OTS: LBS Immobilien GmbH NordWest / Gebrauchte Häuser und Wohnungen in NRW ...

Gebrauchte Häuser und Wohnungen in NRW weiter stark gefragt / Ein Ende

des Preisanstiegs ist noch nicht in Sicht / LBS Immobilien NordWest

mit neuem Vertriebsrekord (FOTO)

Düsseldorf (ots) -

In Nordrhein-Westfalen gehen die Preise für Wohnimmobilien weiter

nach oben.



"Da die anhaltend starke Nachfrage nach Häusern und

Wohnungen vielerorts weit größer ist als das Angebot, ist ein Ende

des Preisanstiegs noch nicht in Sicht", stellt Roland Hustert,

Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH NordWest (LBSi NW), fest.

Dennoch konnte die Gesellschaft im Verbund mit den Maklern der

NRW-Sparkassen und der LBS West im vergangenen Jahr im

bevölkerungsreichsten Bundesland insgesamt 9.842 Immobilien im Wert

von 2,13 Milliarden Euro vermarkten. Das entspricht dem Ergebnis des

Vorjahres. In ihrem gesamten Geschäftsgebiet, zu dem neben NRW auch

Niedersachsen und Berlin gehören, hat die LBSi NW 2017 insgesamt

13.053 Wohnimmobilien im Wert von 2,7 Milliarden Euro vermarktet. Das

ist ein neuer Vertriebsrekord. Nach Angaben von Hustert nehmen die

Anforderungen an die Immobilien-Vermittlung weiter zu. Auch deshalb

würden sich im gesamten Geschäftsgebiet immer mehr Sparkassen für

eine Kooperation mit der LBSi entscheiden.

Obwohl sich die Neubautätigkeit zwischenzeitlich belebt hat,

stammten fast acht von zehn der im vergangenen Jahr vermittelten

Eigenheime und Wohnungen aus dem Bestand. "Nach wie vor sind

gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser besonders gesucht", so

Hustert. Ihr Angebot werde allerdings immer häufiger dadurch

verknappt, dass Häuser aus dem Bestand abgerissen und auf dem

Grundstück dann ein mehrgeschossiger Neubau errichtet werde. Die

Vermittlung von 4.361 Häusern aus zweiter Hand und von 2.498

gebrauchten Eigentumswohnungen lag 2017 dennoch auf Vorjahresniveau.

Der Durchschnittspreis, den die neuen Eigentümer 2017 für

gebrauchte Eigenheime gezahlt haben, war mit 221.000 Euro 8,3 Prozent

höher als 2016. Für Eigentumswohnungen aus dem Bestand erhöhte sich

der mittlere Quadratmeterpreis im Vergleich zu 2016 um 7,2 Prozent

auf 1.571 Euro. "Damit sind die NRW-Durchschnittspreise für

gebrauchte Eigenheime und Wohnungen in fünf Jahren um 27,5 Prozent

gestiegen", erklärt Hustert. Die Entwicklung sei dabei regional sehr

unterschiedlich. So hätten die Preise für Wohnimmobilien im Rheinland

deutlich stärker angezogen als in Westfalen. Eine Übersicht über die

Preise des aktuellen Immobilienangebots in fast allen

nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden findet sich unter

www.lbsi-nordwest.de/leistungen/preisspiegel

Immobilienpreise im Bergischen Land

Im Bergischen Land war der 2017 für gebrauchte Ein- und

Zweifamilienhäuser gezahlte Durchschnittspreis mit 242.190 Euro um

7,1 Prozent höher als im Vorjahr, er liegt über dem

Landesdurchschnitt. Weniger als im Landesmittel kosteten hier

Eigentumswohnungen aus zweiter Hand. Der durchschnittliche Preis

betrug im vergangenen Jahr 1.390 Euro pro Quadratmeter (+ 4,1 %).

Immobilienpreise im Münsterland

Für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser sind im Münsterland

durchschnittlich 211.500 Euro gezahlt worden. Das waren zwar 12,8

Prozent mehr als 2016 aber immer noch weniger als im

Landesdurchschnitt. Der mittlere Quadratmeterpreis für eine

gebrauchte Eigentumswohnung stieg gegenüber dem Jahr zuvor um 3,9

Prozent und lag mit 1.860 Euro deutlich über dem Landesdurchschnitt.

In Münster und im Umland der Universitätsstadt sind die Preise für

Häuser und Wohnungen erheblich höher als in den anderen Teilen der

Region.

Immobilienpreise am Niederrhein

Deutlich über dem Vorjahresniveau und dem Landesdurchschnitt

bewegen sich die Preise für gebrauchte Eigenheime und Wohnungen am

Niederrhein. Für Ein- und Zweifamilienhäuser aus dem Bestand sind

dort 2017 im Mittel 251.850 Euro gezahlt worden. Das waren 9,2

Prozent mehr als im Jahr davor. 9,3 Prozent höher als der

Durchschnittpreis des Jahres zuvor lag mit 1.860 Euro pro

Quadratmeter der mittlere Preis für gebrauchte Eigentumswohnungen.

Immobilienpreise in Ostwestfalen-Lippe

Leichter als in weiten Teilen von NRW kommt man in Ostwestfalen in

die eigenen vier Wände. Die Preismittel für gebrauchte Immobilien

liegen hier deutlich unter dem NRW-Niveau. Für ein gebrauchtes Ein-

und Zweifamilienhaus bezahlten die neuen Eigentümer in OWL im

vergangenen Jahr durchschnittlich 178.500 Euro. Das waren 8,2 Prozent

mehr als 2016. Der mittlere Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen

aus dem Bestand lag 2017 mit 1.330 Euro 4,1 Prozent über dem Niveau

des Vorjahres.

Immobilienpreise im Rheinland

Die mit Abstand höchsten Durchschnittspreise für Häuser und

Wohnungen aus dem Bestand werden im Rheinland mit den beiden

Metropolen Köln und Düsseldorf gezahlt. 2017 kostete ein gebrauchtes

Ein- und Zweifamilienhaus in der Region im Mittel 343.500 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 12,5 Prozent. Für eine

Eigentumswohnung aus zweiter Hand zahlten die Käufer durchschnittlich

4.410 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich zu 2016 waren das sogar

22,9 Prozent mehr.

Immobilienpreise im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet wechselten Ein- und Zweifamilienhäuser aus zweiter

Hand im vergangenen Jahr für durchschnittlich 229.160 Euro den

Besitzer. Das waren sechs Prozent mehr als 2016 und auch mehr als im

Landesdurchschnitt. In den vergangenen 12 Monaten waren in der Region

vor allem besonders kostengünstige Gebraucht-Wohnungen gefragt. Daher

lag das Preismittel mit 1.000 Euro pro Quadratmeter mehr als 22

Prozent unter dem von 2016.

Immobilienpreise im Sauer- und Siegerland

Vergleichsweise günstig sind die Preise für gebrauchte Eigenheime

und Eigentumswohnungen im Sauer- und Siegerland. Für gebrauchte Ein-

und Zweifamilienhäuser sind hier 2017 im Mittel 158.900 Euro bezahlt

worden. Das waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Eigentumswohnungen

aus zweiter Hand kosteten durchschnittlich 1.190 Euro pro

Quadratmeter und damit 12,8 Prozent mehr als 2016.

Die LBS Immobilien GmbH NordWest mit Sitz in Münster ist die

größte Immobiliengesellschaft der Sparkassen- Finanzgruppe. Das

Geschäftsgebiet der Tochtergesellschaft der LBS Westdeutsche

Landesbausparkasse und der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse

Berlin-Hannover umfasst Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und

Berlin. www.lbsi-nordwest.de

