OTS: Marnette Consulting GmbH / HSH-Verkauf: Haben Landesregierungen Hamburgs ...

HSH-Verkauf: Haben Landesregierungen Hamburgs und Schleswig-Holsteins

Kaufpreiszahlung der Hedgefonds durch Bilanztricks finanziert? (FOTO)

Hamburg (ots) -

Es verdichtet sich der Verdacht, daß Olaf Scholz und Daniel

Günther gegenüber den Bürgern die Unwahrheit gesagt haben.





Die HSH Nordbank steht für einen der größten Bankenskandale in

Deutschland und wird die Bürger Hamburgs und Schleswig-Holsteins wohl

weit über 20 Mrd. Euro kosten. Die Bank hängt seit 10 Jahren am Tropf

der Steuerzahler und schreckte sogar jahrelang vor dem Verfälschen

von Ergebnissen nicht zurück. Statt sie rechtzeitig abzuwickeln,

wurde von den Landesregierungen der drohende Konkurs mehrfach

verschleppt. Dies zwang die EU, den Verkauf oder die Abwicklung zum

28.02.2018 anzuordnen.

Die Landesregierungen entschieden sich am 28.02.2018 für den

Verkauf an US-amerikanische Hedgefonds. Die beiden Landeschefs Olaf

Scholz, kürzlich zum Bundesfinanzminister aufgestiegen, und Daniel

Günther erklärten, dass sie die HSH als Gesamtbank verkauft und einen

"unerwartet guten Kaufpreis" von etwa 1 Mrd. Euro erzielt hätten. "Es

ist ein Schlußstrich unter falsche Entwicklungen in den Jahren 2003

bis 2008 ", so Olaf Scholz. Die tatsächlichen Gesamtbelastungen für

die Bürger verschwieg er. Auf kritische Nachfragen meinte er nur:

"Wir sehen keine Fehler bei uns".

Schnell entstanden Zweifel, ob es sich wirklich um einen Verkauf

handelt und nicht tatsächlich um einen Deal mit Hedgefonds, um eine

geordnete Abwicklung nach dem Gesetz zu verhindern bzw. zu

unterlaufen. Denn faktisch ist die Bank wegen ihres negativen

Unternehmenswertes in Milliardenhöhe nicht verkäuflich und ein

positiver Preis von 1 Mrd. Euro wunderlich.

Dem von den Landesregierungen beschlossenen Verkauf sollten die

Landesparlamente in Schleswig-Holstein am 26.04.2018 und in Hamburg

im Juni 2018 zustimmen. Die Zustimmung durch den

schleswig-holsteinischen Landtag erfolgte überraschend einstimmig.

HSH Vorstand auf der Bilanzpressekonferenz am 26. April 2018:

"Eine vollkommen andere Bank"

Zeitgleich zur einstimmigen Entscheidung des

schleswig-holsteinischen Landtages am 26.04.2018 veröffentlichte die

HSH Nordbank ihre Bilanz 2017. Zuvor hatte sie am 28.02.2018 bekannt

gegeben, dass sie wegen der Verkaufsentscheidung der Länder die

ursprüngliche Bilanz 2017 ändern und statt eines Gewinns einen hohen

Verlust ausweisen müsste.

Diesmal - und im Gegensatz zu den Vorjahren - konnte der

HSH-Vorstand keine positiven Ergebniszahlen präsentieren: Das

Ergebnis v.St. nach IFRS ergab einen hohen Verlust von minus 453 Mio.

Euro. Und schon der war durch die Auflösung erheblicher stiller

Reserven in Höhe 356 Mio. Euro aufgebessert.

Der frühere Trick, das Ergebnis durch Anrechnung der Garantie bei

der Risikovorsorge zu schönen, war dem Vorstand diesmal verwehrt.

Denn die vom Bürger gegebene 10 Mrd. Euro-Garantie war bereits im 1.

Quartal des Geschäftsjahres 2017 aufgebraucht, so die

Investorenpräsentation der HSH vom 26.April 2018.

Das Jahresergebnis 2017 nach HGB beläuft sich sogar auf einen

Verlust von 1,039 Mrd. Euro.

Der Jahresabschluß 2017 per 31.12.2017 zeigt weitere

Auffälligkeiten, die den Deal der Landesregierungen mit den

Hedgefonds und den "unerwartet guten Kaufpreis" von etwa 1 Mrd. Euro

in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen :

- Im Abschluß 2017 sind bereits Effekte aus dem Verkauf an die

Hedgefonds, der frühestens im Sommer 2018 abgeschlossen werden kann

und noch der Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft bedarf,

berücksichtigt worden. Dies sei rechtlich möglich, vertrat der

HSH-Vorstand Stefan Ermisch seine ungewöhnliche Bilanzierung.

- Die faulen Kredite in der Bilanz wurden gegenüber 2016 auf dem

Papier um über 6,5 Mrd. Euro reduziert. Diese "abgebauten" Kredite

sollen erst nach vollzogenem Abschluß des Verkaufs in einer

Zweckgesellschaft untergebracht werden, die den Hedgefonds selbst

gehört. Ein derart starker Abbau ist im Vergleich zu den Vorjahren

sehr auffällig. Ein ähnlich starker Abbau war der HSH zuvor nur im

Jahr 2016 gelungen, als die Bürger faule Schiffs-Kredite der Bank in

Milliardenhöhe übernehmen mussten.

Durch das formale Vorziehen des Verkaufs in das Jahr 2017, den

scheinbaren Abbau fauler Kredite sowie Wertberichtigungen gegen die

Garantie wurden offensichtlich Bilanzierungstricks möglich, welche

die Käufer beim Kaufabschluß 2018 wohl um 1 Mrd. Euro besser stellen

und ihnen hierdurch die Zahlung eines fiktiven Kaufpreises in dieser

Höhe ermöglichen werden.

D.h. die Landesregierungen haben den "Käufern" den Deal durch

Bilanzierungstricks selbst finanziert. Über den Trick, der schon in

politischen Kreisen mit Entsetzen diskutiert wird, berichten bereits

Medien der Maritimen Wirtschaft.

Interessant ist deshalb auch der 7-seitige Abschlußbericht des

Wirtschaftsprüfers KPMG. Dieser musste sich im Vergleich zu den

Vorjahren besondere Mühe geben, das gegebene, uneingeschränkte Testat

zu begründen. Ein ungewöhnlicher Vorgang.

Die deutsche Bankenaufsicht BaFin sowie die EZB scheinen dies

alles mitzutragen.

Sollte sich dies bewahrheiten, haben Olaf Scholz und Daniel

Günther die Bürger bewusst belogen.

Der schleswig-holsteinische Landtag dürfte somit vorgeführt worden

sein, als er am 26.04.2018 in Kiel einstimmig dem Verkauf zustimmte.

Doch die Einstimmigkeit im Landtag täuscht. Durch Druck der

Landesregierung sowie bewusste Fehlinformationen, z.B. das

Vortäuschen eines "unerwartet guten Verkaufspreises", waren die

meisten Parlamentarier, wie aus Abgeordnetenkreisen zu hören war, in

eine schwere Gewissensnot gebracht worden und hatten trotz größter

Bedenken zugestimmt. Von der Landesregierung war ein Drohpotenzial

aufgebaut worden und wichtige Unterlagen mit Hinweis auf das

Bankgeheimnis blieben vorenthalten. Es blieb auch unbewiesen, der

Deal sei wirtschaftlicher als eine gesetzliche und transparente

Abwicklung. Der Kaufvertrag wurde und wird wie ein Staatsgeheimnis

gehütet und soll in Teilen nur geschwärzt zugänglich sein, wie Medien

berichten.

Ein solches Vorgehen bei Entscheidungen zur HSH ist nicht neu. Der

Bankenexperte Prof. Martin Hellwig fand dafür bereits 2017 klare

Worte : "Eine öffentliche Diskussion haben die Verantwortlichen in

der Bank und den Regierungen erfolgreich unterbunden, durch

Vertuschen, Beschönigen und Verweigern von Antworten. Die

Stützungsbeschlüsse von 2009, 2013 und 2015/2016 beruhten auf

erkennbar fehlerhaften Prognosen.(...).Verantwortlichkeit in der

Demokratie sieht anders aus."

Die Hamburgische Bürgerschaft wird im Juni über den angeblichen

Verkauf entscheiden. So, wie es aussieht, droht das HSH-Desaster -

wie bereits 2009 - , zu einem schweren politischen Skandal auf

Landes- und Bundesebene zu werden.

OTS: Marnette Consulting GmbH

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130548

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130548.rss2

Pressekontakt:

Dr. Werner Marnette

Tel. 0172 8542965

Mail. w. marnette@industria-futura.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/130548/3939435 -