OTS: KfW / Die Energieversorgung Indiens auf effiziente Füße stellen: KfW ...

Die Energieversorgung Indiens auf effiziente Füße stellen: KfW unterstützt bei Reduktion des Energieverbrauchs Frankfurt am Main (ots) -

- KfW unterzeichnet Darlehensvertrag in Höhe von 200 Mio.



EUR - Steigerung der Energieeffizienz bei Privathaushalten, Industrie, öffentlicher Infrastruktur und in der Landwirtschaft - Erhebliche CO2-Reduktionen beim drittgrößten Energiekonsumenten und Treibhausgasemittenten weltweit

Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen Darlehensvertrag mit der Energy Efficiency Services Limited (EESL) in Höhe von 200 Mio. EUR unterzeichnet. Die EESL verwendet die Fördermittel für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen in Privathaushalten, öffentlichen Gebäuden, Straßenbeleuchtung (LED-Technologie), Wasserversorgung sowie in der Landwirtschaft (Austausch von Pumpen) und Industrie. Daneben bietet EESL seinen Kunden auch eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen beim Einsparen an.

"Das Vorhaben bringt erhebliche CO2-Reduktionen des drittgrößten Energiekonsumenten und Treibhausgasemittenten weltweit. Mit diesem innovativen Geschäftsmodell geht Indien neue Wege, um großvolumige Investitionen in Energieeffizienz zu fördern und ist damit auch international ein Vorreiter", sagte Dr. Norbert Kloppenburg, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Das Vorhaben folgt auf das Programm "Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und Infrastruktur", das durch die erfolgreiche Umsetzung des Domestic Efficient LED Lighting Programme (DELP) eine jährliche Einsparung von etwa 600.000 Tonnen CO2 erreichte. Das entspricht den Emissionen von rd. 70.000 indischen Haushalten.

Insgesamt liegt die Höhe der Zusagen durch die Bundesrepublik Deutschland für Energieeffizienzmaßnahmen in Indien bei 600 Mio. EUR, einschließlich der 50 Mio. EUR an EESL im Jahr 2014.

EESL wurde 2010 als Joint Venture zwischen NTPC Limited, Power Finance Corporation, Rural Electrification Corporation und POWERGRID durch das indische Energieministerium aufgebaut, um die Umsetzung von Energieeffizienzprojekten zu erleichtern. ESSL arbeitet als Energiedienstleister sowie als Anlaufstelle für Kapazitätsaufbau durch staatlich ernannte Stellen, Energieversorger, Finanzinstitutionen und weitere Einrichtungen im Bereich der Energieeffizienz. Es ist damit das erste Unternehmen dieser Art in Südasien, sowie eines von wenigen weltweit, das ausschließlich für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen zuständig ist.

Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter www.kfw-entwicklungsbank.de

