KLEPIERRE holt ZARA ins FORUM Duisburg Duisburg (ots) -

Inditex mietet rund 3.000 Quadratmeter an

ZARA zieht in das Einkaufszentrum FORUM Duisburg.



Das spanische Modeunternehmen eröffnet seine Duisburger Filiale im Herbst 2017 auf rund 3.000 Quadratmetern. Auf zwei Verkaufsebenen werden dann alle Linien von ZARA angeboten. "Dass ZARA sich für eine Anmietung im FORUM entschieden hat, ist ein weiteres Indiz dafür, dass Duisburg ein absolut wettbewerbsfähiger Einzelhandelsstandort ist", freut sich Johan Bergenthal, Geschäftsführer bei Klépierre Deutschland. Mehr als zehn bestehende Mieter mussten umverlagert oder im Flächenprofil angepasst werden, um die neue Ankerfläche zu schaffen. "Dies gelingt nur mit starken Mietpartnern, die mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn es um die Weiterentwicklung unserer Standorte wie das FORUM Duisburg geht", so Bergenthal weiter.

"Für unsere Kunden und auch für die Stadt Duisburg ist der Einzug von ZARA ein großartiges Signal. Die Strahlkraft der Marke wird dazu führen, die Frequenz und Kundenzufriedenheit in unserem Center noch weiter zu steigern. Ein Factory Outlet Center braucht diese Stadt nicht, um attraktiv zu sein", erklärt Jan Harm, Center Manager des FORUM Duisburg.

Über Klépierre

Als einer der führenden Investoren und Betreiber von Shopping-Centern in Europa vereint Klépierre Kompetenz in den Bereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilien und Asset Management. Zum Stichtag 30. Juni 2016 wird das Portfolio mit 22,6 Milliarden Euro bewertet. Dies umfasst im Wesentlichen große Einkaufszentren in 16 Ländern. Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1%), dem marktführenden Eigentümer und Betreiber von Shopping-Centern in Skandinavien.

Die größten Aktionäre bei Klépierre sind Simon Property Group (20,3%), weltweiter Marktführer in der Shopping-Center-Industrie und APG (13,1%).

Insgesamt managt und besitzt Klépierre über 100 führende Shopping-Center. Jährlich strömen über 1,2 Milliarden Besucher durch die Einkaufszentren in 57 europäischen Städten. Zu diesen Shopping-Centern zählen in Deutschland u.a. der Boulevard Berlin in Berlin, die Centrum Galerie Dresden und das Forum in Duisburg.

