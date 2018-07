OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / Allen politischen und wirtschaftlichen ...

Allen politischen und wirtschaftlichen Volatilitäten zum Trotz:

Investmentmarkt auf Vorjahreskurs

Frankfurt (ots) - Jeans, Erdnussbutter und Whiskey.



Diese drei in

den USA hergestellten Produkte stehen stellvertretend für einen

globalen Handelsstreit zwischen China und den USA sowie zwischen der

EU und den USA. Ein gefährliches Hochschaukeln mit immer neuen

Ankündigungen von Strafzöllen hat begonnen. Gefährlich deshalb, weil

es in diesem archaisch anmutenden Kräftemessen mit immer neuen und

umfangreicheren Vergeltungszöllen nach nahezu einhelliger Meinung

fast aller Experten nur Verlierer geben kann. Ein funktionierender

Welthandel ist nach wie vor Basis und Triebfeder für prosperierende

Ökonomien. Eine Störung der Handelsbeziehungen hat unmittelbare

Auswirkungen auf die gerade erst begonnene Erholung in der EU und

strahlt bereits deutlich negativ speziell auf die

Wirtschaftsprognosen für exportorientierte Länder wie Deutschland

aus.

So haben denn auch die ersten Forschungsinstitute ihre Prognosen

für das Wirtschaftswachstum 2018 und auch für 2019 gesenkt. Und zwar

deutlich. Alle Institute beobachten, dass sich die Exportwirtschaft

bereits abschwächt. Unternehmen weiten ihre Kapazitäten nicht mehr

aus, sie rechnen also auch nicht mehr mit einer Verbesserung des

wirtschaftlichen Umfelds. Eine weitere Eskalation und auch ein

Übergreifen auf die Finanzmärkte (etwa durch den Verkauf von

amerikanischen Staatsanleihen der chinesischen Staatsbank) sind im

weiteren Jahresverlauf nicht auszuschließen. Und dabei ist der

Handelsstreit mit den USA nur eines von zahlreichen Störfeuern, die

die weitere konjunkturelle Erholung ernsthaft gefährden. Ein

möglicher EU-Austritt Italiens und der Streit in der EU über eine

gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik haben durchaus das Potenzial,

politische Beben auszulösen. Vor allem die Flüchtlingsdebatte setzt

auch die Regierungskoalition in Berlin mächtig unter Druck. In dieser

Gemengelage aus noch guten Wirtschaftsdaten mit anziehender Inflation

auf der einen und politischen Disruptionen auf der anderen Seite

sieht sich die Europäische Zentralbank in der Zwickmühle. Gerade hat

sie relativ klar kommuniziert, dass das Ende der historisch niedrigen

Zinsen naht und sie ihr massives Anleiheankaufprogramm beenden will.

Um für einen möglichen Rückfall der Konjunktur gewappnet zu sein,

müsste sie aber nun eigentlich schneller an der Zinsschraube drehen,

ansonsten fehlen ihr die geldpolitischen Mittel, um erneut

gegensteuern zu können.

"Noch spielen alle diese 'grauen bis schwarzen Schwäne' bislang

auf dem deutschen Investmentmarkt faktisch keine Rolle. Gleichwohl

wachsen Skepsis und Sorge, dass sich der seit 2010 anhaltende

Aufschwung so langsam seinem Ende nähern könnte. Die Umfragen zu den

künftigen Geschäftserwartungen der Immobilienexperten lassen

zumindest darauf schließen. Die von uns zum Ende des ersten Quartals

unter der Überschrift 'herausforderndes Investmentjahr' formulierten

Themen haben sich jedenfalls bestätigt", so Timo Tschammler, CEO JLL

Germany.

Transaktionsvolumen auf Vorjahreskurs

Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt

hat mit rund 25,6 Mrd. Euro ein fast identisches Ergebnis wie im

gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt (minus 1 %) und damit den

Trend aus dem ersten Quartal bestätigt. Auch die Anzahl der

Transaktionen liegt auf einem ähnlichen Niveau, so dass die

grundsätzliche Dynamik am Markt erhalten geblieben ist. "Auch wenn

Deutschland in seinem Ruf als Hort politischer Stabilität in den

aktuell hinter uns liegenden Tagen gelitten hat, rechnen wir

zumindest für den Rest des Jahres 2018 mit keinen signifikanten

Auswirkungen auf die Nachfrage nach deutschen Gewerbeimmobilien.

Daher bleiben wir bei unserer Prognose für das Gesamtjahr von rund 55

Mrd. Euro. Sollte sich die Regierungskrise allerdings weiter

verschärfen, könnte das bei Investoren in der Risikobetrachtung

negativ zu Buche schlagen und für eine abwartende Haltung im nächsten

Jahr sorgen", prognostiziert Timo Tschammler.

"Ein Wort zum Hype um Coworking und Flexible Office

Space-Betreibern: Während wir auf den Vermietungsmärkten einen immer

stärker werdenden Expansionsdrang beobachten, ist aus

Investorenperspektive zu konstatieren, dass diese den neuen Konzepten

noch kritisch gegenüberstehen. Die Nachhaltigkeit des

Geschäftsmodells muss sich erst noch beweisen, besonders in Zeiten,

in denen die Leerstände wieder zulegen könnten. Wir können zumindest

aktuell nicht bestätigen, dass Investoren ganz speziell und

fokussiert Immobilien suchen, deren Hauptmieter WeWork, DesignOffices

und Co. sind", so Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany.

Immobilien in den Big 7 sehr stark nachgefragt - Bedeutung der

B-Städte sinkt

Auch in den Monaten April bis Juni wurde keine Transaktion

jenseits der Milliarden-Marke registriert. Der größte Abschluss des

Quartals und damit des gesamten Halbjahres war der Verkauf von 71

Kliniken eines amerikanischen REIT an die französische Primonial für

mehr als 800 Mio. Euro. Damit steht zum ersten Mal eine Transaktion

ganz vorne, die nicht den etablierten Assetklassen zuzurechnen ist.

Die zehn größten Abschlüsse des Halbjahres mit Einzelvolumina von

jeweils 300 Mio. Euro und mehr summieren sich auf knapp 4,4 Mrd.

Euro, entsprechend 17 % des Transaktionsergebnisses. "Die Bedeutung

sehr großer Transaktionen hat damit abgenommen, unserer Einschätzung

nach eher dem Mangel an derartigen Angeboten, vor allem

Portfoliotransaktionen geschuldet, denn Folge einer rückläufigen

Nachfrage", so Tschammler.

Auffällig im zweiten Quartal war der deutliche Fokus der

Investoren auf die sieben Immobilienhochburgen mit rund 63 % des

gesamtdeutschen Transaktionsvolumens. Unter den 20 größten

Transaktionen in den Monaten April bis Ende Juni fand nur eine

einzige nicht in einer der Hochburgen statt. Das Transaktionsvolumen

in den Big 7 bis zur Jahresmitte legte mit einem Plus von 29 % im

Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich zu. In den so genannten B- oder

C-Städten sank das Ergebnis dementsprechend. "Innerhalb der

ABBA-Strategie dominiert im aktuellen Marktumfeld eindeutig das AB,

also A-Stadt und B-Lage", so Scheunemann.

"Frankfurt is back": Nachdem sich in den letzten Quartalen

regelmäßig Berlin und München die Top-Position teilten, hat sich zur

Jahresmitte die Banken- und Finanzmetropole mit gut 3,8 Mrd. Euro und

einem Plus von 62 % gegenüber dem Halbjahr 2017 wieder an die Spitze

gesetzt. Dafür sorgten u.a. acht Transaktionen mit mehr als 100 Mio.

Euro Volumen (inkl. Frankfurter Objekte aus Portfolios). München

(3,62 Mrd. Euro) und Berlin (3,18 Mrd. Euro) konnten ebenfalls die 3

Mrd. Euro übertreffen. Aus dem positiven Reigen der Big 7 schert nur

Köln aus. Als einzige unter den Metropolen reduzierte sich das

Transaktionsvolumen in der Millionenstadt am Rhein um 43%.

Mit knapp 11,4 Mrd. Euro entfielen rund 45 % des

Transaktionsvolumens auf Büroimmobilien. Diese Nutzungsart ist die

nach wie vor mit Abstand dominierende. Ein Anteil von knapp 18 %

entfällt auf einzelhandelsgenutzte Immobilien, das

Transaktionsvolumen von Logistikobjekten stabilisiert sich prozentual

im zweistelligen Bereich (11 %). Kliniken, Pflege- und Seniorenheime

etablieren sich immer mehr unter den verschiedenen Nutzungsarten, auf

sie entfallen ca. 1,6 Mrd. Euro. Sie liegen damit nur noch knapp

hinter Hotels oder gemischt genutzten Immobilien.

An der Relation zwischen ausländischen und einheimischen Käufern

hat sich auch zum Ende des zweiten Quartals nichts geändert. Ein

hervorstechender Aspekt lässt sich hier weder auf Verkaufs- noch auf

Kaufaktivitäten unter Investorengruppen ausmachen. "Was auf

geopolitischer Ebene durch Strafzölle konterkariert wird,

funktioniert zum Glück auf dem Investmentmarkt. Hier lassen sich alle

denkbaren Kapitalflüsse beobachten", kommentiert Timo Tschammler.

ABBA reloaded: Renditen in der Spitze stabil, aber verstärkte

Kompression abseits von Prime

Mit Spannung blicken die Marktakteure immer wieder auf die

Renditen. Geht es noch weiter nach unten? Kann es überhaupt noch

teurer werden? Reagieren die Immobilienrenditen auf die Veränderung

in der Zinslandschaft? Es ist ein gemischtes Bild, und jede

Assetklasse für sich hat ihren eigenen Zyklus. Insofern gibt es auch

unterschiedliche Tendenzen. Für die transaktionsstärkste Nutzungsart

Büro hat sich der Trend eines nur noch sehr moderaten Rückgangs für

Top-Produkte in den besten Lagen auch im zweiten Quartal fortgesetzt.

Hier scheint tatsächlich ein Boden erreicht zu sein. Mit einer über

alle sieben Hochburgen hinweg gemittelten Spitzenrendite von 3,24%

hat sich diese im Vergleich zum Vorquartal kaum verändert. Im

12-Monatsvergleich ergibt sich ein Rückgang von 23 Basispunkten. "Wir

beobachten eine Verschiebung der Anlagepräferenzen seitens der

Investoren hin zu Produkten oder Lagen, die nicht die bislang

gültigen Definitionen von Prime erfüllten. So reduzierte sich die

Rendite für Objekte in den Top-Lagen, aber mit schwächerer

Gebäudequalität und kürzeren Restlaufzeiten, um 12 Basispunkte auf

4,00%. Der Abstand zur Spitzenrendite hat sich somit auf 76

Basispunkte reduziert, das ist die niedrigste Renditelücke seit dem

zweiten Quartal 2010", so Scheunemann. Und Timo Tschammler erklärt:

"Hintergrund ist eine optimistische Einschätzung der Investoren in

Bezug auf den Vermietungsmarkt. Offensichtlich sieht man in

Subprime-Objekten noch Mietpreiswachstumspotenzial und traut sich

oder einem Asset Manager zu, durch Neupositionierung oder

Neuvermietung entsprechende Wertgewinne zu realisieren. Noch

deutlicher wird diese optimistische Grundhaltung im Hinblick auf

Teilmärkte abseits der Innenstädte. Hier sank die Rendite im

Quartalsvergleich um 13 Basispunkte auf 3,59% im Schnitt und liegt

nun um 30 Punkte niedriger als noch vor einem Jahr. Einen derart

geringen Risikoaufschlag gegenüber der Spitzenrendite haben wir seit

Beginn unserer Erhebung Anfang 2009 noch nicht gesehen."

Die nach wie vor stärkste Renditedynamik wird allerdings nach wie

vor von Logistikimmobilien entfacht. Aktuell liegt die Spitzenrendite

im Mittel über die Top 7 Logistikregionen bei 4,25% und damit

nochmals 15 Basispunkte niedriger als noch zum Ende des ersten

Quartals. Die Nachfrage seitens der Investoren nach gut

positionierten logistisch genutzten Hallen oder Portfolios ist

ungebrochen. Die Renditekompression von fast 70 Basispunkten

innerhalb der letzten 12 Monate verdeutlicht diesen Trend, der sich

durch die anhaltend geringe Produktverfügbarkeit noch verstärkt. Auch

innerstädtische Geschäftshäuser in den Top-Einkaufslagen der großen

Städte sind nach wie vor ein rares Anlageprodukt. Dennoch stagniert

hier die Rendite seit einigen Quartalen auf niedrigem Niveau und

liegt aktuell bei 2,91%. Die Netto-Anfangsrenditen für einzelne

Fachmärkte, für Fachmarktzentren und Shopping Center verharrten

ebenfalls auf ihrem Vorquartalswert und liegen bei 5,20 %, 4,50 %

bzw. 3,90 %.

"Die Zeiten starker Renditekompressionen sind offensichtlich

zunächst vorbei. Hochpreisige Investments werden zwar nach wie vor

getätigt, Kapitalsicherheit erhält aber zunehmend eine wichtige

Rolle. Damit liegt der Fokus der Wertentwicklung immer stärker auf

der Mietpreisentwicklung. Hier herrscht nach wie vor Optimismus, dass

das positive Konjunkturumfeld anhält und dass mit einem fundierten

Asset Management entsprechende Mietanpassungen vorgenommen werden

können", so Timo Tschammler.

