OTS: J.P. Morgan Asset Management

"Eine Dekade mit stabilen und verlässlichen Erträgen": Der

Income-Klassiker von J.



P. Morgan Asset Management wird zehn Jahre alt

(FOTO)

Frankfurt (ots) -

Zum zehnten Mal jährt sich heute der Tag, an dem ein Fonds

aufgelegt wurde, der dazu beitragen will, aus Sparern Anleger zu

machen: Der JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund tritt mit

dem Anspruch an, regelmäßig attraktive Erträge zu erwirtschaften und

diese an die Anleger auszuschütten. Michael Schoenhaut,

Income-Fondsmanager der ersten Stunde, erinnert sich: "Als wir vor

zehn Jahren, mitten im Auge des Sturms der globalen Finanzkrise, den

Global Income Fund auflegten, war es sicherlich ein auf den ersten

Blick seltsamer Moment für einen Fonds-Launch. Da sich jedoch später

abzeichnete, dass sich im Zuge der Krise die Zinsen in Richtung null

entwickelten und Erträge aus traditionellen Quellen versiegen würde,

kam eine Multi-Asset-Income-Fondslösung mit der Fähigkeit, weltweit

flexibel in verschiedenen Anlageklassen nach attraktiven

Ertragsquellen zu suchen und gleichzeitig die Risiken zu steuern, für

viele ertragsorientierte Anleger genau zur richtigen Zeit."

Verlässliche Ausschüttungen im Fokus

"Income" ist der englische Begriff für Einkommen und wie ein

zweites Gehalt schüttet der Global Income Fund regelmäßig aus, was er

an Zinskupons und Aktiendividenden verdient hat. "In dem Maße, in dem

klassische 'sichere Anlagehäfen' nicht mehr ihr gewohntes

Ertragsniveau bieten konnten, wuchs das Interesse an einer

Income-Lösung, die unterschiedliche Anlageklassen kombiniert", betont

Schoenhaut. So kamen im Laufe des letzten Jahrzehnts immer mehr

Anlegergruppen auf den Geschmack eines solchen ertragsorientiert

gemanagten Fonds: seien es Privatanleger, die ein Zusatzeinkommen

suchen, oder auch institutionelle Anleger wie Stiftungen, die auf

einen regelmäßigen Ertragsstrom zur Erfüllung ihres Stiftungsauftrags

angewiesen sind. Sie haben erkannt, dass es mit einer professionell

gemanagten Fondslösung möglich ist, dem Niedrigzinsumfeld zu trotzen.

"Mit einem flexiblen Multi-Asset-Fonds wie dem Global Income Fund

können wir rund um den Globus diejenigen Ertragsquellen nutzen, die

im jeweiligen Marktumfeld besonders profitieren. So erfolgen die

Ausschüttungen sehr verlässlich - zumal Zinsen und Dividenden

unabhängig von den Schwankungen an den Kapitalmärkten ausgezahlt

werden, und somit einen Puffer gegen das Auf und Ab an den Börsen

bieten", erläutert Schoenhaut ein weiteres Erfolgsgeheimnis des

Fonds. So ist der Global Income Fund heute auf ein verwaltetes

Vermögen von mehr als 25 Milliarden Euro angewachsen. Dabei wurden in

den letzten zehn Jahren mehr als 3 Milliarden Euro an die Anleger

ausgezahlt. "Was unsere Anleger besonders schätzen: Die Erträge

wurden erzielt, ohne unkontrollierte Risiken eingehen zu müssen. Denn

Ziel der Income-Strategie ist es, attraktive und verlässliche Erträge

zu generieren, aber dies in einem vernünftigen Risikorahmen", führt

Schoenhaut aus.

Von globaler Expertise profitieren

Um dies zu ermöglichen, hat sich die Allokation des Fonds in

verschiedenen Anlageklassen im Laufe der Zeit erheblich gewandelt.

Damit konnte Veränderungen im Konjunktur- und Marktumfeld Rechnung

getragen werden. "Der Global Income Fund arbeitet nicht mit einer

starren Allokation, was die genutzten Anlageklassen und deren Umfang

im Portfolio angeht. Wir haben vielmehr die Freiheit, jederzeit dort

nach den attraktivsten Chancen Ausschau zu halten, wo sich eine

effektive Diversifikation bei lohnenden Ertragsmöglichkeiten bietet",

so der Manager.

In den letzten zehn Jahren hat Michael Schoenhaut diese

Flexibilität denkbar ausgenutzt. Zum Launch kam der Global Income

Fund noch mit sechs Anlageklassen aus - heute investiert er in 12

Anlageklassen, mit ganz unterschiedlichen Risikocharakteristika.

Dabei wurde ein Risikoprofil eines traditionellen

Aktien-Renten-Mischportfolios zugrunde gelegt, aber mit einem

Diversifizierungsgrad, den die meisten Multi-Asset-Fonds nicht bieten

können: Im Portfolio des Global Income Fund finden sich 1.900

Emittenten und 2.500 Einzeltitel aus rund 80 Ländern.

Ein solch umfangreiches Portfolio managen Michael Schoenhaut und

sein Co-Fondsmanager Eric Bernbaum natürlich nicht allein: Als Teil

der Multi-Asset-Solutions-Gruppe sind sie in einem profunden

teambasierten Investmentprozess eingebunden. Mehr als 80 erfahrene

Investment-Experten in der Gruppe unterstützen sie bei der Umsetzung

der Income-Strategie. Für die einzelnen Anlageklassen greifen sie

darüber hinaus auf die jeweiligen Spezialistenteams zu, die für den

Global Income Fund eigene ertragsorientierte Sub-Portfolios managen.

"Die umfangreiche Expertise unseres Hauses als globaler Asset Manager

erlaubt es uns, auf Anlageklassen zuzugreifen, die anderen Mischfonds

- geschweige denn einzelnen Anlegern oder gar Privatinvestoren - gar

nicht zugänglich sind. So können wir Chancen und Risiken noch breiter

streuen", unterstreicht Schoenhaut.

Mit defensiver Aufstellung den aktuellen Herausforderungen trotzen

Durch diese Möglichkeiten sieht der Fondsmanager den Global Income

Fund grundsätzlich gut für die Herausforderungen des spätzyklischen

Umfelds gewappnet: "Ein Vorteil des flexiblen Multi-Asset-Ansatzes

ist es, unterschiedliche Anlageklassen so einzusetzen, dass komplexe

Marktbedingungen bewältigt werden können", ist Schoenhaut überzeugt.

In diesem Jahr zeigten sich bereits einige Herausforderungen: Das

Wachstumstempo lässt weltweit nach. Das führt in Kombination mit dem

Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank zu Volatilität und Korrekturen

an den Aktienmärkten. Zusätzlich entwickelten sich defensivere

Dividendenaktien - eine der Kernanlageklassen im Global Income Fund -

im Durchschnitt schlechter als der breite Markt, der vor allem von

volatilen Wachstumsaktien getragen wurde. Im Jahresverlauf reduzierte

Schoenhaut deshalb allmählich Risikopositionen wie die

Aktien-Allokation. Parallel wurden Anleihenpositionen weiter gestreut

und die Laufzeiten der US-Anleihen erhöht, da längere Laufzeiten beim

gestiegenen US-Zinsniveau als Diversifikator gegenüber riskanteren

Anlageklassen interessanter geworden sind. Als neue Anlageklasse

wurden nicht zuletzt Agency-besicherte Hypothekenanleihen aus den USA

ergänzt - das sind Titel, die aus Wohnhypotheken bestehen, die von

öffentlich-rechtlichen Instituten mit staatlicher Garantie ausgegeben

wurden. "Nach Staatsanleihen stellen sie das zweitgrößte Segment des

weltweiten Anleihemarktes dar und sind somit eine ideale defensive

und liquide Allokation für den Fonds. Dank der impliziten Garantie

durch die US-Regierung haben sie ein ähnliches Risikoprofil wie

US-Staatsanleihen, sind jedoch weniger zinssensitiv als andere,

traditionellere Anleihenbereiche, was in einer Zeit, in der die

US-Zinsen weiter steigen, vorteilhaft ist", erklärt Schoenhaut.

Die Schwankungen des Global Income Fund sind durch die breite

Streuung und laufenden Erträge längerfristig in etwa halb so hoch wie

die eines reinen Aktieninvestments am globalen Aktienmarkt", betont

Schoenhaut. In den jüngsten turbulenten Monaten konnte die

Volatilität jedoch aufgrund der defensiveren Ausrichtung deutlich

darunter bleiben. Insgesamt ist die Wertentwicklung pro Kalenderjahr

in sieben von zehn Jahren positiv - trotz vielfältiger

Herausforderungen, die sich in der letzten Dekade an den

Kapitalmärkten ergeben haben.

Besorgten Anlegern gibt Schoenhaut deshalb mit auf den Weg: "Die

Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, auch in turbulenteren

Marktphasen investiert zu bleiben, weil laufende Erträge

Risikoprämien sind, die über die Zeit verdient werden und

Marktschwankungen nicht immer mit bleibenden Verlusten gleichzusetzen

sind. So gab es in den letzten 10 Jahren jedes Jahr eine

durchschnittliche Schwankung des Fonds von knapp 7 Prozent. Trotzdem

fiel die große Mehrzahl der Jahre positiv aus. "

Stabilität in der Ausschüttung auch bei Kursschwankungen

Der Global Income Fund wird als ertragorientierter "Income"-Fonds

besonders auf die Ausschüttungen hin gemanagt. Der Global Income Fund

konnte seit Auflegung im Dezember 2008 in der Anteilklasse A (div)

-EUR verlässliche Ausschüttungen von mindestens 4 Prozent jährlich

erzielen. Da diese laufenden Erträge grundsätzlich unabhängig von

Marktschwankungen ausgezahlt werden, können die Ausschüttungen auch

in volatilen Märkten verlässlich erfolgen und werden nicht durch

kurzfristige Kursschwankungen an den Märkten gemindert.

So hat der Global Income Fund auch in den stürmischeren Monaten

des aktuellen Jahres sein stabiles Ertragssniveau beibehalten. Die

letzte Ausschüttung im November 2018 lag bei 4,6 Prozent annualisiert

(Anteilklasse A (div) - EUR). Über fünf Jahre erzielten Anleger mit

dem Global Income Fund eine Wertentwicklung von 2,7 Prozent jährlich,

seit Auflegung von 7,6 Prozent p.a. (Anteilklasse A (div) - EUR nach

laufenden Kosten, Stand 31.10.2018). "Unsere Ausschüttungspolitik

orientiert sich eng an unserer Anlagephilosophie. Das heißt wir haben

das Ziel, 'optimale' laufende Erträge auszuschütten und zu jeder Zeit

das entsprechende Risiko im Blick zu haben", erläutert Schoenhaut.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher

Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.

Ausschüttungen sind nicht garantiert.

Weitere Informationen zum JPMorgan Investment Funds - Global

Income Fund

ISIN A (div) EUR: LU0395794307 / WKN A (div) EUR: A0RBX2

(vierteljährlich ausschüttend)

ISIN A (dist) EUR : LU0840466477 / WKN A (dist) EUR: A1J5UZ (jährlich

ausschüttend)

Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum Auflegungsdatum: 11.

Dezember 2008

Benchmark: 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total

Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index Total Return Net)

Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)

Hedged to EUR

Fondsvolumen: 24,83 Milliarden Euro (per 06.12.2018)

Das vollständige Risikoprofil des Fonds finden Sie im aktuell

gültigen Verkaufsprospekt. www.jpmorganassetmanagement.de/Income

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin

enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch

eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen

liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche

Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends

oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes

angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum

Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet

sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine

Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die

Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert

werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse

von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als

zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht

unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der

Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen

unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und

Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig

auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der

zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator

für aktuelle und zukünftige positive Wertentwicklungen. Das

Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für

das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann

keine Gewähr übernommen werden.

J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das

Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner

verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset

Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und

Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen

und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der

EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst,

gespeichert und verarbeitet. EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie

auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Da das

Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht

oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer

Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und

Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten

werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug

auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen

Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen.

Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt

noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen

Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des

Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key

Investor Information Document - KIID) sowie lokaler

Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die

Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg

domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim

Herausgeber sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan

Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1

D-60310 Frankfurt am Main oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos

erhältlich.

Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à

r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt. Herausgeber in

Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian

Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien. 0903c02a82460d2c

Über J.P. Morgan Asset Management

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase

& Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim

Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren

bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen,

Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 30.09.2018

ein Vermögen von rund 1,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland und

Österreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahren

präsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden

US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der

größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.

Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk

von Anlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten

Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Mit verschiedensten

"Insights" zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der

Asset Allokation werden die Implikationen der aktuellen Entwicklungen

für die Portfolios transparent gemacht und damit die

Entscheidungsqualität bei der Geldanlage verbessert. Ziel ist, das

volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das

Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anleger über alle

Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.

