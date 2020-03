OTS: LBS Südwest / LBS Südwest vermittelt mehr als 10 Mrd. Euro ...

LBS Südwest vermittelt mehr als 10 Mrd.



Euro Bausparneugeschäft /

Finanzierungen und Modernisierungen im Fokus / 3,4 Milliarden Euro für

den Wohnungsbau / LBS begrüßt verbesserte Sparförderung ab 2021 (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die LBS Landesbausparkasse Südwest konnte ihr

Bausparneugeschäft im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 10,46 Mrd. Euro

ausbauen. Mit diesem Spitzenwert übertrifft die größte der Landesbausparkassen

zum zweiten Mal in Folge die 10-Milliarden-Euro-Marke. Auch die

durchschnittliche Bausparsumme pro neu abgeschlossenem Vertrag war mit rund

66.000 Euro so hoch wie nie. Die Anzahl der neuen Verträge ist mit knapp 160.000

um 7 Prozent zurückgegangen.

Stefan Siebert, Vorsitzender des Vorstands, ist zufrieden: "Mit dem

Rekordergebnis hat die LBS Südwest ihre Marktstellung im Geschäftsgebiet

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gefestigt. Der Marktanteil nach

Netto-Bausparsumme beträgt über 40 Prozent." Knapp die Hälfte des

Bausparvolumens (4,56 Mrd. Euro) wurde von den Sparkassen/der BW-Bank

vermittelt, ein Viertel vom LBS-Außendienst und ein Viertel entfällt auf das

sogenannte Gemeinschaftsgeschäft, bei dem LBS und Sparkassen gemeinsam tätig

sind.

Überdurchschnittlich hat sich das Neugeschäft mit einem Plus von 7,3 Prozent in

Rheinland-Pfalz entwickelt. "Das sind bereits die Wirkungen der engeren

Zusammenarbeit zwischen Sparkassen und LBS-Außendienst. Mittlerweile sind alle

Sparkassen in Rheinland-Pfalz auf das nach der Fusion vereinbarte neue

Kooperationsmodell umgestellt," so Stefan Siebert.

Der Bausparvertrag bleibt auch in Niedrigzinszeiten das Fundament in der

Immobilienfinanzierung privater Haushalte. Das zeigt sich nicht nur in der Höhe,

sondern auch in der Struktur des Neugeschäftes. Über 90 Prozent des

Bausparvolumens wird in Tarifen abgeschlossen, die konkret auf die Finanzierung

oder Modernisierung der eigenen vier Wände ausgerichtet sind.

Seit Juli 2019 hat die LBS zwei neue Bauspartarife mit nochmals gesenkten

Darlehenszinsen im Programm. In der Variante "Niedrigzins" können sich Bausparer

günstige 1,0 Prozent Darlehenszinsen langfristig sichern. Die neuen Tarife

machen seit Einführung einen erheblichen Anteil des Neugeschäftsvolumens aus.

Unsere Produkte werden laufend marktgerecht optimiert.

Energetische Sanierung gewinnt an Bedeutung

Knapp ein Viertel der deutschen CO2-Emissionen entfällt auf den

Wohngebäudebestand. Er ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte für wesentliche

Verbesserungen beim Klimaschutz. Insbesondere ältere Immobilien fallen hier ins

Gewicht, schließlich wurden rund 60 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland vor

dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut. Drei Viertel

aller Immobilien die gekauft werden, sind Bestandsobjekte. Der Erwerb zieht in

der Regel mehr oder weniger umfangreiche Modernisierungs- und

Sanierungsmaßnahmen nach sich. Dabei steht häufig ein moderner Wohnkomfort im

Vordergrund, oft sind damit aber auch Verbesserungen im Energieverbrauch der

Objekte verbunden. "Unser Eindruck ist, dass die Umwelt- und Klimawirkung der

eigenen Immobilie für unsere Kunden immer mehr an Bedeutung gewinnt," sagt

Stefan Siebert.

Modernisierungskredite gefragt

Eine durchschnittliche Modernisierungs- oder Sanierungsfinanzierung beläuft sich

bei der LBS Südwest aktuell auf etwa 32.500 Euro. Für diese Kredite bietet die

LBS spezielle Angebote. Bis zu einer Höhe von 50.000 Euro verzichtet sie bei

ihren Wohnbaukrediten auf die Grundschuldabsicherung. Das spart Kosten und vor

allem Zeit, weil der Notartermin für den Grundbucheintrag entfällt. So ist eine

schnelle, unbürokratische Bearbeitung möglich, die nicht zuletzt dem Kunden zu

Gute kommt.

Tatsache ist: Klimaschutz kostet Geld. Mit ihrem Geschäftsmodell und ihrem

Produktangebot sieht sich die LBS Südwest als "natürlichen" Partner der

Eigentümer mit Blick auf eine nachhaltige Modernisierung. "Wir bieten nicht nur

günstige und zinssichere Darlehen für kleinere Summen, sondern unterstützen

Modernisierer auch bei der Suche nach den passenden staatlichen Fördermitteln,

beispielsweise von KfW oder BAFA", so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Uwe Wöhlert.

Hohe Nachfrage nach Finanzierungen

Ob neu oder gebraucht - wer seine Wunschimmobilie gefunden hat, greift

schnellstmöglich zu. "Viele unserer neuen Bausparverträge werden im Rahmen einer

Sofortfinanzierung abgeschlossen. Damit können unsere Kunden ihr Vorhaben direkt

umsetzen - und dabei auf langfristige Finanzierungen mit festen Zinsen bis zu

fast 30 Jahren vertrauen. Entsprechend sind die Auszahlungen im außerkollektiven

Kreditgeschäft um 9,5 Prozent auf 1,50 Mrd. Euro gestiegen", erläutert Wöhlert.

Insgesamt stellte die LBS ihren Kunden im vergangenen Jahr für Modernisierungen

Kredite in Höhe von 431 Mio. Euro zur Verfügung. Das entspricht, gemessen an der

Summe, einem Anteil von knapp 28 Prozent am gesamten Kreditgeschäft. Gemessen an

der Zahl der Fälle beträgt der Anteil sogar nahezu 60 Prozent. In Summe zahlte

die LBS Südwest ihren Kunden im vergangenen Jahr 1,56 Mrd. Euro an Krediten aus

(+8,6 %). Inklusive ausgezahlter Sparguthaben und durch Bauspardarlehen

abgelöster Kredite stellte die LBS fast 3,4 Mrd. Euro für Investitionen in den

Wohnungsbau zur Verfügung. Der Darlehensbestand erreichte mit 10,31 Mrd. Euro

(+5,5 %) 2019 einen neuen Höchstwert. Er stieg damit etwas schneller als der

Bestand der Spareinlagen, der um 5,1 Prozent auf 17,84 Mrd. Euro anwuchs.

Eigenkapital für Immobilienerwerb wichtiger denn je

In dem positiven Kreditgeschäft spiegelt sich die auch 2019 ungebrochene Dynamik

des Immobilienmarktes mit ihren teils erheblichen Preissteigerungen wider.

Gerade im wirtschaftlich starken Südwesten treffen ein zu geringes Angebot an

Wohnungen und Häusern und der große Wunsch der Menschen nach Wohneigentum

aufeinander.

Diese Entwicklung bringt immer spürbarer auch unerwünschte Begleitumstände mit

sich. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass zunehmend nicht mehr die monatliche

Tilgung den Engpassfaktor einer Finanzierung bildet, sondern das notwendige

Eigenkapital. Mit steigenden Preisen für Wohnimmobilien und Bauland steigt auch

die Höhe des erforderlichen Eigenkapitals - und das in den vergangenen Jahren

viel schneller als die Einkommen. Hinzu kommt, dass in Zeiten von Null- und

Negativzinsen auch vom Sparen keine Impulse für die Vermögensbildung und damit

für den Aufbau von Eigenkapital ausgehen.

Wirksame Anreize zum Sparen notwendig

Umso wichtiger ist es, dass die Politik insbesondere jüngere Menschen und

Familien mit wirksamen Förderinstrumenten dabei unterstützt, Wohneigentum zu

erwerben und für die eigene Zukunft vorzusorgen. Dazu gehört die seit über zehn

Jahren bewährte Wohn-Riester-Förderung genauso wie das Baukindergeld. Richten

sich diese beiden Fördermaßnahmen direkt an Immobilienfinanzierer, so zielt die

Wohnungsbauprämie (WoP) auf einen frühzeitigen und regelmäßigen Sparprozess zum

Eigenkapitalaufbau ab.

"Die LBS begrüßt die ab 2021 in Kraft tretenden Verbesserungen der

Förderbedingungen ausdrücklich. Die WoP erreicht damit wieder deutlich mehr

Menschen und das ist wichtig," so Stefan Siebert. Im Geschäftsgebiet der LBS

Südwest, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wird dann mehr als die Hälfte

der Bevölkerung ab 16 Jahren prämienberechtigt sein (56 %). Aktuell ist es knapp

ein Drittel (32 %). "Die Signalwirkung der Wohnungsbauprämie ist mit Blick auf

eine frühzeitige und kontinuierliche Vermögens- und Eigenkapitalbildung gerade

bei jungen Menschen ausgesprochen hoch", ist der Vorstandsvorsitzende überzeugt.

Herausforderungen annehmen und Qualität sichern

Was das Produkt und den Markt betrifft, ist die LBS Südwest gut aufgestellt.

Gleichzeitig bleiben die Rahmenbedingungen aber schwierig. Der Kurs der

europäischen Geldpolitik bleibt die Herausforderung schlechthin. Das belastet

die LBS Südwest - wie die gesamte Finanzbranche - insbesondere durch abnehmende

Zinserträge. "Die betriebswirtschaftlichen Folgen federn wir durch eine Vielzahl

von Maßnahmen ab. Dazu zählen Einsparungen beim Verwaltungs- und Personalaufwand

ebenso wie neue Produktangebote. Nur so ist es möglich, das Betriebsergebnis

2019 mit 20 Millionen Euro auf Vorjahresniveau zu halten", erläutert

Finanzvorstand Norbert Lohöfer.

Ende 2019 beschäftigte die LBS Südwest 773 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach

MAK (d. h. umgerechnet auf Vollzeitstellen). Bis zum Jahresende 2022 wird ein

MAK-Stand von 675 angestrebt. "Dieses Ziel wollen wir durch ein entsprechendes

Altersteilzeitprogramm erreichen. Betriebsbedingte Kündigungen kommen für uns

nicht in Frage", betont LBS-Chef Siebert.

Die zunehmende Digitalisierung trägt ebenfalls zu Erleichterungen bei. Hierzu

zählt die Integration in die Internetfiliale der Sparkassen. Die LBS Südwest

versendet jährlich mehr als zwei Millionen Kontoauszüge an ihre Kunden. Seit

diesem Jahr ist erstmals auch der digitale Kontoauszug in das elektronische

Postfach der Sparkassen möglich. Perspektivisch verspricht sich die LBS davon

eine Beschleunigung des Prozesses und erhebliche Reduzierung des

Papierverbrauchs.

Auch für die Baufinanzierung gewinnen digitale Plattformen an Bedeutung. Die LBS

Südwest hat sich deshalb gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften an der

Vertriebsgesellschaft Forum Direktfinanz für die Sparkassen-Finanzgruppe

beteiligt.

"Wichtig ist und bleibt, bei allen Sparanstrengungen, die Kompetenz der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Qualität des Produkt- und

Beratungsangebotes für die Kunden sicherzustellen und weiterzuentwickeln", so

Norbert Lohöfer. Deshalb setzt die LBS Südwest auf eine qualifizierte Ausbildung

im eigenen Haus und bildet an allen drei Standorten jungen Nachwuchs aus.

Aktuell absolvieren 95 junge Frauen und Männer eine Ausbildung bei der LBS: 55

in Stuttgart, 19 in Karlsruhe und 21 in Mainz.

Ausblick

Trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen blickt der Vorstandsvorsitzende Stefan

Siebert zuversichtlich nach vorn. Der Preisanstieg für Wohnimmobilien hat sich

im vergangenen Jahr zwar leicht abgeschwächt, die Nachfrage ist aber nach wie

vor sehr hoch. Die Abschaffung der Zinsen, mangelnde Anlagealternativen und eine

immer größer werdende Unsicherheit, ob der "Normalsparer" mit der Einführung von

Minuszinsen für sein Erspartes rechnen muss, machen die eigenen vier Wände für

viele Menschen zu einer beliebten Konstanten in ihrer Lebensplanung. "Der Weg

ins Eigenheim führt auch in Zukunft über das Bausparen. Den Dreiklang aus

günstigen Konditionen, langfristiger Zinssicherung und kostenfreien

Sondertilgungsmöglichkeiten in Kombination mit staatlicher Förderung kann kein

anderes Produkt bieten", so Siebert.

Pressekontakt:

Kathrin Hartwig

LBS Landesbausparkasse Südwest

Telefon: 0711 183-2377

E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125992/4537549

OTS: LBS Südwest