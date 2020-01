OTS: Kearney / Private Equity Branche: Neu ordnen oder untergehen (FOTO)

Private Equity Branche: Neu ordnen oder untergehen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Studie der TU München (CEFS) und Kearney analysiert operative

Exzellenz von Private Equity Unternehmen

"Der verschärfte Wettbewerb zwingt Private Equity Unternehmen, ihre operativen

Modelle und Strategien zu überdenken.



Wer jetzt nicht handelt, könnte bald

überflüssig sein", so Dr. Martin Eisenhut, Partner und Managing Director der

DACH-Region von Kearney. "Man beobachtet, dass sich Investoren immer häufiger

direkt an Unternehmen beteiligen und nicht mehr ausschließlich über Private

Equity-Fonds gehen. Zukünftig wird es daher für die PE-Branche immer wichtiger,

ihre Beziehung zu Investoren zu stärken", ergänzt Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin

Achleitner, Co-Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies

(CEFS) der Technischen Universität München.

Gemeinsam mit dem CEFS hat Kearney ein Analyseraster entwickelt, das die

Arbeitsabläufe in Private Equity-Unternehmen bewertet und dabei 110 typische

Aktivitäten in Bereichen wie Fundraising, Due Diligence oder Value Creation

(u.a.) unter die Lupe nimmt. Mithilfe dieses Rasters wurden 45 europäische

Beteiligungsgesellschaften aller Größenklassen befragt, ergänzt um

Experteninterviews.

Die Ergebnisse zeigen, dass Private Equity-Unternehmen ihre Zukunft derzeit noch

recht gelassen sehen. Das Thema Fundraising schätzen die befragten Teilnehmer

als weniger wichtig ein als andere Bereiche. Dies dürfte auch mit den hohen

Summen an nicht investiertem Kapital zusammenhängen, über die die Fonds aktuell

noch verfügen. Hier zeigt die Studie eine Problematik auf: Zwar wird das Thema

Investoren-Beziehung als sehr wichtig eingeschätzt, viele Befragte sehen hier

bei sich aber großen Entwicklungsbedarf. Die Erwartungen der Investoren steigen

derweil stark an: Sie verlangen immer mehr Transparenz von den

PE-Gesellschaften. "Zukünftig könnten diese ihre Investitionsstrategien und die

Performance laufender Fonds noch detaillierter erklären, und vor allem ihre

Gebühren stärker rechtfertigen müssen", erklärt Prof. Dr. Reiner Braun,

Co-Direktor des CEFS.

Wie erwartet ist für die Befragten die operative Optimierung der

Portfoliounternehmen der wichtigste Wertsteigerungshebel. Jedoch sind nur wenige

PE-Unternehmen gut genug mit Blick auf Digitalisierungsfragen aufgestellt.

"Insbesondere bei der Digitalisierung hängen manche Fonds Jahre hinterher und

schöpfen die Potentiale für ihre Portfoliounternehmen, aber auch für die eigene

Organisation kaum aus", warnt Eisenhut.

Die Studie zeigt, dass sich die Private Equity-Branche in Summe zu sicher fühlt.

"Zukünftig wird derjenige gewinnen, der den besten Überblick hat, welche neuen

Geschäftsmodelle erfolgversprechend sind. Die Transformation des Finanzmarktes

wird auch an Private Equity nicht vorbeiziehen. Insbesondere das interne

Wissensmanagement muss verbessert werden, um sich weiterhin vom Wettbewerb

abzugrenzen - anderenfalls werden manche Firmen überflüssig", so Prof. Braun.

Pressekontakt:

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

KEARNEY

Charlottenstraße 57

de.kearney.com

10117 Berlin

Telefon: +49 30 2066 3363

E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@kearney.com

twitter: @kearneyDACH

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15196/4504293

OTS: Kearney