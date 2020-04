OTS: Interhyp AG / Baufinanzierung in der Corona-Krise: Was Kreditnehmer und ...

Baufinanzierung in der Corona-Krise: Was Kreditnehmer und

Immobilienkäufer jetzt wissen sollten

München (ots) - - In Zeiten von Shutdown und Social Distancing ist die Beratung

weiter essentiell und möglich

- Vermittler und Banken haben Prozesse umgestellt

- Interhyp stellt wichtige Fragen und Antworten zusammen

Während die Corona-Krise die weltweiten Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt hat,

reagieren Immobilienbesitzer mit bestehenden Krediten und Immobilienkäufer

besonnen.



"Bei der Finanzierung von Wohneigentum führt die Corona-Krise zu neuen

Fragen und Bedürfnissen auf Kundenseite und in der Branche zu einem

Digitalisierungsschub. Shutdown und Social Distancing erfordern innovative Wege

für die Beratung sowie den Kauf- und Finanzierungsprozess. Banken und Vermittler

stellen Angebote und Prozesse um", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der

Interhyp Gruppe. Nach wie vor gelte es, für die Kunden individuell und

langfristig tragbare Lösungen zu finden. Die Digitalisierung stelle sich an

vielen Stellen als wertvoll heraus. Interhyp gibt Antworten auf fünf aktuell

wichtige Fragen, die Baufinanzierungskunden in der Corona-Krise bewegen.

1. Ist es in der Corona-Krise möglich, einen Kredit zu erhalten?

"Die Branche hat schnell reagiert und digitale Prozesse vorangetrieben, sodass

Immobilieninteressenten und Anschlussfinanzierer auch während der Corona-Krise

eine private Baufinanzierung abschließen und dabei auf ein breites Angebot

zugreifen können", sagt Jörg Utecht. Viele Kreditinstitute haben auf Home-Office

und digitale Prozesse umgestellt, berichtet Interhyp. Kundentermine werden per

Telefon, zum Teil per Video angeboten. Zum Teil werden Video-Legitimationen

genutzt. Einige Kreditinstitute verzichten auf Innenbesichtigungen oder nutzen

Videobesichtigungen. Auch Interhyp setzt als Vermittler von privaten

Baufinanzierungen seit Anfang März komplett auf telefonische Beratung, auf

Wunsch mit Online-Unterstützung und Bildschirmübertragung. Bei der

Immobiliensuche habe die Corona-Krise zu Einschränkungen bei Besichtigungen

geführt, aber auch hier die Digitalisierung beschleunigt. Besichtigungen finden

zum Beispiel online oder per Video-Besichtigung statt. Mitunter gibt es unter

Einhaltung der Bestimmungen und Abstandsregeln auch Einzelbesichtigungen mit

Maklern. Notartermine sind unter Einhaltung der geltenden Regeln möglich.

2. Was ist, wenn Kreditnehmer wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten

geraten?

"Wir sehen, dass etliche Banken derzeit kulant und flexibel reagieren. Einige

bieten zum Beispiel die Möglichkeit, fest vereinbarte Sondertilgungen zu

verschieben und die Tilgung über mehrere Monate herabzusetzen oder ganz

auszusetzen", berichtet Jörg Utecht. Bei Zahlungsschwierigkeiten von

Privatleuten in der Corona-Krise ist eine dreimonatige Stundung der Zins- und

Tilgungsleistung seit kurzem gesetzlich geregelt. Interhyp rät, sich dazu gut zu

informieren und bei Zahlungsschwierigkeiten auf das Kreditinstitut zuzugehen.

Oft seien individuelle Lösungen möglich und sinnvoll. Tilgungsaussetzungen seien

zum Beispiel zum Teil länger als gesetzlich geregelt möglich.

3. Was gilt in der Corona-Krise für die Finanzierung?

"Die Finanzierung muss jetzt und auch in Zukunft für den Kreditnehmer tragfähig

sein. Wir raten immer und besonders in der derzeitigen Situation zur

Besonnenheit und einer wohl überlegten Finanzierung"; erklärt Mirjam Mohr,

Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft. Die Expertin empfiehlt

Darlehen mit langen Zinsbindungen von mehr als 10 Jahren, hohen Anfangstilgungen

von über drei Prozent und Möglichkeiten, flexibel auf Situationen reagieren zu

können. Mirjam Mohr: "Kostenlose Tilgungssatzwechsel oder kostenlosen Optionen

zur Sondertilgung machen die Finanzierung flexibler." In Sachen

Eigenkapitaleinsatz gelte weiterhin die Regel, nach der viel Eigenkapital die

Zinskondition verbessert. Mindestens die Kaufnebenkosten sollten durch

Eigenkapital gedeckt sein, empfehlenswert seien in vielen Fällen zusätzlich

zwanzig Prozent vom Kaufpreis.

4. Welche Auswirkungen hat die Krise auf die Bauzinsen?

Laut Interhyp sind die Bauzinsen seit einigen Wochen volatiler als üblich.

Mirjam Mohr: "Trotz des leichten Konditionsanstiegs in den letzten Wochen finden

Immobilieninteressenten noch immer günstige Zinsen auf vergleichsweise niedrigem

Niveau vor - was zu leistbaren Finanzierungen führt." Auch die aktuelle Umfrage

für den Interhyp-Zinsbericht zeigt, dass die Mehrheit der zehn befragten

Kreditinstitute auf Jahressicht von gleichbleibenden Zinsen ausgeht, einige

erwarten leicht steigende Zinsen.

5. Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Nachfrage von Immobilien

und Finanzierungen haben?

"Ob die Corona-Krise die Nachfrage nach Immobilien erhöht oder dämpft, lässt

sich aktuell schwer abschätzen. Klar sagen lässt sich indes, dass Interessenten

auf Kauf- und Verkaufsseite durch die Krise anders über das Investment

nachdenken, es neu bewerten", erläutert Jörg Utecht. In den vergangenen Jahren

war die Immobilie als Sachwert in Krisenzeiten gefragt. Auch heute fehlt es

vielen Anlegern an attraktiven Anlagealternativen. "Besonders für Eigennutzer

zählt die Immobilie neben einer möglichen Aussicht auf Wertentwicklung vor allem

als Zuhause, das Sicherheit, aber auch Unabhängigkeit verspricht. Die Immobilie

bleibt eine der wenigen Anlageformen, die sich nutzen lässt und die einen

Einfluss auf die Lebensqualität hat. Solange Menschen nach dem eigenen Zuhause

streben, werden sie dafür Finanzierungen benötigen." Leichte Preisrückgänge

könnten bei einer sich stabilisierenden Wirtschaftslage und weiterhin niedrigen

Zinsen dazu führen, dass der Erwerb von Wohneigentum attraktiver wird.

