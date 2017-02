OTS: Lindsay Goldberg Vogel GmbH / Thomas Unger wird Managing Partner bei ...

Thomas Unger wird Managing Partner bei Lindsay Goldberg Vogel (FOTO) Düsseldorf (ots) - - Ehemaliger CEO von Constantia Flexibles und stellv.



CEO der Metro AG - Prof. Dr. Vogel: "Vollblut-Unternehmer, der Unternehmen wertvoller macht" - LGV sieht großes Potential in Deutschland

Thomas Unger (56) ist neuer Managing Partner bei der Lindsay Goldberg Vogel GmbH (LGV), die den Investor Lindsay Goldberg, New York, in Europa vertritt. Der ehemalige CEO von Constantia Flexibles und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Metro AG, der eine umfassende M&A-Erfahrung mitbringt, erweitert das Führungsteam von LGV um Chairman Prof. Dr. Dieter Vogel und Managing Partner Dr. Thomas Ludwig. "Wir freuen uns, mit Thomas Unger einen Vollblut-Unternehmer gewonnen zu haben, der Unternehmen wertvoller macht", so Prof. Dr. Dieter Vogel. Mit seiner analytischen Klarheit, seiner strategischen Kompetenz und operativen Orientierung könne er die Portfoliounternehmen aktiv auf ihrem Wachstumskurs unterstützen. "Wir sehen in Deutschland ein großes Potential für weitere Übernahmen", unterstreicht Vogel.

Unter der Führung von Thomas Unger hatte Constantia Flexibles zwischen 2010 und 2015 sein Geschäftsmodell internationalisiert, den Umsatz um 90 % auf 1,9 Mrd. EUR ausgebaut und das EBITDA überproportional gesteigert. Der französische Investor Wendel hatte Constantia Flexibles 2015 für 2,3 Mrd. EUR erworben. In seiner Karriere hat Unger unter anderem fünf Jahre lang als CFO für VAW Aluminium AG gearbeitet, bevor er 2002 als CFO zur Metro AG wechselte, wo er 2008 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen wurde. Dort war der Diplom-Wirtschaftsingenieur (TU Berlin) für die Elektronikmärkte Media Markt und Saturn, für die Warenhausgruppe Galeria Kaufhof, das Immobiliensegment des Konzerns (METRO Group Asset Management) sowie die Innenrevision verantwortlich.

Über Lindsay Goldberg:

Lindsay Goldberg verwaltet Eigenmittel von rund 13 Mrd. US-$ und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, vertreten. Partner von Lindsay Goldberg Vogel sind Prof. Dr. Dieter Vogel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG, und Dr. Thomas Ludwig, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Klöckner & Co SE, und Thomas Unger, ehemaliger CEO von Constantia Flexibles und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Metro AG. In Deutschland ist Lindsay Goldberg an VDM Metals (http://www.vdm-metals.com) und in Österreich an Schur Flexibles (http://www.schurflexibles.com) beteiligt.

OTS: Lindsay Goldberg Vogel GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64034 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64034.rss2

Pressekontakt: Tobias M. Weitzel BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tel.: +49 (0) 2154 - 81 22 16 Mobil: +49 (0) 177 721 57 60 Fax: +49 (0) 2154 - 81 22 11 E-Mail: weitzel@kommunikation-bsk.de

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/64034/3554333 -