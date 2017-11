OTS: LeaseWeb Deutschland GmbH / LeaseWeb expandiert mit neuen Rechenzentren ...

LeaseWeb expandiert mit neuen Rechenzentren in London und Sidney

- Expansion gemeinsam mit Kunden und Partnern: TOPdesk und Acronis

LeaseWeb, mit über 65.000 physischen Servern und einer

Gesamtkapazität von 5,0 Tbps heute schon eines der größten Hosting-

und Cloud-Netzwerke weltweit, segelt weiter auf Expansionskurs.



Um

der mit der Digitalisierung der Weltwirtschaft einhergehenden

steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen, hat das Unternehmen zwei

neue Rechenzentren in London und Sidney in Betrieb genommen. LeaseWeb

bietet damit Cloud-Services auf vier Kontinenten - Europa, Asien,

Australien und Nordamerika - an.

"Deutsche Unternehmen, die den Weltmarkt im Blick haben, können

unmittelbar von den stark erweiterten Kapazitäten und der direkten

Präsenz beinahe überall auf der Welt profitieren", sagt Benjamin

Schönfeld, Geschäftsführer der LeaseWeb Deutschland GmbH. Das

Leistungsportfolio reicht von Bare-Metal-Servern über Private und

Public Cloud-Lösungen bis hin zu Content Delivery Networks. Dank der

skalierbaren Infrastruktur von LeaseWeb können Unternehmen die

Services jeweils in dem Maße in Anspruch nehmen, in dem sie im Zuge

ihrer Digitalisierungsstrategie benötigt werden. Dadurch entfallen

einerseits hohe Anfangskosten und andererseits steht dennoch eine

hochperformante Infrastruktur zur Verfügung, sobald sie für die

Expansion erforderlich ist. Die LeaseWeb Deutschland GmbH fungiert

für hiesige Anwender als Single-Point-of-Contact für die Nutzung der

globalen Ressourcen des Hosting- und Cloud-Netzwerks.

Mit dem Londoner Datenknoten bietet LeaseWeb Unternehmen, die sich

im Angesicht von Brexit verändert aufstellen wollen, neue Optionen.

Insbesondere bei EU-Unternehmen ist eine stärkere Nachfrage nach

einer eigenständigen Präsenz in Großbritannien zu verzeichnen, um den

britischen Markt besser bedienen zu können. Darüber hinaus sind

britische Anbieter zunehmend auf der Suche nach einem globalen

Partner, um Märkte außerhalb der Europäischen Union intensiver zu

adressieren.

Mit zwei Kunden hat LeaseWeb bei der Entwicklung der

Expansionspläne besonders eng zusammengearbeitet: TOPdesk und

Acronis. Bei TOPdesk handelt es sich um eine niederländische

Software- und Beratungsgesellschaft, die Wert legt auf eigene Präsenz

in Großbritannien. "Die Unsicherheiten beim Ausstieg Großbritanniens

aus der EU haben eine verstärkte Nachfrage nach einem Hostingzentrum

im Vereinigten Königreich ausgelöst", erklärt Jeroen Boks, CIO bei

TOPdesk.

Die Eröffnung des australischen Rechenzentrums resultiert aus

einer Partnerschaft mit dem Sicherheitsspezialisten Acronis. Der neue

Datenknoten in Sydney steht für umfassende Cloud-Dienste sowohl für

nationale als auch internationale Unternehmen mit Geschäft in

Australien zur Verfügung. Jan-Jaap Jager, Chief Revenue Officer bei

Acronis, kommentiert: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit

LeaseWeb. Die Expansion eröffnet uns die Möglichkeit, mit unseren

Cloud-Services neue Märkte und Kunden zu erreichen."

Con Zwinkels, CEO und Mitgründer von LeaseWeb, erklärt: "Das

Internet-Business ist von Natur aus global. Um ihren Kunden überall

und jederzeit den besten Service zu bieten, verlassen sich Internet-

und IT-Anbieter auf globale Infrastrukturen überall auf der Welt. Mit

der Expansion nach Großbritannien und Australien bieten wir

Unternehmen aller Größenordnungen eine lokale Cloud-Infrastruktur, um

ihre Kunden vor Ort zu bedienen, und gleichzeitig bei Bedarf Kunden

überall auf der Welt zu erreichen."

Acronis setzt den Standard für den hybriden Cloud-IT-Datenschutz

mit seinen Backup-Ransomware Active Protection, Desaster Recovery und

Secure File Sync-and-Share-Lösungen. Mit der Acronis Any Data Engine

und der Image-Technologie bietet Acronis einen einfachen, schnellen,

umfassenden und bezahlbaren Datenschutz für alle Dateien,

Applikationen und Betriebssysteme über alle Umgebungen hinweg -

virtuell, physikalisch, cloud-basiert und mobile. 2003 in Singapur

gegründet und mit Hauptquartier in der Schweiz, schützt Acronis die

Daten von mehr als 5 Millionen Verbrauchern und über 500.000

Unternehmen in mehr als 150 Ländern und 20 Sprache. Mit über 100

Patenten gehören die Acronis-Produkte ständig zu den besten Produkten

des Jahres und bieten ein breites Leistungsspektrum einschließlich

Migration, Cloning und Replication. Die Lösungen von Acronis sind

über ein weltweites Netzwerk von Service Providern, Distributoren und

Cloud-Resellern verfügbar. Weitere Informationen: www.acronis.com.

TOPdesk verkauft, implementiert und unterstützt ITIL-konforme

Service Management Software für IT, Facilities Management und

eHRM-Helpdesks. Dadurch können Organisationen ihre Dienste

effizienter erbringen. Die Software Support Service-Desks und andere

Serviceabteilungen helfen bei der Durchführung und Verwaltung der

Aufgaben. TOPdesk wurde 1993 gegründet, hat über 4.500 Kunden in mehr

als 50 Ländern und Niederlassungen in zehn Ländern: die Niederlande,

Großbritannien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Ungarn,

die USA, Kanada und Norwegen. Die Service Management-Software ist in

zehn Sprachen erhältlich: englisch, niederländisch, französisch,

deutsch, ungarisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, schwedisch

und dänisch. TOPdesk beschäftigt über 500 Mitarbeiter weltweit.

Weitere Informationen: www.topdesk.com.

LeaseWeb (www.leaseweb.de) ist eines der weltweit größten

Hosting-Netzwerke, das 17.500 Kunden auf der ganzen Welt, darunter

sowohl KMUs als auch Großkonzerne, mit IaaS-Hostingslösungen

(Infrastructure-as-a-Service) versorgt. Das Leistungsportfolio

umfasst Bare-Metal-Server, Private und Public Cloud-Lösungen sowie

CDN. LeaseWeb betreibt neun Rechenzentren in Europa, Asien-Pazifik

und den USA, die allesamt von einem der weltweit größten Netzwerke

mit mehr als 65.000 physischen Servern und einer Gesamtkapazität von

5,0 Tbps unterstützt werden. LeaseWeb ("LeaseWeb") besteht aus einer

Gruppe von selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen

LeaseWeb agieren. Zu LeaseWeb gehören die LeaseWeb USA, Inc.

("LeaseWeb USA"), die LeaseWeb Netherlands B.V. ("LeaseWeb

Niederlande"), die LeaseWeb Deutschland GmbH ("LeaseWeb

Deutschland"), die LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. ("LeaseWeb

Asia-Pacific") sowie die LeaseWeb CDN B.V. ("LeaseWeb CDN").Diese

unabhängigen Unternehmen bieten außerdem ihre Services über ihre

jeweiligen LeaseWeb-Partner an.

