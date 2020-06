OTS: LIVEKINDLY / Die LIVEKINDLY co. erweitert ihr Markenportfolio mit der ...

Die LIVEKINDLY co.



erweitert ihr Markenportfolio mit der Übernahme von

Oumph! und plant die Einführung der Marke noch dieses Jahr in

Deutschland

New York (ots) - The LIVEKINDLY co (http://www.livekindly.com) . verbindet

etablierte Brands sowie Start-up-Marken und ist auf dem Weg eines der größten

pflanzenbasierten Lebensmittelunternehmen der Welt zu werden. Heute gibt das

Unternehmen die Übernahme der mehrfach preisgekrönten pflanzenbasierten Marke

Oumph! aus Schweden bekannt. Mit diesem Kauf unterstreicht die LIVEKINDLY co.

ihre Ambition, an der Spitze der weltweiten Nahrungsmittelrevolution zu stehen

und umweltfreundliche Fleischalternativen weiter bekannt zu machen. Im März

verkündete die LIVEKINDLY co. bereits die Übernahme der deutschen

pflanzenbasierten Marke LikeMeat.

Oumph! ist 2014 gegründet worden und Teil des schwedischen Unternehmens Food for

Progress , das dabei helfen möchte, weltweit ein nachhaltiges und sicheres

Lebensmittelsystem zu kreieren. Zudem ist Oumph! Partner des schwedischen

Forschungsinstitutes RISE, um bessere pflanzenbasierte Inhaltsstoffe zu

entwickeln.

Oumph! richtete sich an ein breites Publikum und möchte durch sein

außergewöhnliches Branding sowie durch die Einzigartigkeit von Geschmack und

Textur mehr Menschen auf pflanzenbasierte Lebensmittel aufmerksam machen. Seit

dem Launch in Schweden im Jahr 2015, hat sich die Marke marktübergreifend bei

einem großen Publikum als Liebling etabliert und neue Kunden in die Kategorie

der pflanzenbasierten Produkte gelockt. Oumph! verzeichnet eine starke

Umsatzentwicklung und meldete für das erste Quartal 2020 ein Wachstum von 40 %

auf allen Märkten. Aktuell sind die Produkte in den nordischen Ländern, in

England und seit kurzem auch bei Jumbo in den Niederlanden erhältlich. Als

globales Lebensmittelunternehmen wird die LIVEKINDLY co. die Marke weiter

ausrollen und auch in andere Märkte bringen. In Deutschland wird Oumph!

voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres eingeführt.

Unter der Leitung von Koryphäen der globalen Lebensmittelindustrie, arbeitet die

LIVEKINDLY co. daran, die pflanzenbasierte Lebensweise als neue Normalität zu

etablieren. Dies soll mithilfe eines Ecosystems geschehen, das aus

gründergeführten, pflanzenbasierten Verbrauchermarken wie LikeMeat, The Fry

Family Food Co., Oumph! und der digitalen Medienplattform LIVEKINDLY Media

besteht.

Die LIVEKINDLY co. verfolgt das Ziel, das globale Lebensmittelsystem zu

transformieren und bildet derzeit als einziges Unternehmen im Bereich der

pflanzenbasierten Lebensmittel die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das

Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit Saatgutzüchtern, Produzenten

und Vertriebsfirmen aufgebaut und in die Infrastruktur investiert, um

traditionelle Fleischproduktionen zu transformieren. In Europa ist die

PHW-Gruppe Partner, Gründungsmitglied und Gesellschafter der LIVEKINDLY co. Die

PHW-Gruppe verfügt über tiefes Know-how und große Kapazitäten in den Bereichen

Produktion, Vertrieb und Logistik auf dem europäischen Lebensmittelmarkt.

"Die LIVEKINDLY co. führt eine Bewegung an, mit dem Ziel eine nachhaltigere

Zukunft aufzubauen. Dies tun wir durch unser Portfolio an Marken, die alle

leckere, gesunde, pflanzenbasierte Lebensmittel herstellen und durch unser

Ecosystem aus Partnern, die die gleiche Mission verfolgen wie wir", sagt Kees

Kruythoff, CEO und Chairman der LIVEKINDLY co. "Oumph! in die LIVEKINDLY

co.-Familie zu bringen war ein natürlicher nächster Schritt für uns. Das

Engagement von Oumph! für die Qualität pflanzlicher Lebensmittel und den Schutz

des Planeten spiegelt unser eigenes Bestreben wider, während wir unsere Mission

beschleunigen, die pflanzliche Ernährung zur neuen Normalität zu machen."

"Seit der Mitbegründung von Oumph! vor sechs Jahren war es bis heute eine

erstaunliche Reise und ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die unser Team

geleistet hat, um außergewöhnlich leckere, pflanzenbasierte Lebensmittel zu

schaffen", sagt Anders Wallerman, Co-Founder von Oumph!. "Unsere Mission war es

vom ersten Tag an, mehr Menschen dazu zu bringen, pflanzliche Lebensmittel zu

essen, was einen gesünderen und nachhaltigeren Weg für die Umwelt darstellt. Ich

freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kees und seinem Team, um mehr Menschen auf

der ganzen Welt mit neuen und bestehenden Produkten zu versorgen."

Wachstum im Bereich der pflanzenbasierten Lebensmittel

Die kürzlich veröffentlichen Ergebnisse des Ernährungsreports 2020 (https://www.

bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2020.pdf?__blob=pu

blicationFile&v=16) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

zeigen, dass der Fleischkonsum in Deutschland leicht abnimmt und

Fleischalternativen immer populärer werden: 26 Prozent der Befragten essen

täglich Fleisch und Wurst (2015 waren es noch 34 Prozent). 55 Prozent bezeichnen

sich als Flexitarier. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) hat schon

einmal Fleischalternativen gekauft und fünf Prozent essen täglich pflanzliche

Alternativen für Fleisch. Die Gründe sind dabei vielfältig: Drei Viertel der

Menschen (75 Prozent), die diese Alternativen kaufen, sind vor allem neugierig.

48 Prozent tun dies aus Tierschutzgründen, 43 Prozent, weil es ihnen schmeckt

und 41 Prozent treffen ihre Kaufentscheidung, weil es gut für das Klima ist.

ÜBER LIVEKINDLY CO.

Die LIVEKINDLY co. verbindet etablierte Brands sowie Start-up-Marken, darunter

The Fry Family Food Co., LikeMeat, Oumph! und die digitale Medienplattform

LIVEKINDLY Media.

Die LIVEKINDLY co. verfolgt das Ziel, das globale Lebensmittelsystem zu

transformieren und bildet derzeit als einziges Unternehmen im Bereich der

pflanzenbasierten Lebensmittel die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die

LIVEKINDLY co. hat strategische Partnerschaften mit Saatgutzüchtern, Produzenten

und Vertriebsfirmen aufgebaut und in die Infrastruktur investiert, um

traditionelle Fleischproduktionen zu transformieren.

Die LIVEKINDLY co. und ihr Markenportfolio schaffen genussvolle Lebensmittel auf

pflanzenbasierter Grundlage, ohne tierische Bestandteile und ressourcenschonend.

We're bringing kindness where it belongs: to your plate.

ÜBER FOOD FOR PROGRESS

Oumph! ist eine mehrfach preisgekrönte Marke auf pflanzlicher Basis, die von

Food for Progress gegründet wurde. Food for Progress ist ein schwedisches

Lebensmittelunternehmen, das seine Kräfte bündelt, um leckere, nährstoffreiche

und klimafreundliche Lebensmittel herzustellen, die jeder Mensch auf diesem

Planeten essen kann. Und zwar für immer.

Houlihan Lokey war der exklusive Finanzberater von Food for Progress und half

bei der Strukturierung und Verhandlung der Transaktion in seinem Namen.

