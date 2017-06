OTS: Meelogic Consulting AG / IoT-Softwarespezialist Meelogic verstärkt sich ...

IoT-Softwarespezialist Meelogic verstärkt sich in Süddeutschland Berlin/Stuttgart (ots) - Der Berliner Internet-of-Things-Lösungsanbieter baut seine süddeutsche Präsenz aus.



Rückwirkend zum 01.01.2017 geht die Stuttgarter Advandus GmbH in die Meelogic Consulting AG auf. Advandus Gründer Markus Schweiker wird Mitglied des Meelogic Managementteams.

"In Süddeutschland brummt der Bär, aber Softwarespezialisten sind knapp", begründet Meelogic Vorstand Ayana Alemu den Schritt. "Mit dem neuen Standort Stuttgart sind wir näher bei unseren süddeutschen Kunden und können deren größtes Problem beheben: Fehlende Manpower für das Internet-of-Things." In den Standorten Berlin, Köln und dem polnischen Stettin verfügt das eingespielte Meelogic-Team über die dringend benötigten Kapazitäten. Alemu: "So können wir unsere Kunden unterstützen, ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein."

Durch Qualität, Fokussierung und Kundennähe ist die Meelogic Consulting AG in den vergangenen fünf Jahren jährlich um 60% gewachsen, auf dieses Erfolgsrezept will Ayana Alemu auch künftig setzen. Die auf mobile Lösungen, Business Systems und Embedded Development ausgerichtete Meelogic Consulting AG kann das Portfolio dank der Verschmelzung um Online-Marketing sowie Lifecycle- und Kollaborationslösungen ergänzen.

Die beiden Unternehmen verbindet bereits seit 2013 eine enge Geschäftsbeziehung. Advandus-Gründer Markus Schweiker begrüßt den Schritt, auch aus Sicht seiner Kunden: "Die Zusammenarbeit ermöglicht uns den Zugang zu zusätzlichen Kompetenzen und Ressourcen und damit eine einzigartige Chance für nachhaltiges Wachstum in Süddeutschland."

ÜBER MEELOGIC

Die Meelogic Consulting AG entwickelt IT-Lösungen für eine mobile und vernetzte Welt, basierend auf einem tiefen Verständnis für Technologien und Märkte im digitalen Zeitalter.

2011 wurde von erfahrenen IT-Profis der Grundstein in Berlin gelegt. Mit weiteren Standorten in Stettin (Polen), Köln und Stuttgart arbeitet Meelogic heute mit internationalen Teams für namhafte Kunden in den Branchen Automotive, Medizintechnik, Medien, Transport, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie, Logistik und E-Commerce.

Meelogic verbindet agile Start-up-Kultur mit langjähriger Beratungskompetenz, exzellentem Entwickler-Know-how und hoher Verlässlichkeit.

OTS: Meelogic Consulting AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114108.rss2

Pressekontakt: Meelogic Consulting AG Solveig Bier Marketing & Presse Stralauer Allee 2c D-10245 Berlin Telefon: +49 30 400 419 34 E-Mail: presse@meelogic.com Internet: www.meelogic.com