OTS: KfW IPEX-Bank / Finanzierung der KfW IPEX-Bank für Glasfaserausbau in ...

Finanzierung der KfW IPEX-Bank für Glasfaserausbau in Gütersloh

Frankfurt am Main (ots) - Die Stadt Gütersloh treibt den Glasfaserausbau in

ihrem Stadtgebiet weiter voran: Hierzu investieren die Stadtwerke Gütersloh ca.

94 Mio. EUR bis zum Projektende im Lauf des Jahres 2028.

Für die nächsten Ausbauphasen stellt die KfW IPEX-Bank aktuell 30 Mio. EUR unter

Verwendung des Investitionskredits Digitale Infrastruktur der KfW mit einer

Laufzeit von 20 Jahren bereit. Dieser Programmkredit der KfW kann von jedem

Unternehmen in Anspruch genommen werden, das in den Glasfaserausbau in

Deutschland investiert. Er bietet zinsverbilligte Kredite mit Laufzeiten von bis

zu 30 Jahren und Zinsbindungen bis zu 20 Jahren.

Taktgeber des Glasfaser-Ausbaus in Gütersloh sind die Stadtwerke Gütersloh.

Verantwortlich für den Ausbau ist ihre Tochtergesellschaft, die Netzgesellschaft

Gütersloh. Sie steht für die sukzessive bauliche Fertigstellung des

Glasfasernetzes und dessen Betrieb. Durch BITel, eine gemeinsame

Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bielefeld und Gütersloh, erfolgen Marketing

und Vertrieb. BITel wird das Netz pachten, in die Technik investieren und die

weitere Betriebsführung übernehmen.

"Die Investition in den clusterweisen Ausbau des Glasfasernetzes ist ein

Meilenstein für die Digitalisierung des Lebensraumes Gütersloh. In der KfW

IPEX-Bank haben wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite, der sich mit

der Finanzierung dieser zukunftsweisenden Infrastruktur hervorragend auskennt.

Diese Expertise gibt uns den notwendigen Spielraum, uns auf die clusterweise

Vermarktung und den schnellen technischen Ausbau zu konzentrieren", erklärt Ralf

Libuda, Geschäftsführer der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

Markus Scheer, Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank, kommentiert: "Finanzierungen

für den Ausbau der digitalen Infrastruktur sind eines unserer zentralen

Betätigungsfelder: allein im vergangenen Jahr haben wir mehr als 1 Mrd. EUR für

den Glasfaserausbau in Deutschland und Europa herausgelegt. Wir freuen uns sehr

über unseren Neukunden Stadtwerke Gütersloh und stehen ihm gerne als starker

Bankpartner zur Seite. Wir begleiten den Ausbau der FTTH ("Fibre to the

Home")-Infrastruktur weiter mit unseren Finanzierungen und leisten so einen

Beitrag zur Digitalisierung Deutschlands."

