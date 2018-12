OTS: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover / So viel kosten ...

So viel kosten Wohnungen in Niedersachsen / Höchste Preise im

Der Preisdruck am niedersächsischen Wohnungsmarkt hält an: In fast

allen Landkreisen und Städten haben die Preise für gebrauchte

Eigentumswohnungen gegenüber dem Jahr 2015 deutlich zugelegt.



Am

teuersten in Niedersachsen ist derzeit der Landkreis Aurich mit einem

mittleren Angebotspreis von 2.623 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Die aktuellen Daten für gebrauchte Eigentumswohnungen hat die LBS

Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) jetzt im

Rahmen ihres halbjährlich erscheinenden Kaufpreisspiegels

veröffentlicht. Die Auswertung des Instituts empirica bezieht sich

auf die Immobilienangebote in den niedersächsischen Tageszeitungen

und Online-Portalen im dritten Quartal 2018.

Im Landkreis Aurich muss ein Haushalt rund vier Jahreseinkommen

aufbringen, um eine Bestandswohnung zum typischen Preis von 179.000

Euro zu erwerben. Die Spitzenpreise in der Region liegen noch

erheblich höher: Im oberen Preissegment werden für ein Viertel aller

Wohnungen mindestens 6.740 Euro pro Quadratmeter verlangt. "Für

diesen Wert sind in erster Linie die hochpreisigen Inselimmobilien

auf Juist und Norderney verantwortlich", erklärt Dr. Rüdiger Kamp,

Vorstandsvorsitzender der LBS Nord.

Den zweiten Platz bei den Wohnungspreisen belegt die Stadt

Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt wird die Hälfte

aller inserierten Eigentumswohnungen für 2.532 Euro pro Quadratmeter

angeboten. Der hier typische Wohnungspreis von rund 180.000 Euro

entspricht nach den Berechnungen von empirica 4,2 örtlichen

Jahreseinkommen. Die Spitzenpreise in Hannover erreichen bei einem

Viertel aller angebotenen Wohnungen mindestens 3.100 Euro pro

Quadratmeter.

Hohe Quadratmeterpreise über 2.200 Euro sind in den Städten

Oldenburg (2.453 Euro/qm) und Braunschweig (2.241 Euro/qm) sowie in

den Landkreisen Cloppenburg (2.320 Euro/qm), Cuxhaven (2.282

Euro/qm), Wittmund (2.278 Euro/qm), Lüneburg (2.277 Euro/qm) und

Harburg (2.241 Euro/qm) zu finden. Käufer müssen in diesen Regionen

das Drei- bis Viereinhalbfache eines Haushaltseinkommens für eine

gebrauchte Eigentumswohnung aufwenden.

Verglichen mit dem dritten Quartal 2015 sind die Wohnungspreise im

Landkreis Wesermarsch besonders stark gestiegen. Innerhalb der

vergangenen drei Jahre betrug die Preissteigerung 19 Prozent pro

Jahr. Auch in den Landkreisen Uelzen, Göttingen, Leer und Friesland

sowie in der Stadt Osnabrück gab es jährliche Preissteigerungen von

15 Prozent und mehr.

Am günstigsten sind gebrauchte Eigentumswohnungen in Niedersachsen

in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg (748 Euro/qm), Goslar (778

Euro/qm) und Holzminden (778 Euro/qm) zu haben. Für den Wohnungskauf

müssen Haushalte hier lediglich ein bis anderthalb Jahreseinkommen

aufbringen.

"Nach wie vor ist ein eigenes Zuhause einer der besten Wege, um

Vermögen aufzubauen und für das Alter vorzusorgen", betont LBS-Chef

Dr. Kamp. "Das neue Baukindergeld ist dafür ein wichtiges Signal -

allein in Niedersachsen werden sich zusätzlich rund 6.000 junge

Familien Wohneigentum leisten können."

