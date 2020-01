OTS: KfW / KfW Kreditmarktausblick: Langsameres Wachstum bei der ...

KfW Kreditmarktausblick: Langsameres Wachstum bei der

Unternehmenskreditvergabe

Frankfurt am Main (ots) -

- Kreditmarkt legt im 3. Quartal um nur noch 4,6% zu

- Magere Konjunkturdynamik, Industrierezession und politische

Unsicherheiten sorgen weiter für Rückgänge

- Abschwächung der Zuwächse bis ins neue Jahr erwartet

Das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen mit

Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland (ohne Wohnungsbau und

Finanzunternehmen) hat in den Sommermonaten an Schwung verloren.



Das Plus bei

der Neukreditvergabe fiel im 3. Quartal 2019 auf 4,6% zurück und lag damit

merklich unter dem starken Wert von 7,0% des Vorquartals, wie der aktuelle

KfW-Kreditmarktausblick zeigt. Das Kreditneugeschäft setzt damit wie erwartet

nach einer kurzen Unterbrechung seinen zum Jahresende 2018 begonnenen

Abwärtstrend weiter fort. Im laufenden Schlussquartal des Jahres 2019 dürfte die

Zuwachsrate des Kreditneugeschäfts nur noch 2,8 % erreichen und im ersten

Quartal 2020 weiter auf rund 2,5 % sinken.

Dass die im Frühjahr zu verzeichnende Wachstumsbeschleunigung bei den neuen

Unternehmenskrediten nicht nachhaltig sein würde, war absehbar. Im zweiten

Quartal hatten insbesondere die kurzfristigen Kredite für einen Schub gesorgt.

Diese Entwicklung hat sich nun umgekehrt. In Phasen konjunktureller Schwäche ist

eine solche Volatilität charakteristisch, da die Unternehmen vermehrt

Liquiditätsengpässe oder unerwarteten Lageraufbau finanzieren müssen, bevor sie

die Produktion anpassen. Im dritten Quartal dürften zudem Nebenwirkungen des

Brexitpokers den Unternehmen bei der Lagerräumung geholfen haben.

Die längerfristigen Kreditneuzusagen entwickelten sich aktuell positiv, jedoch

mit stetig nachlassendem Tempo. Dahinter steht, dass die Unternehmen erneut mehr

für Investitionen ausgegeben haben als im Vorjahreszeitraum. Zu der angesichts

der schwachen Wirtschaftsentwicklung bemerkenswerten Stabilität der

Investitionstätigkeit und der mit ihr einhergehenden Finanzierungsbedarfe dürfte

die expansive Geldpolitik der EZB einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.

Die geldpolitischen Spielräume sind jedoch weitgehend ausgeschöpft Damit wächst

die Wahrscheinlichkeit, dass die die Investitionstätigkeit und Kreditnachfrage

belastenden Faktoren die Oberhand gewinnen. So sinkt die Kapazitätsauslastung in

der Industrie bereits seit knapp zwei Jahren. Damit reduziert sich der Bedarf,

sich für neue Anlagen und Ausrüstungen zu verschulden.

Die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen bleiben bis zuletzt

außergewöhnlich gut. Dennoch dürfte die lang anhaltende Phase mit Lockerungen

der Konditionen vorbei sein. Zudem meldet laut aktuellem Bank Lending Survey

erstmals seit 2015 eine klare Mehrheit der Banken eine steigende

Kreditablehnungsquote. Außerdem erreichte der Nettosaldo der Institute, die für

riskantere Kredite die Zinsaufschläge ausgeweitet haben, den höchsten Wert seit

mehr als sechs Jahren.

"Magere konjunkturelle Dynamik, Rezession in der Industrie sowie die

vielfältigen politischen Unsicherheiten dämpfen den Appetit auf neue Kredite

trotz Niedrigzinsen - sowohl bei den Banken als auch bei den Unternehmen", sagt

Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Die Kräfte auf beiden Seiten

des Kreditmarktes wirken derzeit gemeinsam in eine Richtung und sorgen für ein

Abflauen der Wachstumsdynamik." Ungeachtet dessen dürften die Banken aufgrund

der gesunden Bilanzen der deutschen Unternehmen noch immer bereit sein, bei

unerwarteten Entwicklungen auftretende Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Sprunghafte Anstiege der kurzfristigen Kreditvergabe blieben somit weiterhin im

Bereich des Möglichen. "Eine nachhaltige Trendwende am Kreditmarkt setzt jedoch

voraus, dass sich die Konjunktur erkennbar belebt und die die Planungssicherheit

der Unternehmen belastenden politischen Störfeuer zumindest nachlassen. Vor

Mitte nächsten Jahres ist damit nicht zu rechnen", so Köhler-Geib.

Hinweis:

KfW Research berechnet den KfW-Kreditmarktausblick vierteljährlich exklusiv für

das Handelsblatt. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unter:

www.kfw.de/kreditmarktausblick

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Christine Volk

Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4489873

OTS: KfW