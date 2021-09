OTS: McMakler / McMakler setzt Wachstumskurs fort / Umsatz im 1. Halbjahr ...

McMakler setzt Wachstumskurs fort / Umsatz im 1. Halbjahr 2021

verdoppelt (FOTO)

- Umsatz in H1 2021 um 98% auf rund 40 Millionen Euro gesteigert

- 50% mehr Immobilien über McMakler-Plattform vermittelt

- McMakler mit herausragenden Bewertungen weiterhin führend bei

Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit

- Geschäftsbereiche McMakler Finance und McMakler Commercial verzeichnen starkes

Wachstum

Trotz mehrmonatigen Lockdowns hat McMakler im ersten Halbjahr 2021 seinen

Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt.



Der Umsatz stieg um 98% auf rund 40

Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Treiber für die starke

Entwicklung ist die Kombination von hervorragend ausgebildeten, lokalen Maklern

mit der McMakler-eigenen Technologieplattform. Inzwischen haben mehr als 400

fest angestellte Makler vor Ort rund 50% mehr Transaktionen erfolgreich

abgeschlossen als im Vorjahreszeitraum.

Während das Gesamtangebot im Markt auf Grund von Corona in den Monaten April bis

August einen Rückgang verzeichnete, ist das Angebot an zu vermarktenden

Immobilien auf der McMakler-Plattform dagegen dynamisch gewachsen. So ist im

ersten Halbjahr 2021 die Zahl der Objekte in der aktiven Vermarktung um

insgesamt rund ein Drittel gestiegen. Auch bei der Kundenzufriedenheit hat

McMakler seine Position weiter ausbauen können: Neben Auszeichnungen bei

wichtigen Branchen-Awards wird McMakler von seinen Kunden mit 4,5 Sternen auf

Google und 4,7 Sternen bei Trustpilot bewertet.

"Wir sind angetreten, um Kunden auf einer Plattform den besten Service beim Kauf

und Verkauf von Immobilien zu bieten. Dass immer mehr Menschen uns bei dieser

wichtigen Aufgabe vertrauen, zeigt, wie wir durch die Verzahnung digitaler

Prozesse mit lokaler Expertise den Markt verändern" , sagt Felix Jahn, Gründer

und CEO von McMakler. "Immer mehr Kunden empfehlen uns in ihrem Bekanntenkreis.

Trotz Urlaubszeit war die Nachfrage auch in den Sommermonaten sehr hoch. Im Juli

und August haben wir 63% mehr Umsatz verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Mit

unserem starken Team, lokal vor Ort und in unserer Zentrale in Berlin, freuen

wir uns, vielen weiteren Kunden zu helfen, den Weg in ihr neues Zuhause zu

finden."

Noch mehr Expertise vor Ort: McMakler vergrößert sein Netzwerk aus lokalen

Maklern

McMakler setzt auf die Verknüpfung einer starken digitalen Plattform mit

Experten vor Ort. Aktuell sind über 400 Immobilienexperten deutschlandweit im

Unternehmen angestellt. Das Maklernetzwerk besteht ausschließlich aus

hervorragend ausgebildeten und festangestellten Maklern - eine Seltenheit in der

Industrie. "Nur so können wir jedem Kunden eine exzellente Betreuung End-to-End

anbieten. Mit Freelancern wäre dies nur schwerlich möglich" , so Felix Jahn. Im

Vergleich zum Vorjahr vergrößerte McMakler sein Netzwerk aus lokalen Maklern um

77%.

Der weitere Ausbau des Maklernetzes ist auch über die nächsten Jahre ein

wesentlicher Pfeiler der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Makler

profitieren von der marktführenden Markenbekanntheit von McMakler, konsequenter

Aus- und Weiterbildung und der Möglichkeit, Transaktionen mit der McMakler

Technologieplattform effizienter durchführen zu können: Viel administrative

Arbeit wird abgenommen, und die Makler können sich auf das konzentrieren, was

wirklich zählt: Die direkte Arbeit mit den Kunden.

McMakler belegte im ersten Halbjahr 2021 mit 53% unverändert die Spitzenposition

im Wettbewerbsvergleich unter Deutschlands Hybrid-Immobilienmaklern (Quelle:

YouGov-Befragung 2021).

CEO Felix Jahn sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir in den Augen unserer Kunden

unsere Qualität im Service weiter steigern konnten. Mit unserem wachsenden Team

aus herausragenden Maklern und innovativen Plattform-Spezialisten sind wir

bestens aufgestellt, um künftig noch mehr Menschen beim Verkauf und Kauf ihres

Eigenheims deutschlandweit zu unterstützen."

Digitalstrategie ist ein Schlüssel für die Immobilientransaktion der Zukunft

Um das Wachstum trotz Pandemie zu beschleunigen, hat McMakler in die

Weiterentwicklung seiner digitalen Lösungen für Verkäufer, Käufer und eigene

Makler investiert. Ziel ist, den Transaktionsprozess vor Ort noch einfacher,

transparenter und damit auch schneller zu machen. Insbesondere

Online-Besichtigungen und Video-Termine wurden in der Zeit der strikten

Kontaktbeschränkungen stark nachgefragt.

"Statt den Fahrtweg auf sich zu nehmen, konnten Menschen bequem von zu Hause aus

eine Immobilie besichtigen. Dabei wurden sie von einem unserer lokalen Makler

begleitet, der auf individuelle Wünsche und Fragen jederzeit reagieren konnte.

Das Konzept erfreut sich auch nach dem Lockdown großer Beliebtheit. Viele Kunden

sind überrascht, wie einfach und schnell sie mit kompetenter Beratung mehrere

Immobilien in fremden Städten besichtigen können" , so Jahn.

Geschäftsbereiche McMakler Finance und McMakler Commercial zeigen starke

Wachstumsdynamik

Der Geschäftsbereich McMakler Finance schließt mit einem Anstieg von 470% an

vermittelten Finanzierungsvolumina gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein

ausgesprochen erfolgreiches erstes Halbjahr ab. Um die hohe Nachfrage der Kunden

nach maßgeschneiderten Finanzierungsangeboten zu bedienen, sind mittlerweile

über 60 Mitarbeiter im Bereich Immobilienfinanzierung, in der Beratung sowie der

Kundenbetreuung tätig. Kunden profitieren von einer maßgeschneiderten Betreuung

aus einer Hand, bei der die Wunschimmobilie und die Finanzierung perfekt

aufeinander abgestimmt sind und sparen sich auf diese Weise den Weg in die

lokale Bank.

Auch der Geschäftsbereich McMakler Commercial steigerte die Zahl der erfolgreich

vermittelten Transaktionen mit wohnwirtschaftlichen Immobilien und gewerblichen

Objekten im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls

deutlich um 81%. Das Team aus lokal vertretenen Commercial Maklern und

erfahrenen Key Account Managern gewinnt das Vertrauen von immer mehr

Immobilienfonds und -unternehmen und unterstützt McMakler Commercial bei

Globalverkäufen, wie z.B. jüngst der erfolgreichen Vermarktung einer Wohnanlage

mit 50 Einheiten in Thüringen oder zwei Mehrfamilienhäusern mit über 70

Einheiten in Berlin.

Über McMakler

McMakler ( http://www.mcmakler.de ) ist ein in Deutschland, Österreich und

Frankreich aktiver Full-Service Immobiliendienstleister. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 400 eigene Immobilienmakler an über 20 Standorten, die sich

hervorragend mit den regionalen Gegebenheiten auskennen. Sie werden unterstützt

durch knapp 600 Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die

Analyse- und Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist

das bekannteste Immobilienmaklerunternehmen Deutschlands und der am schnellsten

wachsende Hybridmakler Deutschlands. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe

Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Verkauf

aus. Felix Jahn startete den Hybrid-Immobilienmakler als Gründungsinvestor und

Executive Chairman und übernahm 2018 zusätzlich die CEO-Funktion.

