximierung über den Bestand." Diesem

wurde in rund zehn Jahren ein umfangreiches Facelift verpasst,

parallel zu einer umfassenden Konzeptumstellung. Die letzten drei

Redesigns erfolgten 2017 in Berlin, Magdeburg und Wiesbaden. Damit

ist die Neuausrichtung der bestehenden Betriebe vorerst

abgeschlossen. Kleinere Anpassungen, wie neues Mobiliar oder

technische Nachrüstungen, werden laufend vorgenommen, um

Kundenakzeptanz und Profitabilität weiterhin zu steigern.

Der Nettogewinn des Unternehmens zog ebenfalls um 9,4 % an. "Und

das ist nur zu einem geringen Teil auf Preiserhöhungen

zurückzuführen", erklärt Bernd Riegger, "denn die werden natürlich

auch durch gestiegene Lebensmittel- oder Personalkosten absorbiert."

Grund dafür sind vielmehr gestiegene Umsätze in den einzelnen

Betrieben, allen voran die Flaggschiffe ALEX Hamburg Alsterpavillon

oder ALEX Frankfurt Skyline Plaza. Lag der durch einen Betrieb im

Durchschnitt generierte Umsatz 2010 noch bei 1,74 Mio. Euro, stieg er

2017 auf 2,52 Mio. Euro.

Erfolgsfaktoren 2017 und Strategie 2018

ALEX ist ein Fullservice-Gastronomiekonzept mit

Ganztages-Verwöhnprogramm, das sich als anspruchsvoller Hybride

zwischen Bistro, Kneipe, Restaurant, Bar und Café bewegt. Bedient

wird eher der Mainstream- als der Ausnahmegeschmack, ansprechen

möchte man von früh bis spät alle Generationen. Lag der Schwerpunkt

früher auf jungen Menschen bis 25, ist es in den letzten fünf Jahren

gelungen, eher die zahlungskräftigere Zielgruppe 25+ anzuziehen.

Basis dafür ist das neue Interior-Design sowie eine Optimierung des

Service- und Produktangebots, wodurch der Durchschnittsbon erhöht

werden konnte. So hat ALEX nicht nur seine Küchenkompetenz gesteigert

durch qualitativ hochwertigere und damit auch hochpreisigere Speisen,

sondern lässt auch verstärkt gesellschaftliche Trends in seine Karten

einfließen. Einer davon sind herzhaft leckere Küchenklassiker wie

Rinderroulade, Königsberger Klopse & Co., die zu Jahresbeginn

angeboten und zu einem Verkaufsschlager wurden. Bernd Riegger erklärt

den "Back to the roots"-Geschmack in Zeiten, wo Health Food und

vegane Trends vermeintlich auf dem Vormarsch sind, damit, dass

aufgrund von veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen immer mehr

traditionelle Einzelgastronomien schließen. "Wer spontan Lust auf

eine hausgemachte Kohlroulade hat, muss unter Umständen lange danach

suchen. Deshalb füllen wir im ALEX diese Lücke."

Ähnlich verhält es sich mit dem Morgengeschäft, das ALEX bereits

Anfang dieses Jahrtausends für sich entdeckte und mit dem größten

Buffet-Angebot außerhalb der Hotellerie zur Nummer 1 im deutschen

Frühstücksmarkt avancierte. Mittlerweile verkauft man deutlich über

zwei Millionen Frühstücke pro Jahr. Für das laufende Jahr plant das

Unternehmen einen weiteren Ausbau der Frühstückskompetenz, um die

führende Position zu stärken. Etwa durch eine optisch noch

ansprechendere Präsentation der ca. 150 angebotenen Buffetprodukte

und eine Qualitätsoffensive beim Backwerk. Seit Jahresbeginn 2018

sind die Betriebe flächendeckend mit modernsten Brotbacköfen

ausgestattet und fertigen nun aus Rohlingen statt aus Aufbackware.

Sehr erfreulich ist die gestiegene Gästeanzahl und eine hohe

Stammkundschaftsrate. In einer immer schnelllebigeren Zeit findet der

Gast Ruhe und Geborgenheit in seinem ALEX, das der zunehmend mobiler

werdenden Gesellschaft mit seinem ungezwungenen Ambiente einen

zweiten Wohlfühlort neben dem Zuhause bietet. Dessen hohe

Familienfreundlichkeit und soziales Engagement wurden in den letzten

Jahren mehrfach durch unabhängige Studien ausgezeichnet.

Obwohl die Mitchells & Butlers Germany GmbH mit dem Jahresergebnis

2017 höchst zufrieden ist, sieht sie für 2018 weiterhin große

Herausforderungen angesichts vieler Vorgaben und Überregulierungen

(Mindestlohnbestimmungen, Arbeitszeitgrenzen) sowie bei der

Beschaffung und vor allem Bindung von Arbeitskräften. Damit die über

2.000 Mitarbeiter das ALEX-Credo "Das Leben ist schön" transportieren

können, muss die Work-Life-Balance stimmen, die veränderten

Arbeitsplatz-Erwartungen der Millennials-Generation berücksichtigt

und für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gesorgt sein. Das hat ALEX

erkannt und vor über 15 Jahren eine eigene Akademie gegründet, die

ihr Kursangebot seit damals nicht nur verdreifacht, sondern auch

wesentlich vielschichtiger gestaltet hat. Zusammen mit flexiblen

Arbeitszeitmodellen und einer guten internen Stimmung überzeugt das

die Mitarbeiter. Und nicht nur sie. In der Focus-Studie "Deutschlands

beste Jobs mit Zukunft" (Juli 2017) zählte ALEX zu den Testsiegern.

Für die weitere Expansion zählt Qualität vor Quantität. Ein

Expansionswettlauf wird nicht stattfinden. Bei Neueröffnungen

konzentriert man sich auf ganztägig stark frequentierte Toplagen in

Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, die mindestens 1,8 Mio. Euro

Bruttoumsatz im Jahr generieren können. Die Immobilienangebote müssen

überzeugen, die Mietzeiträume großzügig bemessen sein. Die

Angebotslage hat sich nach Rieggers Beobachtung während des

vergangenen Jahres stark verbessert, wenn auch der Wettbewerb unter

den Gastronomen zugenommen hat. "Mittlerweile sind Gastrounternehmen

trotz der vermeintlich negativen Begleitumstände, wie Lärm- und

Küchengeruchbelästigung, bei Vermietern beliebter. Denn der von ihnen

bislang bevorzugte stationäre Einzelhandel leidet unter dem

Onlinegeschäft und kann sich Mieten in Toplagen oft nicht mehr

leisten. Hier sind wir als mächtiger Konzern natürlich im Vorteil."

Hinter der deutschen Niederlassung steckt die britische Mitchells &

Butlers plc. Der ehemalige, 1898 gegründete Brauerei- und

Hotelkonzern betreibt rund 1.700 Pubs und Restaurants in

Großbritannien und die ALEX-Kette als einzige Auslandsmarke. Sie

gehört zu einer der drei profitabelsten Brands des Konzerns.

Mit dieser hohen Profitabilität überzeugte Mitchells & Butlers

Germany auch die deutschen Immobilienanbieter und sicherte sich

gleich vier Toplagen, die bis Mitte 2019 eröffnen: ALEX Berlin

Mercedes Platz, ALEX Frankfurt MyZeil und ALEX Hamburg Überseebrücke.

Mit Spannung erwartet man in Wiesbaden darüber hinaus die für Herbst

2018 vorgesehene deutsche Premiere des in Großbritannien sehr

erfolgreichen, hochwertigen Steakhouse-Konzeptes "Miller & Carter" an

einem Premiumstandort direkt an der Frankfurter Alten Oper.

Bernd Riegger geht für 2018 von einem moderaten Wachstum um zwei

bis drei ALEX-Betriebe aus. Eventuell wird auch das "Miller &

Carter"-Konzept bereits im kommenden Geschäftsjahr multipliziert.

Digitalisierung als Umsatzmotor

ALEX sieht sich als Gastgeber, der seinen Gästen Emotionen

verkauft und ihnen das gibt, was sie sich wünschen. Was das ist, weiß

ALEX ziemlich genau. Seit einem Jahr setzt das Unternehmen auf ein

Online-Reputationsmanagement-System, mit dem das Gästefeedback aus

den unterschiedlichen digitalen Kanälen zusammengeführt, analysiert

und in die Betriebskonzepte eingebunden wird. Ein eigenes Team von

Social Media Spezialisten antwortet nicht nur schnell auf jeden Post,

sondern entwickelt auch immer wieder neue Ideen, um mit dem Gast in

Verbindung zu treten. Vor wenigen Wochen wurde mit großem Erfolg ein

Live-Chat in die Webseite integriert, mit dem ALEX eine

Vorreiterrolle in der Branche übernimmt. Im direkten Dialog können

Fragen nach Öffnungszeiten, Angeboten, Parkmöglichkeiten oder zu

Tischreservierungen unkompliziert und schnell beantwortet werden.

Kurzfristige Absagen bei Reservierungen oder nicht erscheinende

Gäste machen der Branche zunehmend zu schaffen. Laut Bernd Riegger

gibt es bei ALEX auch manchmal Leerstände wegen nicht erschienener

Gäste, "aber dank des auf unsere Anforderungen abgestimmten, selbst

entwickelten Online-Reservierungssystems sind sie verschwindend

gering". So enthält die Online-Bestätigung einen Link zum Stornieren

und am Vortag des geplanten Restaurantbesuchs wird eine

Erinnerungsmail versendet, ebenfalls mit Stornolink. Und das System

erstellt Wartelisten und versendet automatische

Benachrichtigungsmails, wenn sich an der Buchungssituation im

Wunschbetrieb etwas verändert hat. Immerhin 195.000 und damit 65 %

aller Reservierungen erfolgten 2017 bei ALEX online, 75 % davon

werden über mobile Geräte getätigt. Dank einfacher Handhabung und

optimierter Nutzung der Webseite für mobile Endgeräte wurden die

Voraussetzungen dafür von ALEX bereits 2016 mit einem umfangreichen

Redesign geschaffen.

Seit 2017 bietet die Webseite die Möglichkeit, die Speisekarten

aller Betriebe anzuzeigen, die Speisenwahl nach bestimmten Kriterien

wie vegan, vegetarisch und nach Allergenen selektieren oder sich die

Mittagskarten seines ALEX zusenden zu lassen. Das kommt an bei den

Gästen, wie die zahlreichen Posts der etwa 750.000 Besucher auf den

sozialen Kanälen zeigen. Sie werden sich sicherlich auch über eine

weitere Neueinführung freuen, die bis Mitte des Jahres kommen soll.

Ein komplett neues Kassensystem trägt zu einer wesentlich

vereinfachteren Gutscheinbestellung mit direkter Online-Bezahlung

bei.

Digitalisierung ist für ALEX innerhalb von drei Jahren zu einem

wichtigen Umsatztreiber geworden, der 2018 weiter kräftig ausgebaut

werden soll.

Weitere Infos auf www.dein-alex.de oder

www.facebook.de/alexgastro.

Hintergrundinfos zum Unternehmen

Über ALEX und Brasserie

Mitchells & Butlers plc. wurde 1898 gegründet. Der führende

Betreiber von Pubs und Restaurants in Großbritannien (rund 1.700

Outlets, u.a. Marken wie All Bar One, Miller & Carter, Vintage Inn,

Toby Carvery) verzeichnete 2017 (zum 30.9.) einen Umsatz in Höhe von

2,2 Mrd. Pfund. 1999 wurde die deutsche ALEX-Gruppe übernommen und

seither kontinuierlich ausgebaut. Für das Management dieses

innovativen Freizeitgastronomie-Konzeptes zeichnet die Mitchells &

Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Geschäftsführer: Bernd Riegger),

verantwortlich, unter deren Ägide auch das "Brasserie"-Konzept

betrieben wird. Sie erwirtschaftete 2017 (z. 31.12.) mit mehr als

2.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 110,8 Mio. Euro (105,6 i.

Vj). Unter den umsatzstärksten Freizeitgastronomie-Unternehmen im

Segment der deutschen Systemgastronomie belegt Mitchells & Butlers

seit 2004 einen der ersten drei Plätze. www.dein-alex.de |

www.deine-brasserie.de

