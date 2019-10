OTS: KfW Capital / KfW Capital: 15.10.2019 - ein Jahr VC-Fondsinvestor aus ...

KfW Capital: 15.10.2019 - ein Jahr VC-Fondsinvestor aus Verantwortung

- Seit operativem Start am 15.10.2018 Investmentzusagen in

VC-Fonds mit einem Volumen von 147 Mio EUR

- Ziel: VC-Fondslandschaft stärken, um Kapitalzugang für

innovative Technologieunternehmen zu verbessern

- Großes Interesse des Marktes an KfW Capital

KfW Capital hat seit dem operativen Start vor einem Jahr - mit

Unterstützung des ERP-Sondervermögens - neun VC-Fondsinvestments mit

einem Volumen von 147 Mio EUR zugesagt.



"Wir sind mit dem ersten Jahr

sehr zufrieden und konnten die an uns gesteckten Erwartungen

erfüllen. Der Markt ist uns mit großem Interesse begegnet. Unter den

Fonds, in die wir investiert haben, sind sowohl sogenannte First

Time-Fonds als auch Folgefonds mit erfahrenen

Fondsmanagementgesellschaften", sagt Dr. Jörg Goschin, der KfW

Capital gemeinsam mit Alexander Thees als Geschäftsführer-Duo leitet.

"Von Tag eins an konnten wir in unserer eigenständigen Struktur in

das operative Geschäft einsteigen und haben dabei die volle

Unterstützung sowohl der KfW als auch der Politik erfahren", sagt

Alexander Thees. Die Gründung der 100 %igen VC-Tochter der KfW wurde

durch einen Beschluss des Deutschen Bundestags initiiert. Ziel von

KfW Capital ist es, die VC-Fondslandschaft in Deutschland und Europa

zu stärken, damit innovative Technologieunternehmen in der Start up-

und Wachstumsphase hierzulande besseren Zugang zu Kapital erhalten.

KfW Capital investiert stets zu gleichen Konditionen wie private

Kapitalgeber. Die VC-Fonds verpflichten sich ihrerseits, mindestens

mit dem von KfW Capital investierten Betrag innovative

Technologieunternehmen in Deutschland zu finanzieren. "Unsere

Deal-Pipeline ist gut gefüllt - nicht nur bis Jahresende, sondern

reicht auch schon weit in das Jahr 2020 hinein", sagt Dr. Jörg

Goschin. Die KfW-Tochter wird das jährliche Neu-Investment-Volumen

der KfW-Beteiligungsfinanzierung planungsgemäß bis zum kommenden Jahr

sukzessive auf durchschnittlich rund 200 Mio EUR p.a. erhöhen. "In

den ersten zehn Jahren wird KfW Capital rund zwei Milliarden EUR

branchenübergreifend und konjunkturunabhängig investieren", sagt

Alexander Thees.

Deutschland liegt mit seinen VC-Investments - gemessen an der

Relation zum Bruttoinlandsprodukt - unter dem europäischen

Durchschnitt. "Insbesondere großvolumigere Finanzierungstickets, die

Wachstumsunternehmen dringend benötigen, sind in Deutschland schwer

zu bekommen. Es gibt noch zu wenig Fonds und die, die es gibt, sind

häufig zu klein", sagt Dr. Jörg Goschin. "Die Wachstumsunternehmen

sind es, die mit ihrer Innovationskraft die Arbeitsplätze von morgen

schaffen und unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern. Deshalb ist es so

wichtig, den VC-Markt weiter zu stärken", sagt Alexander Thees.

Auf KfW Capital ist die KfW-Beteiligungsfinanzierung übergegangen.

Dazu gehören die Beteiligungen am Co-Investitionsfonds coparion und

an den drei Generationen des High-Tech-Gründerfonds (HTGF) sowie das

Produkt ERP-VC-Fondsinvestments. Insgesamt hat KfW Capital derzeit 31

VC-Fondsinvestments im Portfolio mit einem zugesagten Kapital von rd.

550 Mio EUR (inkl. coparion und HTGF). KfW Capital orientiert sich

bei den Investments an den Nachhaltigkeitskriterien der KfW und

wendet die Ausschlussliste und Sektorleitlinien des Konzerns an. KfW

Capital wird von einem sechsköpfigen Aufsichtsrat überwacht: Dr.

Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW, ist die

Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Stefan Peiß, ebenfalls

Vorstandsmitglied der KfW, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender. Weitere

Mitglieder sind als Vertreter des Bundes Dr. Sabine Hepperle;

Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie, und Dr. Levin Holle, Leiter der Abteilung

Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen, sowie als

Vertreter der Marktseite Dr. Fritz Becker, Unternehmer und Investor,

und Dr. Judith Kölzer-Söding, Unternehmerin.

Weitere Informationen zu KfW Capital finden Sie unter

www.kfw-capital.de - außerdem finden Sie dort auch eine Übersicht

über das Fonds-Portfolio von KfW Capital.

Folgen Sie uns gern auch auf LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/kfw-capital

