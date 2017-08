OTS: Kamps GmbH / Kamps geht mit Delivery Hero Germany online

Kamps geht mit Delivery Hero Germany online Schwalmtal (ots) - Mit der Implementierung einer neuen Digitalisierungsstrategie erschließt Kamps nun auch digitale Vertriebskanäle.



Dazu startet Anfang Oktober ein mehrmonatiger Test mit Delivery Hero Germany. Auf den Plattformen foodora.de, pizza.de und Lieferheld.de wird die Bäckerei Kamps in Düsseldorf, Köln und Berlin einen Pick-up und Lieferservice anbieten. Somit stellt Kamps die Weichen für weiteres strategisches und qualitatives Wachstum im deutschen Markt.

Mit diesem Test setzt Kamps neue Maßstäbe im Bäckerei-Markt, indem die frischen Produkte auch online verfügbar sein werden. "Der Lieferservice-Markt bietet uns, der bekanntesten Bäckerei-Marke Deutschlands, viel Potenzial.", so Thomas Prangemeier, Geschäftsführer der Kamps GmbH. Der neue Online-Bestellservice mit Pick-up Option bietet eine innovative Lösung, um individuelle Kundenbedürfnisse nach Produktverfügbarkeit, dem notwendigen Speed of Service sowie Cashless Payment zu erfüllen. Die Partnerschaft von Kamps und foodora richtet sich sowohl an die Versorgungs- und Genusskäufer, aber auch an Business-Kunden. So umfasst das Sortiment eine Vielfalt an Snacks, belegten Brötchen sowie Feinback-Artikeln, die sich bei den Kamps-Kunden großer Beliebtheit erfreuen.

"Mit der Erschließung des digitalen Vertriebskanals ermöglicht Kamps zukünftig auch die Versorgung für solche Kunden, die sich nicht im direkten Umfeld einer Kamps Bäckerei befinden.", erläutert Thomas Prangemeier das Potenzial der Partnerschaft zwischen Kamps und Delivery Hero. Über foodora.de können Kunden die frischen Produkte direkt nach Hause, ins Büro oder zur Sommerzeit auch in den Park bestellen. foodora übernimmt dabei alle logistischen Herausforderungen und sorgt dafür, dass die Bestellung in kürzester Zeit beim Kunden eintrifft. Über die Pick Up-Funktion kann die Bestellung auch selbst abgeholt werden - ideal auf dem Weg nach Hause. Liefergebühr oder Mindestbestellwert entfallen. Lieferheld.de und pizza.de sind Teil der Delivery Hero Germany GmbH, eine der führenden Online-Essensbestellplattformen in Deutschland. Die deutschen Marken decken alle Marktsegmente ab und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Delivery Hero Germany ist ein Tochterunternehmen des international tätigen Food-Delivery-Services Delivery Hero AG. Weltweit betreibt Delivery Hero aktuell in mehr als 40 Ländern Portale für Online-Essensbestellungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt neben tausenden angestellten Lieferfahrern über 6000 Mitarbeiter.

Ronald Schuurs, CEO von pizza.de und Lieferheld.de:

"Delivery Hero verfügt mit pizza.de, Lieferheld.de und foodora.de über eine große Auswahl an starken Marken in Deutschland. Wir freuen uns, dass sich eine so beliebte und traditionsreiche Bäckerei wie Kamps für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hat. Das ist ein erster und wichtiger Schritt, unseren Kunden die beliebten Kamps Produkte so unkompliziert und flexibel wie möglich anzubieten."

Kamps GmbH

Die Kamps GmbH ist die bekannteste handwerkliche Großbäckerei Deutschlands. Die erste Kamps Bäckerei wurde 1982 in der Düsseldorfer Friedrichstraße eröffnet. Mittlerweile gibt es rund 450 Kamps Bäckereien in Deutschland, die handwerklich hergestellte, frische Backwaren anbieten. Im Mai 2015 wurde die Mehrheit der Gesellschaft durch die Groupe Le Duff übernommen.

