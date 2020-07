OTS: Interhyp AG / Zum 15. Mal: Interhyp als 'Bester Baufinanzierer' ...

Zum 15. Mal: Interhyp als 'Bester Baufinanzierer' ausgezeichnet / Mit

München (ots) - Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privater

Baufinanzierungen, hat zum 15. Mal in Folge die Auszeichnung 'Bester

Baufinanzierer' des Wirtschaftsmagazins Euro (Ausgabe 08/2020) erhalten.



Mit

78,2 Punkten in der Gesamtwertung belegt Interhyp den Spitzenplatz, mit

Bestnoten für Beratung und Service sowie bei den Konditionen. Das

Wirtschaftsmagazin Euro hat gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut S.W.I.

insgesamt 27 Baufinanzierungsanbieter getestet.

Wegen der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr keine persönlichen

Testberatungen vor Ort statt, viele Anbieter boten digitale oder telefonische

Services an. "Auch in den von Lockdown und Abstandsregeln geprägten Monaten

haben wir unsere Kunden telefonisch und über Live-Beratung mit

Bildschirmübertragung bestmöglich bei ihrer Baufinanzierung begleitet", sagt

Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Wir freuen uns, dass die hohe Qualität

der Beratung auch unter den Bedingungen der Corona-Krise die Prüfer überzeugt

hat."

Auch beim Konditionsvergleich liegt Interhyp im Spitzenfeld. Im Vergleich zum

Vorjahr sind die Zinsen noch einmal deutlich gefallen, berichten die Prüfer. Bei

den vier betrachteten Konditionsabfragen zu Sofort-Darlehen, Forward-Darlehen,

Volltilger-Darlehen und KfW-Darlehen gehört Interhyp jeweils zu den

bestplatzierten Anbietern.

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und

institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein

Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500

Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die

Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit

kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz

ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600

Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich

mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.

