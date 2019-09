OTS: LIVIA Corporate Development SE / LIVIA GROUP kündigt den Verkauf seiner ...

LIVIA GROUP kündigt den Verkauf seiner Beteiligung Baden Board GmbH an

die MARPERGER Group an

München (ots) - LIVIA Group kündigt den Verkauf seiner Beteiligung

Baden Board GmbH an die MARPERGER Group, dem Family Office der

deutsch-tschechischen Unternehmerfamilie Ferstl an.



Die Baden Board

GmbH mit Sitz in Gernsbach ist eine der größten unabhängigen Solid

Board Hersteller in Europa.

Baden Board produziert jährlich rund 150.000 Tonnen weiß gedeckten

und gestrichenen Duplex- und Triplexkarton aus Recylingpapier.

Zusammen mit der Business Unit Packaging bietet die Gesellschaft

außerdem innovative Verpackungslösungen für weitere zahlreiche

Anwendungsbereiche. Die Gesellschaft hat in den letzten Monaten mit

Neuentwicklungen im Bereich Food Packaging auf sich aufmerksam

gemacht. Über 70 Prozent des Umsatzes werden im Bereich

Lebensmittelindustrie erwirtschaftet.

Die MARPERGER Group investiert in innovative Unternehmen, unter

anderem mit Schwerpunkt im Bereich Lebensmittelindustrie und

Produktion. So konnte beispielsweise in 2019 nach umfassender

Weiterentwicklung eine Beteiligung mit über hundert Mitarbeitern im

Bereich Erfrischungsgetränke und Brotbeläge erfolgreich an einen der

großen, global tätigen Lebensmittelkonzern veräußert werden.

"Die Kombination aus unserer Expertise in den Bereichen

Lebensmittel, Markenartikel und Produktion, sowie unser Zugang zu

Vertriebswegen in Süd- und Zentraleuropa mit dem Know How der Baden

Bord waren das entscheidende Argument für die Investition in die

Baden Board", erklärt Robert Ferstl, CEO der MARPERGER Group.

"Insbesondere die Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Graskarton

sehen wir als Game-Changer in den kommenden Jahren im Bereich der

Verpackungsmittelindustrie."

Jürgen Schultz, CEO von Baden Board: "Wir haben einen

Gesellschafter mit hoher Expertise und exzellentem Marktzugang zu den

Brand Ownern im Lebensmittelbereich gewonnen, genau dem Marktsegment

in dem wir die größten Wachstumspotentiale mit unseren neu

entwickelten und in der Pipeline befindlichen Produkten sehen."

LIVIA Group ist eine unabhängige Industrieholding sowie die

private Investmentgesellschaft von Prof. Dr. Dr. Peter Löw. Das

verwaltete Vermögen beträgt über EUR 782 Mio. LIVIA hat ein breites

Anlagespektrum. Es reicht von Unternehmensbeteiligungen und

Immobilien, über Landwirtschaft und Emerging Markets bis hin zu Kunst

und Antiquitäten. Mehr als 250 Transaktionen machen das Management

von LIVIA zu einem zuverlässigen und bevorzugten Partner

international agierender Konzerne und Finanzinstitutionen.

LIVIA Corporate Development ist auf die Akquisition von Spin-offs

/ Carve-outs internationaler Konzerne sowie die Übernahme

mittelständischer Unternehmen mit einem Umsatz von EUR 20 Mio. bis

EUR 1,5 Mrd. spezialisiert. Im Fokus stehen Firmen mit operativem

Verbesserungspotential, Unternehmenstransformationen sowie

Add-On-Akquisitionen, durch die sich Synergien mit bestehenden

Plattform-Investitionen realisieren lassen. www.livia-group.com

Die MARPERGER Group ist das Family Office der

deutsch-tschechischen Unternehmerfamilie Ferstl mit Sitz in Böhmen.

MARPERGER investiert in verschiedene Branchen und Immobilien,

insbesondere in mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz

zwischen EUR 20 und EUR 200 Mio. und nachvollziehbarem

Verbesserungspotenzial. Durch das persönliche Engagement der Gründer

und Eigentümer von MARPERGER in seinen Portfoliounternehmen wird eine

Leistungssteigerung, Innovation und der Zugang zu neuen Märkten und

Kunden angestrebt.

