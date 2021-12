OTS: KfW / KfW gibt Ausblick auf Refinanzierung 2022 und erweitert ihr ...

KfW gibt Ausblick auf Refinanzierung 2022 und erweitert ihr

Green-Bond-Rahmenwerk

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW rechnet aktuell mit Gesamtrefinanzierungsvolumen von 80-85 Mrd. EUR für

2022, davon mindestens 10 Mrd. EUR über 'Green Bonds - Made by KfW'

- Währungsvielfalt der KfW-Refinanzierung ist attraktiv für Investoren weltweit

und leistet Beitrag für günstige KfW-Förderprogramme

'Green Bonds - Made by KfW' haben 2021 reißenden Absatz bei Investoren weltweit

gefunden: So hat die Förderbank mittels 37 grüner Transaktionen in 13

verschiedenen Währungen umgerechnet über 16 Mrd. EUR (knapp 20% ihres

Gesamtemissionsvolumens 2021) an den internationalen Kapitalmärkten aufgenommen.

Das ist doppelt so viel im Vergleich zum Vorjahr und umfasst Rekordemissionen in

Euro, US Dollar und Australischen Dollar. Grund für das hohe Green Bond-Volumen

2021 waren die sehr positive Nachfrage insbesondere in dem Kreditprogramm

'Energieeffizient Bauen' sowie die anhaltend hohe Investoren-Nachfrage.

Damit ist die KfW nicht nur größte Green Bond-Emittentin in Deutschland, sondern

derzeit auch weltweit die zweitgrößte Emittentin (nach Frankreich) in diesem

Marktsegment. "Wir sind mit der Entwicklung unseres Marktauftritts seit sieben

Jahren hochzufrieden: Als einer der Pioniere in diesem Marktsegment haben wir

einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung von Green Bonds am internationalen

Kapitalmarkt geleistet. Wir bieten Investoren liquide Green Bonds in

unterschiedlichen Währungen, daher schätzen sie uns. Das motiviert uns, die

mittlerweile deutlich wahrnehmbare Transformation im Kapitalmarkt weiter

voranzutreiben", erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW.

Das Green-Bond-Rahmenwerk der KfW wurde nun aktualisiert und wird ab 01.01.2022

folgende Merkmale aufweisen:

- Das im Sommer 2021 ausgelaufene Förderprogramm 'Energieeffizient Bauen' wird

durch das Programm 'Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)' ersetzt.

- Neu in das Rahmenwerk aufgenommen wurden die Förderprogramme 267-269 zur

'Nachhaltigen Mobilität'.

- Das Förderprogramm 'Erneuerbare Energien Standard' bleibt Bestandteil des

Green-Bond-Rahmenwerks.

- Das aktualisierte Green-Bond-Rahmenwerk ist auf die im Juni 2021

veröffentlichte Fassung der ICMA Green Bond Principles abgestimmt und verfügt

über

- eine aktualisierte Second Party Opinion (Externe Analyse/Bewertung) durch

Cicero, Oslo.

"Selbstverständlich können unsere Investoren weiterhin darauf vertrauen, ein

umfassendes und transparentes Reporting zur Mittelverwendung von uns zu

erhalten", erklärt Armbruster.

Im laufenden Jahr hat die KfW ihre Refinanzierung über grüne und konventionelle

Anleihe-Emissionen am Kapitalmarkt mit einem Rekordvolumen von 82 Mrd. EUR (per

15.12.2021) exzellent gemeistert.

Wesentliche Grundlage der erfolgreichen Refinanzierung der KfW bilden ihre

diversifizierte und flexible Aufstellung sowie ihr Vermögen, eigene

Refinanzierungsansprüche bestens mit den Erwartungen und Erfordernissen der

internationalen Investoren zu verbinden, was sie 2021 erneut unter Beweis

gestellt hat:

Insgesamt hat die KfW in diesem Jahr bis Mitte Dezember 211 Anleihen in 15

verschiedenen Währungen an den internationalen Kapitalmärkten begeben und damit

wesentlich zur Gewährleistung der attraktiven Konditionen bei den

Kreditprogrammen der Förderbank beigetragen. 21 Benchmark-Transaktionen in Euro

und US Dollar über umgerechnet knapp 50 Mrd. EUR machen 61% der Mittelaufnahme

aus; dem Wunsch vieler Investoren nach längeren Anleihe-Laufzeiten kam sie mit

einer Euro-Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren entgegen - das

Ergebnis war hervorragend. Auch im US Dollar-Markt , der für einen globalen

Emittenten wie die KfW von strategischer Bedeutung ist, hat die KfW ihre Präsenz

im laufenden Jahr wieder erfolgreich ausgebaut (USD-Gesamtvolumen öffentlicher

Anleihen +50% im Vergleich zum pandemiebedingten Rückgang 2020) und die weltweit

größte grüne USD-Anleihe im Green Bond-Markt emittiert . Das Volumen der auf

individuelle Investorenbedürfnisse zugeschnittenen Privatplatzierungen ist 2021

deutlich gewachsen; dabei zeigten Investoren vermehrt auch Interesse an

Privatplatzierungen im grünen Format in beachtlichen 7 verschiedenen Währungen.

Mit ihren Debütemissionen, die auf den neu geschaffenen Zinssätzen im Sterling

(SONIA) und im USD (SOFR) referenzieren, hat sie zudem die Familie der neuen

Referenz-Zinssätze in den Kernwährungen vervollständigt und ist bestens für die

Zukunft aufgestellt.

Zur Refinanzierung des KfW-Sonderprogramms zur Unterstützung der deutschen

Wirtschaft im Rahmen der Covid-19-Krise wurden 2020 Mittel in Höhe von rund 39

Mrd. EUR und 2021 weitere 3 Mrd. EUR über den WSF aufgenommen. Das ausstehende

Volumen der Refinanzierungsmittel beträgt derzeit rund 36 Mrd. EUR. Anfang

Dezember 2021 haben die Bundesregierung und die KfW die Frist zur Antragstellung

im KfW-Sonderprogramm bis zum 30. April 2022 verlängert.

Ausblick auf die KfW-Refinanzierung 2022

Auf der Grundlage der aktuellen Konzerngeschäftsfeldplanung rechnet die KfW für

2022 mit einem Anleihe-Emissionsvolumen in Höhe von 80-85 Mrd. EUR.

Das Gros der Mittelaufnahme werden Benchmark-Anleihen in Euro und US Dollar

ausmachen, die bei Erstemission ein Volumen von 3 bis 5 Mrd. EUR bzw. USD

erzielen. Die Liquidität von Anleihen ist auch ein zentrales Anliegen von

Investoren, dem die KfW auch 2022 bestmöglich entgegen kommen möchte. Daher

plant sie, ausgewählte ausstehende EUR-Benchmark-Anleihen bis zu einem Volumen

von 7 Mrd. EUR aufzustocken. Im Übrigen tritt sie ab Januar wieder mit ihrem

bewährten strategischen Ansatz an die internationalen Kapitalmärkte heran.

"Investoren können mit einer großen Bandbreite an Anleihe-Formaten und vor allem

auch mit einer Vielzahl von Währungen der KfW rechnen. Mit dieser

Diversifizierung leistet die Refinanzierung einen wesentlichen Beitrag für die

Bereitstellung günstiger Förderkredite und damit zur Erfüllung unseres

Auftrags", sagt der Treasurer der KfW.

Bezüglich ihrer grünen Anleihen geht die KfW aktuell davon aus, im kommenden

Jahr liquide, großvolumige Green Bonds in unterschiedlichen Währungen in einem

Volumen von insgesamt mindestens 10 Mrd. EUR zu emittieren.

Sollten sich unterjährig Anpassungen ihrer Refinanzierungsvorhaben ergeben, wird

die KfW als verlässliche und transparente Emittentin ihre Investoren und andere

Stakeholder darüber informieren, wie es seit langem bewährte Praxis des

KfW-Kapitalmarktbereiches ist.

Wirkungsmanagement: Mehr Transparenz für Investoren

Investoren betrachten Emittenten zunehmend ganzheitlich und insbesondere Green

Bond-Investoren erwarten zu Recht ein umfassendes Reporting über die

Mittelverwendung und die Wirkung der mit den Bond-Erlösen vorgenommenen

Finanzierungen; dies stellt die KfW regelmäßig bereit.

Im Rahmen ihres Projekts tranSForm arbeitet die Förderbank sehr intensiv an der

Erstellung einer konzernweiten Wirkungsbilanz , die das bereits etablierte,

jährliche SDG-Mapping ergänzen wird. Ziel dieses komplexen Vorhabens ist es,

künftig allen Stakeholdern die tatsächlichen Auswirkungen der KfW-Finanzierungen

transparent aufzeigen zu können. Bislang wurden rund 40 Wirkungsindikatoren für

den Konzern erarbeitet und validiert (weitere Indikatoren sind aktuell in der

Erarbeitung), die in eine konzernweite Wirkungsbilanz einmünden werden. Parallel

wird an der IT-seitigen Umsetzung gearbeitet.

Darüber hinaus wurden 2021 im Rahmen von tranSForm weitere Meilensteine

umgesetzt:

- Erarbeitung und Implementierung von sechs wissenschaftlich basierten

Sektorleitlinien für besonders THG-intensive Sektoren zur Steuerung der

KfW-Neuzusagen in Richtung Treibhausgasneutralität; weitere Sektorleitlinien

sind aktuell in Arbeit.

- Konzeptionierung eines umfassenden THG-Accountings als begleitendes

Monitoring-Instrument.

- Weiterer Ausbau des ESG-Risikomanagements, beispielsweise durch erste Schritte

zum Aufbau einer neuen ESG-Risikoprofil-Datenbank zur Einwertung von

ESG-Risiken je Geschäftspartner. Das 2019 eingeführte TCFD-Reporting wird

ebenfalls fortgeführt.

Service :

- Informationen zu allen Highlights der KfW-Refinanzierung - grün und

konventionell - sowie zu Strategie, Währungen und Investorengruppen finden Sie

im Handout zur Presseerklärung: Handout "Invest in the everlasting. Funding

Highlights in 2021 and Outlook for 2022" (https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pre

ssematerial/Handout-Kapitalmarkt/Handout_Funding-outlook-2022.pdf)

- Zur Entwicklung des KfW-Projekts tranSForm:

- Statusbericht (kfw.de) (https://www.kfw.de/nachhaltigkeit/Dokumente/KEa4/WM_St

andardpr%C3%A4sentation_extern_deutsch.pdf)

- Konzernweites Wirkungsmanagement (kfw.de) (https://www.kfw.de/nachhaltigkeit/%

C3%9Cber-die-KfW/Nachhaltigkeit/Strategie-Management/Sustainable-Finance/Wirku

ngen-managen/)

- Sektorleitlinien - Finanzierungen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen

(kfw.de) (https://www.kfw.de/nachhaltigkeit/%C3%9Cber-die-KfW/Nachhaltigkeit/S

trategie-Management/Sustainable-Finance/Sektorleitlinien/)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Nathalie Cahn

Tel. +49 (0)69 7431 2098, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Nathalie mailto:Cahn@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5102124

OTS: KfW