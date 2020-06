OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / 2019 Allzeithoch beim Verkauf von ...

2019 Allzeithoch beim Verkauf von Unternehmensimmobilien in EMEA -

Deutschland hinter Großbritannien der aktivste Markt

Frankfurt (ots) - Der Gesamtwert der in EMEA verkauften Unternehmensimmobilien

bilanziert 2019 ein Allzeithoch.



Mit 460 Transaktionen wurden ca. 23,1 Mrd. Euro

erlöst: zum fünften Mal in Folge wurde dabei die Marke von 15 Mrd. Euro

überschritten. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr lag bei 33 Prozent. Die am

häufigsten gehandelten Immobilien blieben Büroimmobilien, Einzelhandels- sowie

Industrie-/Logistikobjekte. Auf diese Sektoren fielen EMEA-weit 76 Prozent des

Gesamtwertes der Verkäufe, wobei die Vermögenswerte zunehmend als Portfolios und

nicht als Einzeltransaktionen verkauft wurden. Das Interesse an Sale & Lease

Back wird in diesem Jahr weiter zunehmen.

Auch in Deutschland gab es ein neues Rekordvolumen. Mit einem deutlichen Plus

auf ca. 5,8 Mrd. Euro positioniert sich Deutschland hinter Großbritannien, wo

mit der Veräußerung von Unternehmensimmobilien ebenfalls fast eine Verdoppelung

(auf rund 7 Mrd. Euro) erzielt wurde - allein im Gesundheitssektor 2,2 Mrd.

Euro. In Deutschland lag der Anteil von Industrie- und Logistikanlagen an den

Unternehmensverkäufen auch 2019 höher als in anderen großen europäischen

Märkten. Etwas mehr als die Hälfte entfielen auf Industrieimmobilien, ein

Zuwachs um rund 1,7 Mrd. Euro. Drittplatziert bleibt Frankreich mit gehandelten

Unternehmensimmobilien im Wert von 3,2 Mrd. Euro.

Das sind u.a. die Ergebnisse des jüngsten Reports von JLL " Raising Capital from

Corporate Real Estate (https://www.jll.de/content/dam/jll-com/documents/pdf/rese

arch/emea/uk/raising-capital-from-corporate-real-estate-final.pdf) ".

"Die Absicht der Unternehmen, aus ihren nicht zum Kerngeschäft gehörenden

Immobilien Kapital zu schlagen, verdichtet sich weiter. Die durch die

COVID-19-Pandemie erhöhte Unsicherheit führt dazu, dass Unternehmen aktiv nach

neuen Liquiditätsquellen und größerer Flexibilität in ihren Immobilienportfolios

suchen", so Dr. Christian Koch , Member of the Strategy Board JLL Germany. In

einer Zeit, in der die Finanzierungsmärkte und andere Kapitalquellen erheblicher

Volatilität unterliegen, würden Geschäftsmodelle neu bewertet und Unternehmen

zeigten sich zunehmend interessiert, Immobilienbestände als kurzfristig nutzbare

Instrumente zur Freisetzung von Barmitteln und zur Maximierung des

Betriebskapitals zu nutzen. "Wir sehen immer mehr Unternehmen, die

Vermögenswerte zum Verkauf vorbereiten bzw. bereits im Markt tätig sind. Auf der

anderen Seite ist das Investoreninteresse an Unternehmensimmobilien in

Deutschland ungebrochen. "Net Lease"- Investoren als auch "Long Income Funds"

sind neben den klassischen Käufern zunehmend aktiv im Corporate Real Estate

Markt und ermöglichen innovative Transaktionskonzepte, die sogar über die

üblichen Sale & Lease Back Strukturen hinausgehen. Diese Alternativen

erleichtern es Unternehmen, in ihren Kerngeschäftsfeldern Widerstandsfähigkeit

aufzubauen und sich auf die Schlüsselprioritäten zu konzentrieren, die ihnen am

ehesten zukünftiges Wachstum ermöglichen", betont Christian Koch .

Pressekontakt:

Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62984/4624603

OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL)