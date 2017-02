OTS: Kontrast Consulting Personalberatung Personalvermittlung GmbH / Kontrast ...

Kontrast Consulting GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück: 90 % Vermittlungsrate erreicht / Erfolg durch Komplettangebot: Betreuung von der Suche bis zu den Vertragsgesprächen Hamburg (ots) - Speziell in den Bereichen IT, Vertrieb, Management und Verwaltung vertrauen besonders mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen den erfahrenen Headhunter-Experten der Kontrast Consulting GmbH.



Ein spezieller Fokus der Hamburger Personalberater liegt auf der Suche nach Fach-, Führungskräften und Geschäftsführern.

Der Erfolg des Unternehmens ist sowohl auf eine fast 25jährige Markterfahrung, den exzellenten Kandidatenpool als auch auf die professionelle, strukturierte und verschwiegene Zusammenarbeit mit den Dialogpartnern bei allen Stellenbesetzungen zurückzuführen.

Für Kontrast Consulting GmbH hört die Aufgabe beim Einwerben von passenden Kandidaten nicht auf: Durch die professionelle Begleitung bei den Vertragsgesprächen, unter anderem durch ein Briefing zu den Themen Einstellung, Bewerbungsgespräch und Vertragsverhandlung, als auch die Beratung bei der Stellenbezeichnung und die Einordnung von Neustellen in das Unternehmen.

Über Kontrast Consulting GmbH:

Ein seit 1993 in Hamburg gegründetes Unternehmen mit den Geschäftsfeldern Headhunting, Personalberatung, Personalentwicklung und Consulting. Der Name steht für professionelle Anwendung der Wissensgebiete Psychologie, Betriebswirtschaft in den Consulting-, Personalentwicklungs-Mandaten und beherrscht die Themen Personal und Organisation in all ihren Facetten. Das Team besteht aus den Geschäftsführern Dipl.-Psych. Annette Feist und Dipl.-Kfm. Ingo Scheider sowie 10 fest angestellten akademisch ausgebildeten Beratern und Trainern.

