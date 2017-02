OTS: Interhyp AG / Interhyp Gruppe erreichte 2016 mit 18 Milliarden Euro ...

Interhyp Gruppe erreichte 2016 mit 18 Milliarden Euro abgeschlossenem Finanzierungsvolumen neuen Rekord / Marktanteil am Neugeschäft auf 7,4 Prozent ausgebaut München (ots) - Die Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, hat auch im Geschäftsjahr 2016 neue Rekordwerte bei allen Kennzahlen erreicht: Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen wuchs um 12 Prozent auf 18,0 Milliarden Euro (2015: 16,1 Milliarden Euro).



Damit hat das Unternehmen seinen Marktanteil auf 7,4 Prozent (2015: 6,4 Prozent) ausgebaut, während das Neugeschäft privater Baufinanzierungen laut Bundesbank um gut 4 Prozent auf 235 Milliarden Euro nachgab. Das Interhyp-Volumen resultiert aus 96.152 erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungen (2015: 92.448). Bei den Umsatzerlösen erzielte das Unternehmen ein Plus von 14 Prozent auf 191 Millionen Euro (2015: 167 Millionen Euro). Der Gewinn vor Steuern (EBT) stieg um 16 Prozent auf 68 Millionen Euro (2015: 58 Millionen Euro). Auch die deutschlandweite Präsenz wurde ausgebaut: An 105 Standorten stehen die Berater der Interhyp Gruppe ihren Kunden und Partnern persönlich vor Ort zur Seite.

"Das Ergebnis 2016 macht einmal mehr deutlich: Das Interhyp-Modell in der Baufinanzierung setzt sich - unabhängig von der Marktentwicklung - immer stärker durch. Kunden erwarten auch und gerade bei der Immobilienfinanzierung faires Pricing und hohe Transparenz, wollen aber auf kompetente und persönliche Beratung nicht verzichten. Diesem Wunsch entsprechen wir mit leistungsfähigen Digitalangeboten, Finanzierungslösungen von mehr als 400 Banken und immer wieder ausgezeichneter Beratung durch unsere Finanzierungsspezialisten", kommentiert der scheidende Vorstandsvorsitzende Michiel Goris und ergänzt: "Mit unserem Omnikanalmodell haben wir eine exzellente Basis für weiteres Wachstum. Ich bin dankbar und stolz, die Erfolgsgeschichte von Interhyp mehr als acht Jahre mitgeschrieben zu haben und übergebe dieses ganz besondere Unternehmen ab 1. April 2017 in die Hände eines exzellenten Vorstandsteams unter der Führung von Jörg Utecht."

Die Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führenden Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp 1.500 Mitarbeiter und ist an 105 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.

